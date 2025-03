Aiforian tekoälyratkaisujen kysyntä kasvaa vauhdilla

Tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan kehittävä Aiforia julkisti perjantaina tilinpäätöksensä sekä heinä-joulukuun tulosraporttinsa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi maltillisesti kolme prosenttia vertailukaudesta 1,48 miljoonaa euroon, mutta tilauskanta vahvistui peräti 118 prosentti lähes 5,2 miljoonaa euroon.

Liikevaihto koostui Aiforian ohjelmistoratkaisujen ja palveluiden myynnistä sekä kliinisen sektorin että prekliinisen tutkimuksen asiakkaille. Liikevaihdosta 40 prosenttia tuli Suomesta, 45 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja loput yhteensä 15 prosenttia Euroopasta ja muualta maailmasta.

Liiketappio oli heinä-joulukuussa vielä -6,1 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli -6,4 miljoonaa euroa. Konsernin tuloskehitys on yhtiön strategian mukainen ja heijastaa Aiforian kehityksen vaihetta, jossa yhtiö investoi tuotekehitykseen voimakkaasti tulevan kasvun mahdollistamiseksi.

Aiforia solmi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla merkittäviä yhteistyösopimuksia ja teki uusia markkina-avauksia, muun muassa Suomen suurimman terveydenhuollon laboratorioyrityksen, Fimlabin, Espanjassa Castilla y Leonin sairaanhoitopiiriin ja Ranskassa yhden maailman johtavista sairaaloista, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris:n sekä Italiassa Lombardian terveydenhoitoalueen kanssa.

Yhtiön mukaan patologian digitalisoitumisen myötä näytelaseja, joita on tutkittu perinteisesti mikroskoopilla, analysoidaan yhä useammin tietokoneilla. Digitaalisen patologian myötä laboratorioilla ja sairaaloilla on mahdollisuus hyödyntää yhä kehittyneempiä teknologioita, kuten tekoälyä.

Viime vuonna on nähty merkittäviä julkisen sektorin investointipäätöksiä ja kilpailutuksia tekoälyn hyödyntämiseen terveydenhuollossa erityisesti Euroopassa. Yhtiön arvion mukaan tämä kertoo siitä, että patologian digitalisaatioaste on kasvanut entisestään ja sen myötä tekoälyavusteisille kuva-analyysiratkaisuille on kysyntää.

Toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo, että Aiforian tekoälypohjaisten kuva-analyysiratkaisujen kysyntä vahvistui merkittävästi vuoden aikana.

”Terveydenhoitoalan patologian sektorilla työvirran tehostaminen tekoälyä hyödyntämällä on keskeisenä kehityskohteena väestön ikääntyessä ja näytemäärien kasvaessa. Tekoälyratkaisujemme hyödyntäminen diagnostiikassa tukee asiakkaidemme toiminnan tehokkuutta ja laatua. Tämä näkyi tärkeimpänä mittarina pitämässämme tilauskannassa, joka kasvoi vuoden aikana 118 prosenttia”, Tapaninen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan vahvistunut tilauskanta tulee näkymään liikevaihdon kehityksessä sitä mukaa kun järjestelmät asennetaan ja integroidaan asiakkaiden tietojärjestelmiin.

Aiforia on investoinut tuotekehitykseen, mikä on johtanut Aiforian tuotteiden hyvään kaupallistumiseen ja vahvistanut asemaa markkinoilla.

Tapanisen mukaan yhtiön sopimuskannassa on tapahtunut suotuisa muutos.

”Vakaa asemamme markkinoilla tunnettuna toimittajana näkyy myös uusien sopimusten painopisteen siirtyessä pienemmistä kaupoista suurten sairaanhoitopiirien kanssa solmittuihin monivuotisiin yhteistyökumppanuuksiin. Tämä muutos on tuonut vakautta ja ennustettavuutta liiketoimintaamme, mikä näkyy positiivisesti tilauskirjassamme.”

Vuoden aikana yhtiö sai tärkeitä referenssejä Euroopasta sekä julkisen puolen isoissa kilpailutuksissa että yksityiseltä terveydenhoidon sektorilta. Tapanisen mukaan nämä yhteistyöt vahvistavat merkittävästi Aiforian asemaa Euroopan markkinoilla. Uutena markkina-avauksena Turkkilainen Memorial Hospitals Group valitsi Aiforian kumppanikseen patologian tekoälyavusteiseen kliiniseen diagnostiikkaan.

Kotimaan markkinassa yhtiölle merkittävä päänavaus oli monivuotinen kumppanuus Suomen suurimman terveydenhuollon laboratorioyrityksen, Fimlabin kanssa.

Kasvustrategiansa vauhdittamiseksi Aiforia solmi useita jälleenmyyntiin ja tuoteyhteistyöhön liittyviä kumppanuuksia muun muassa Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa ja Saudi-Arabiassa.

Toimitusjohtajan mukaan digitaalisen patologian markkina kasvaa nopeasti Etelä-Koreassa, ja sairaalat ovat yhä kiinnostuneempia ottamaan käyttöön tekoälyratkaisuja patologien työnkulun tehostamiseksi.

Yhtiö on panostanut uusien tekoälymallien ja käyttöliittymien kehittämiseen sekä kliiniseen diagnostiikkaan, että tutkimuskäyttöön, Tapaninen kertoo.

Aiforia ei vielä tässä vaiheessa anna arvioita lähiajan näkymistään. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteita.

Vuoden 2025 aikana yhtiön tavoitteena on saavuttaa 15 avainasiakkuutta, joilla on potentiaalia yli 0,5 miljoonan euron jatkuvaan vuosilaskutukseen. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta.

Aiforialla on kunnianhimoinen liikevaihtotavoite. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2030 loppuun mennessä.