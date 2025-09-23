Asiantuntija nimeää neljä kovaa tekoälybuumista hyötyvää pörssiyhtiötä – enemmän kuin pelkkiä algoritmeja

Jotkut yhtiöt hyötyvät aidosti automaation ja robotiikan voittokulusta fyysisissä laitteissa ja sovelluksissa.

Tekoälyn nopea voittokulku on nostanut häikäisevästi suurten teknojättien osakkeita. Uuden teknologisen mullistuksen lipunkantajina ovat olleet esimerkiksi mikrosiruvalmistaja Nvidia ja laajoja kielimalleja hyödyntävät Microsoft, Alphabet ja Anthropic.

Kyse on kuitenkin niin perustavaa laatua olevasta murroksesta, että siitä hyötyvien pörssiyhtiöiden joukko on paljon laajempi.

TMX VettaFi:n robotiikka- ja tekoälytutkimuksen johtaja Zeno Mercer painottaa Yahoo Financen haastattelussa yhtiöitä, jotka aidosti hyötyvät tekoälybuumin vaikutuksesta reaalimaailman automaatioon ja robotiikkaan.

Hänen analyysissaan tällaiset yhtiöt hyötyvät siitä, että tekoäly otetaan käyttöön teollisissa prosesseissa, logistiikassa, terveydenhuollossa ja sensoriteknologioissa. Nämä yhtiöt eivät hyödy pelkästään algoritmien tasolla vaan nimenomaan käytännön sovelluksissa ja laitteissa, jotka osallistuvat fysikaaliseen työntekoon ja päätöksentekoon ihmisen rinnalla.

Mercerin mukaan tekoälybuumin hyötyjiä ovat juuri ne yhtiöt, jotka kykenevät laajentamaan ratkaisujaan nopeasti useille toimialoille, kasvattamaan datan hyödyntämistä, patentoimaan avainteknologioita ja luomaan tiiviitä asiakassuhteita, joissa automaatio tuo asiakkaalle selvän ja mitattavan kilpailuedun.

Siten kasvun moottoreina toimivat sekä teknologinen etumatka, skaalautuvuus ja markkinoiden sirpaleisuus, että myös asiakkaiden lisääntyvä tarve tehokkuudelle ja laadulle. Nämä yhtiöt nauttivat myös kasvavista sisäänrakennetuista esteistä uusille kilpailijoille, kun ratkaisut laajentuvat laite- ja ohjelmistoympäristöissä ja asiakassidonnaisuus syvenee.

Symboticin robotit tehostavat varastointia

Mercer nostaa esimerkiksi Symboticin. Yhtiö kehittää ja toimittaa täysin automatisoituja varastojärjestelmiä, joissa tekoälyä hyödyntävät itsenäiset robotit hallinnoivat varastojen tavaravirtoja ja logistiikkaa.

Yrityksen teknologia yhdistää konenäköä, robotiikkaa sekä älykästä ohjelmistoa, joiden avulla sadat autonomiset robotit lajittelevat tuotteita, varastoivat ne tiiviisti ja keräävät asiakastilauksia korkealla nopeudella ja tarkkuudella.

Järjestelmä optimoi tuotteiden sijoittelun ja rakentaa toimitusvalmiita, sekatuotteisia lavoja, joilla vähennetään tilantarvetta ja toimitusviiveitä sekä minimoidaan manuaalista työtä.

Symboticin ratkaisu mahdollistaa varastoille merkittävän tehokkuusedun, joustavuuden kasvattamisen kausivaihtelussa sekä operatiivisten kustannusten supistamisen, mikä tekee siitä erityisen houkuttelevan suurille vähittäis- ja logistiikkaketjuille.

Yhtiön järjestelmät automatisoivat suuria logistiikkakeskuksia hyödyntämällä tekoälypohjaisia vision, laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmiä. Mercerin mukaan se tekee mahdolliseksi varastojen ja toimitusketjujen tehostamisen, joustavamman toiminnan sekä huomattavat säästöt ja virheiden vähentymisen suuressa mittakaavassa toteutettavissa työtehtävissä.

Intuitive Surgical auttaa kirurgia monin tavoin

Toinen Mercerin mainitsema tekoäly-yhtiö on Intuitive Surgical, joka kehittää ja valmistaa robottiavusteisia leikkausjärjestelmiä, jotka mullistavat kirurgian muun muassa tekoälyllä ja robotiikalla. Yrityksen tunnetuin innovaatio on da Vinci -leikkausrobotti, jonka avulla kirurgit pystyvät suorittamaan erittäin tarkkoja ja minimaalisesti elimistön sisälle ulottuvia toimenpiteitä.

Robottijärjestelmässä kirurgi ohjaa manipulaattoreita konsolin avulla: keinoälypohjaiset toiminnot, kuten voimatunnistus ja reaaliaikainen kuvan analysointi, tukevat parempaa tarkkuutta sekä mahdollistavat turvallisemmat leikkaukset.

Kehittynyt laskentateho ja ohjelmisto-ominaisuudet tuovat kirurgille esimerkiksi mitattavan palautteen leikkausinstrumentin voimista, tilannekohtaiset videopalautteet sekä mahdollisuuden jälkikäteiseen suorituksen seurantaan ilman keskeytystä.

Intuitive Surgicalin Da Vinci -järjestelmää kehitetään jatkuvasti entistä älykkäämmäksi, jotta hoidon laatu parantuu, potilasriski pienenee ja sairaaloiden tehokkuus kasvaa.

Yhtiö on noussut alan markkinajohtajaksi, ja sen ratkaisut ovat maailmanlaajuisesti jo miljoonien toimenpiteiden käytössä, mahdollistaen täysin uudenlaisen kirurgisen työn, jossa lääkäri, robotti ja tekoäly yhdistyvät saumattomaksi tiimiksi.

Mercerin mukaan Intuitive Surgical hyötyy tekoälyn ja robotiikan tarjoamasta yhdistelmästä, jossa esimerkiksi leikkausroboteissa tekoäly auttaa nostamaan kirurgisen työn tarkkuutta ja mahdollistaa kehitystä miniatyyrikirurgiassa sekä etäleikkauksissa, lisäten hoidon laatua ja vähentäen potilasriskejä.

Ambarellan tuotteet ymmärtävät visuaalista maailmaa

Kolmas Mercerin mainitsema yhtiö on kehittyneitä tekoälypohjaisia visio- ja kuvaprosessoreja tarjoava Ambarella.

Yhtiön visio- ja kuvaprosessorit tuovat kameroihin kuin muihin älylaitteisiin kyvyn ymmärtää ja analysoida visuaalista maailmaa reaaliajassa. Yhtiön ydinosaaminen on reunalaskennassa, eli siinä, että tietoa pystytään käsittelemään tehokkaasti laitteessa itsessään pilvipalvelun sijaan – tämä mahdollistaa nopean, turvallisen ja energiaa säästävän datankäsittelyn esimerkiksi autojen, robottien, videovalvonnan ja teollisuusautomaation sovelluksissa.

Ambarellan ratkaisut hyödyntävät neuroniverkkoja, jotka tunnistavat esineitä, kasvoja ja liikkeitä videokuvavirrassa, mahdollistavat tilanteeseen reagoivat älykkäät järjestelmät ja parantavat koneiden kykyä ”nähdä” ympäristönsä. Näiden teknologioiden avulla yrityksen asiakkaat voivat rakentaa turvallisempia, älykkäämpiä ja itsenäisemmin toimivia laitteita, mikä laajentaa tekoälyn käyttömahdollisuuksia fyysisessä maailmassa.

Mercerin mukaan älykkäiden kameroiden ja sensoreiden osuus kasvaa robotiikan kentässä nopeasti, kun ympäröivän maailman ymmärtäminen ja reaaliaikainen reagointi muodostuvat entistä tärkeämmiksi esimerkiksi autonomisissa ajoneuvoissa tai teollisuusrobotiikassa.

Nvidian tuotteet ovat välttämättömiä

Nvidia toimii edelleen tekoälybuumin keskiössä, Mercer toteaa. Yhtiön grafiikkaprosessorit ja kehitysalustat mahdollistavat robotiikan ja tekoälyn kehitysharppaukset laajasti niin teollisuudessa, pilvipalveluissa, autonomisissa laitteissa kuin koneälysimulaatioissa. Yhtiön tuotteet ovat välttämättömiä kaikille niille, jotka soveltavat tekoälyä fyysisiin prosesseihin.

Mercerin mukaan Nvidia toimii eräänlaisena “kehityksen mahdollistajana” tekoälybuumissa, jonka asiakkaat ovat sekä automaatioalan ratkaisuja tarjoavia yrityksiä että niiden loppuasiakkaita.

Kaikkia näitä yhtiöitä yhdistää Mercerin mukaan se, että ne integroivat tekoälyn osaksi laitteistoa ja työnkulkua. Tällöin tekoälyn arvo tulee suoraan näkyväksi konkreettisten, toistuvien ja kriittisten työvaiheiden suorittamisessa.