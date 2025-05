Salkunhoitaja: Sijoittajan kannattaa huomioida nämä USA:n vahvuudet

Salkunhoitajan mukaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla on edelleen useita vahvuuksia.

Finanssialan ja Suomen Sijoitustutkimuksen mukaan Suomeen rekisteröidyissä sijoitusrahastoissa varoja on tänä vuonna virrannut pois Yhdysvalloista kohti Eurooppaa.

Eurooppaan sijoittavien rahastojen nettomerkinnät ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa noin 305 miljoonaa euroa. Vastaavasti Yhdysvaltoihin sijoittavista osakerahastoista lunastuksia on tehty nettomääräisesti 834 miljoonan euron edestä.

LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Heikki Urpelainen kertoo, että sijoittajien aktiivisuus näkyy tyypillisesti osakerahastoissa, joissa riskit ovat korko- ja yhdistelmärahastoja korkeammat.

”Tuttujen alueiden ja sijoituskohteiden suosiminen epävarmuuden kasvettua on ymmärrettävää. Riskien lisäksi syitä muutoksiin on helppo löytää politiikasta ja suhteellisista arvostuksista”, hän toteaa.

USA:lla tärkeitä vahvuuksia

Urpelainen on salkunhoitajana rahastoissa, jotka sijoittavat niin Yhdysvaltoihin, Eurooppaan kuin Suomeenkin.

”Viime vuosina sijoittajat ovat käärineet sievoisia voittoja juuri Yhdysvalloista, jossa teknojätit ovat pönkittäneet pörssejä. Sittemmin kilpailu tekoälyn herruudesta on kiristynyt, ja kauppasodasta ovat kärsineet kaikki”, hän kertoo.

Vieläkö salkunhoitaja näkee eväitä yhdysvaltalaisosakkeiden ylivertaisuudelle?

”Trumpin hallinnon taloustoimet ovat kuin banaanivaltiosta, mutta yritysten innovaatiokyky tai muut vahvuudet eivät kuitenkaan rapaudu hetkessä.”

Urpilaisen mukaan esimerkiksi teknoalalla Yhdysvalloissa on suuria ja keskisuuria yrityksiä kymmenen kertaa enemmän kuin Euroopassa. Myös terveysalallakin innovatiivisten yritysten joukko on Yhdysvalloissa moninkertainen.

Yhdysvaltojen talous on edelleen vahvassa vedossa ja esimerkiksi bruttokansantuote henkeä kohden jo kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna.

”Sijoituspäätöksissä nämä vahvuudet on hyvä ottaa huomioon, vaikka kulutusvalinnoissa kokis ja Teslat olisivat boikotissa”, Urpilainen toteaa.

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin eteenpäin katsova P/E-kerroin on tällä hetkellä noin 21x, kun sen 10 vuoden keskiarvo on 18x. Arvostustaso on siis jonkin verran yli viime vuosien keskimääräisen tason – siitä huolimatta, että korot ovat nousseet viime vuosien keskimääräistä tasoa korkeammalle.

S&P 500 -yhtiöiden tammi–maaliskuun 2025 tuloskausi oli kokonaisuutena vahva, vaikka taustalla oli merkittäviä taloudellisia ja poliittisia epävarmuuksia.

Takana yllättävän vahva tuloskausi

Yhtiöt raportoivat keskimäärin 13,6 prosentin tuloskasvua vuoden takaiseen verrattuna, mikä ylitti selvästi analyytikkojen alkuvuoden ennusteet ja oli jo toinen peräkkäinen vuosineljännes, jolloin tuloskasvu oli kaksinumeroista.

Myös liikevaihdot kasvoivat, mutta selvästi tuloksia maltillisemmin, noin 4,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Lähes 80 prosenttia yhtiöistä ylitti tulosennusteet ja noin 60 prosenttia liikevaihtoennusteet, mikä on hieman yli pitkän aikavälin keskiarvojen.

Tuloskauden vahvuudesta huolimatta markkinatunnelma pysyi varovaisena. Talouskasvu hidastui selvästi. Yhdysvaltojen hallinnon uudet tullit ja kauppapoliittinen epävarmuus näkyivät yhtiöiden tulosjulkistuksissa: yli 90 prosenttia yhtiöistä mainitsi tulleihin liittyvät riskit, ja noin kolmannes viittasi taantumapelkoihin.

Monet yhtiöt vetivät pois tulosohjeistuksensa loppuvuodelle tai varoittivat tulevien neljännesten kasvunäkymien heikentymisestä, mikä on johtanut koko vuoden tulosennusteiden laskuun.

Sektoreiden välillä oli suuria eroja; erityisesti teknologia-alan jättiyhtiöt jatkoivat vahvaa kasvuaan, kun taas syklisten toimialojen näkymät heikkenivät.

Kokonaisuutena yhtiöiden tuloskunto osoitti kuitenkin yllättävää kestävyyttä haastavassa ympäristössä, vaikka tulevaisuuden näkymät ovat selvästi aiempaa epävarmempia.