Yhdysvaltain teknologiaosakkeet laskivat torstaina, kun sijoittajat eivät vakuuttuneet Nvidian ennätystuloksesta ja tekoälyinvestointien kestävyyttä koskevat huolet kasvoivat.

Nvidian huipputulos ei riittänyt – tekoälyosakkeet painuivat Wall Streetillä

Teknologiapainotteinen Nasdaq Composite -indeksi sulkeutui 1,2 prosentin laskuun ja laajemmin hajautettu S&P 500 päätyi puoli prosenttia miinukselle. Pahimmillaan Nasdaq oli päivän aikana yli kaksi prosenttia pakkasella.

Laskun taustalla oli Nvidian neljännen vuosineljänneksen tulosraportti, joka julkaistiin keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Siruvalmistajan liikevaihto nousi ennätykselliseen 68,1 miljardiin dollariin eli 73 prosenttia vuodentakaisesta, ja myyntikate pysyi vahvana 75 prosentissa. Luvut ylittivät analyytikoiden odotukset selvästi, ja osake nousikin aluksi jälkimarkkinakaupankäynnissä.

Tunnelma kääntyi kuitenkin nopeasti. Sijoittajat pettyivät siihen, ettei yhtiön tuloskonferenssi tarjonnut riittävästi yksityiskohtia tulevasta liikevaihtokehityksestä. Nvidian osake päätyi torstaina 5,4 prosentin laskuun, mikä oli yhtiön huonoin päivä sitten viime huhtikuun.

Markkinoilla huolta herättää etenkin se, ettei yhtiö hälventänyt pelkoja tekoälyinvestointien hidastumisesta. Sijoitusyhtiö Facetin sijoitusjohtaja Tom Graff arvioi CNBC:lle, että jos esimerkiksi OpenAI vähentäisi hankintojaan, se näkyisi Nvidian liikevaihdossa jo lähivuosineljänneksillä. Myös epäselväksi jäänyt Nvidian sadan miljardin dollarin yhteistyöhanke OpenAI:n kanssa varjosti tuloksen vastaanottoa.

Sijoituskaupankäyntiyksikön johtaja Mike Zigmont Visdom Investment Groupista katsoi markkinoiden olevan heräämässä siihen, ettei tekoälysijoitusten tuottoisin vaihe enää välttämättä jatku. Viime vuosien poikkeuksellisia tuottoja ei ehkä enää saavuteta, ja siksi osa sijoittajista myy nyt teknologiaosakkeita.

Tekoälyinvestoinnit historian suurimmat

Nvidian osakekurssin heikkous on osa laajempaa teknologiaosakkeiden korjausliikettä, jota on ajanut huoli suurten teknologiayhtiöiden tekoälypanostuksien järkevyydestä.

Neljä suurinta teknologiajättiä, Alphabet, Amazon, Meta ja Microsoft, ovat ilmoittaneet investoivansa kuluvana vuonna tekoälyinfrastruktuuriin yhteensä noin 650 miljardia dollaria. Summa on noin 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025. Vertailukohtaa näin massiiviselle investointivauhdille on haettu 1990-luvun televiestintäkuplasta ja jopa 1800-luvun rautateiden rakentamisesta Yhdysvalloissa.

Sijoittajien hermostumisen ymmärtää lukujen valossa. Neljän yhtiön investointisuunnitelmat ovat kunkin osalta suuremmat kuin niiden kolmen edellisen vuoden yhteenlasketut pääomamenot. Pelkästään viime vuosineljänneksen aikana yhtiöt käyttivät yhteensä 120 miljardia dollaria, ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on sulanut yli 950 miljardia dollaria tulosjulkistusten jälkeen.

Nvidian kannalta keskeinen kysymys on, miten yhtiö voi ylläpitää poikkeuksellista kasvuvauhtiaan, kun sen suurimmat asiakkaat käyttävät kassavirtansa lähes kokonaan tekoälyinvestointeihin.

Dell nousi vastavirtaan

Viime viikkojen myyntiaallon kohteeksi joutunut tietokonevalmistaja Dell tarjosi torstaina poikkeuksen myyntiaallossa. Yhtiön tulos ja ennuste ylittivät Wall Streetin odotukset selvästi, ja osake nousi jälkimarkkinakaupankäynnissä 12 prosenttia.

Dell on tärkeä Nvidian kumppani, sillä yhtiö integroi Nvidian tekoälysiruja palvelimiinsa. Vahvan tuloksen taustalla oli yhtiön mukaan tekoälydatakeskusten voimakas kysyntä.

Dellin hyvä tulos ei kuitenkaan riittänyt kääntämään laajempaa markkinatunnelmaa. Mika Kastenholz, LGT Private Bankingin globaali sijoitusratkaisujen johtaja, kuvaili markkinoiden olevan hämmentyneitä. Yksittäinen positiivinen tuloskatalyytti ei riitä hälventämään monesta suunnasta kasautuvaa epävarmuutta.

Nvidian lisäksi myös muut siruyhtiöt painuivat torstaina. Broadcomin osake laski 3,2 prosenttia, ja tekoälyinfrastruktuurista hyötyneet Lam Research ja Applied Materials laskivat kumpikin yli neljä prosenttia.

Janus Hendersonin teknologiasalkunhoitaja Richard Clode huomautti, että markkinoilla keskustelu on siirtynyt lähiajan tuloksista tekoälyinvestointien pitkän aikavälin kestävyyteen. Samalla positiiviset tulosarviot ovat painaneet Nvidian arvostusta suhteessa muihin tekoälyosakkeisiin, mikä tekee siitä hänen mukaansa houkuttelevan pitkän aikavälin sijoituskohteen.

HSBC:n teknologia-analyytikko Frank Lee puolestaan totesi Nvidian tuloksen ylittäneen jopa hänen optimistiset ennusteensa. Yhtiöltä ei kuitenkaan kuultu uusia kasvutarinoita, joita sijoittajat olisivat kaivanneet.

Ohjelmisto-osakkeet ja öljy toivat helpotusta

Ohjelmistoyhtiöiden osakkeet tarjosivat torstaina vastapainon siruyhtiöiden laskulle. Salesforcen toimitusjohtaja Marc Benioff oli torjunut huolet tekoälyn aiheuttamasta ohjelmistoalan mullistuksesta, vaikka yhtiön oma ennuste jäikin odotuksista. Salesforce, Gartner, Workday ja CrowdStrike nousivat kaikki varsinaisessa kaupankäynnissä yli neljä prosenttia.

Markkinoiden lasku tasaantui iltapäivällä myös Yhdysvaltain ja Iranin ydinneuvotteluista kantautuneiden myönteisten uutisten ansiosta. Brent-raakaöljyn hinta, joka oli aamulla noussut 2,5 prosenttia korkeimmilleen sitten viime heinäkuun, kääntyi lopulta lievään 0,1 prosentin laskuun ja asettui 70,75 dollariin tynnyriltä.

Tekoälyinvestointien kestävyydestä käytävä keskustelu palautuu taloustieteen peruskysymykseen: riittääkö tarjonta synnyttämään kysynnän? Vuosituhannen vaihteen televiestintäbuumi rakensi valtavan kuituverkkoinfrastruktuurin, joka loi lopulta perustan koko internet-taloudelle. Arvoa syntyi valtavasti, mutta valtaosa siitä valui aikanaan muille kuin alkuperäisille investoijille.

Optimistit uskovat, että tekoälyssä tämä kierre toimii toisin: suorituskyvyn kasvu ja yksikkökustannusten lasku synnyttävät jatkuvasti uusia käyttötapauksia, jotka laajentavat markkinaa ja pitävät investoijien marginaalit terveinä. Pessimistit taas pelkäävät historian toistavan itseään, eli kilpailu painaa hinnat alas, hyödyt valuvat asiakkaille ja investoinnit jäävät vajaalle tuotolle.

Kummassakin skenaariossa ratkaisevaa on, kääntyvätkö investoinnit mitattaviksi kassavirroiksi, jotka ylittävät pääoman kustannuksen. Siksi lähivuosineljännekset voivat olla myllerryksisiä, kun markkina etsii näyttöä siitä, näkyvätkö panostukset konkreettisesti marginaaleissa ja vapaassa kassavirrassa.