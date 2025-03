Trumpin asetus ”digitaalisen kullan” reservistä on pettymys kryptomarkkinoille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt asetuksen, joka perustaa kryptoreservin.

Asetuksesta saatiin jo ensimakua tämän viikon maanantaina, kun presidentti paljasti viiden kryptovaluutan nimet, jotka hän haluaa sisällytettävän uuteen strategiseen kryptoreserviin. Reserviin kuuluu bitcoinin lisäksi ethereum, XRP, solana ja cardano.

Tämä päivän uutinen reservin perustamisesta oli kuitenkin markkinoille pettymys ja se sai Bitcoinin kurssin laskuun.

Todennäköinen syy kurssireaktioon on se, ettei asetukseen liity välittömiä USA:n liittovaltion kryptovaluuttojen ostoja. Sen sijaan uusi strateginen bitcoin- reservi koostuu rikostutkintojen yhteydessä takavarikoiduista bitcoineista, Trumpin hallinnon ”kryptotsaarina” tunnettu David Sacks kertoo viestipalvelu X.ssä. Hänen mukaansa varojen hyödyntäminen ei aiheuta kustannuksia veronmaksajille.

Sachsin mukaan USA:n hallitus ei hanki varastoon muita omaisuuseriä kuin niitä, jotka on saatu takavarikkoprosessien kautta. Varannon tarkoituksena on hallituksen digitaalisten omaisuuserien vastuullinen hallinnointi valtiovarainministeriön alaisuudessa.

”Yhdysvallat ei myy Reserviin talletettuja bitcoineja. Ne pidetään arvon säilyttäjänä. Reserve on kuin digitaalinen Fort Knox kryptovaluutalle, jota usein kutsutaan ’digitaaliseksi kullaksi.'”, Sachs toteaa.

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve.



The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it…