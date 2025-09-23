Suomessa on hienoa, että jokainen voi perustaa yhdistyksen samanhenkisten ihmisten kanssa.

Eläköön yhdistymisvapaus – mutta ei verovaroin

Yhdistys mahdollistaa jäsenilleen paljon hyviä asioita kuten varainkeruun, hallinnoinnin ja toiminnan järjestelyn. Suomessa on perustuslain 13. pykälän mukaan kansalaisilla on vapaa oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistyksiin.

Yhdistystoiminta on kansalaistoimintaa, joka kattaa elämän kirjon urheilusta kulttuuriin ja aatteista harrastuksiin sekä ammatillisiin yhdistyksiin.

Varainhankinta eli tulot herättää laajaa keskustelua. Ja syystäkin. Lähtökohdat tulee olla se, että yhdistys kerää toiminnan varat jäsenmaksuilla ja toiminnan mahdollisilla tuotoilla sekä tarvittaessa rahankeräyksellä.

Valitettavan usein yhdistyksissä keskustellaan varainhankinnan yhteydessä erilaisista julkisrahoitteisista avustuksista, hankerahoista tai muista vastaavista tärkeimpänä varainhankinnan menetelminä. Jäsenmaksut ja vastaavat ovat valitettavan usein niin vähäisiä, että niiden avulla ei voida ylläpitää yhdistyksen toimintaa.

Eri sote-alan yhdistystoimijat marssivat mielenosoituksessa hallituksen yhdistystoimintaan kohdistuvia leikkauksia vastaan.

Monissa yhdistyksissä on mukana poliittisesti ansioituneita henkilöitä. Se on hyvä, koska yhdistykset usein ajavat yhteisiä yleishyödyllisiä asioitamme. Mutta onko se riittävä peruste sille, että valtion kassasta haetaan yhdistyksille rahaa?

Onko yhdistys tarpeellinen jos jäseniä on vähän?

Voi olla, mutta jos jäseniä on kohderyhmästä esim. vain muutama prosentti, niin herää kysymys miksi yhdistys on olemassa.

Pitäisikö verovaroin ylläpitää yhdistystoimintaa, joka ei ole jäsenistönkään mielestä vaikuttavaa tai kiinnostavaa

En keksi yhtään todella hyvää syytä.

Yhdistyksen tulojen tulee jäsenmaksuja lukuunottamatta olla veronalaisia tuloja. Toki verovapaus koskee vain yleishyödyllisiä yhdistyksiä, mutta kun yleishyödyllinen yhdistys tekee liiketoimintaa, sen pitäisi olla poikkeuksetta samalla tavalla verotuksen piirissä kuin yrityksilläkin.

Entäpä mikä on ratkaisu?

Ehdotan että yhdistysten tulisi jatkossa pyrkiä toimimaan täysin omavaraisesti. Toiminnan on oltava riittävän laadukasta ja kiinnostavaa sekä vaikuttavaa, että kohderyhmä olisi valmis maksamaan jäsenmaksun yhdistykselle.

Moni yhdistys saisi jäsenmaksuilla katettua menonsa mikäli kohderyhmä kokisi jäsenyyden riittävän tarpeelliseksi. Lisärahoituksen tarve tulee hankkia erilaisilla varainhankintamenetelmillä, mutta ei verovaroin.