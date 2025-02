Donald Trump lupaa: USA:sta tulee maailman kryptopääkaupunki

Donald Trump haluaa, että Yhdysvallat on kryptomarkkinoiden kehityksen eturintamassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti tällä viikolla Miamissa järjestetyssä FII Priority Summit -tapahtumassa lopettavansa Joe Bidenin hallinnon ”sodan bitcoinia ja kryptovaluuttoja vastaan” ja vahvistavansa Yhdysvaltojen asemaa digitaalisen valuutan kehityksen kiistattomana maailmanjohtajana.

Trump korosti puheessaan Saudi-Arabian tukemassa tapahtumassa sitoutumistaan tehdä Yhdysvalloista maailman ”kryptopääkaupunki”.

Puhuessaan kansainvälisille yritysjohtajille ja ulkomaisille edustajille Trump ylisti Miamia kryptoinnovaation keskuksena ja vihjasi sääntelyn keventämisestä houkutellakseen lohkoketjusijoituksia.

Trumpin kryptomyönteinen puhe sai suosiota yleisöltä, johon kuului muun muassa saudivirkailijoita ja teknologiayrittäjiä. Hän päätti puheensa toistamalla lupauksensa pitää Yhdysvallat ”kaiken kehityksen eturintamassa”, ja yksi niistä asioista on kryptovaluutat.

Trump otti kunnian bitcoinin hinnannoususta itselleen.

”Bitcoin saavutti useita kaikkien aikojen ennätyksiä, koska kaikki tietävät, että olen sitoutunut tekemään Amerikasta kryptopääkaupungin”, Trump kehuskeli.

Presidentti korostaa myös aikomustaan lopettaa sota bitcoinia vastaan allekirjoittamalla presidentin asetuksia, joilla pidetään Yhdysvallat tekoälyn eturintamassa ja lopetetaan Bidenin hallinnon kryptovastaiset toimet.

Trumpin on osoittanut viime aikoina tukea digitaalisille varoille nimittämällä kryptomyönteisen Paul Atkinsin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) johtoon.

Trump myös lanseerasi TRUMP-memecoinin ennen virkaanastumistaan, ja hänen vaimonsa Melania Trump seurasi esimerkkiä omalla kryptovaluutallaan. Molemmat saavuttivat miljardien dollarien markkina-arvon.

Tammikuussa Trump antoi asetuksen nimeltä ”Amerikan johtoaseman vahvistaminen digitaalisessa rahoitusteknologiassa”. Se sisälsi useita toimenpiteitä, kuten työryhmän perustamisen liittovaltion sääntelykehikon kehittämiseksi sekä keskuspankin digitaalisen valuutan käytön kieltämisen. Työryhmään kuuluisi huipputason viranomaisia, kuten valtiovarainministeri, kauppaministeri ja SEC:n puheenjohtaja.

Trump kritisoi myös Bidenin hallinnon aikaista SEC:tä, jonka entinen puheenjohtaja Gary Gensler suhtautui epäilevästi kryptovaluuttoihin ja piti suurinta osaa niistä arvopapereina. Hänen aikanaan SEC nosti lukuisia syytteitä kryptoyrityksiä vastaan, erityisesti niiden rekisteröintisääntöjen rikkomisesta.

”Me lopetimme tuon sodan täysin. Se sota on ohi”, Trump kertoi.

Kryptojen kannalta myönteistä on luultavasti myös se, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nimittänyt kryptomyönteisen Hester Peircen johtamaan työryhmää, jonka tehtävänä on säädellä digitaalisia omaisuuseriä Yhdysvalloissa.

Peirce, joka tunnetaan lempinimellä ”kryptoäiti”, on painottanut tarvetta sääntelylle, joka suojelee sijoittajia, mutta samalla tukee innovaatiota kryptoalalla. Hän on todennut, että sääntelyn tulisi ”suojella sijoittajia, helpottaa pääoman muodostumista, edistää markkinoiden eheyttä ja tukea innovaatiota”

Peircen ”kryptotyöryhmän” tavoitteena on auttaa SEC:iä määrittelemään selkeät sääntelyrajat, tarjoamaan realistisia rekisteröitymisreittejä, laatimaan järkeviä tiedonantokehityksiä ja käyttämään valvontaresursseja harkiten.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio joutui toistuvasti ristiriitoihin joidenkin kryptomaailman suurimpien toimijoiden kanssa Joe Bidenin presidenttikaudella