Muuttuvassa maailmassa keskity asioihin, jotka eivät muutu

Uutisotsikoiden perusteella maailmamme kohtaa jälleen ennätysmäärän muutoksia. Tällä hetkellä geopolitiikka hakee uutta asentoa sekä tekoälyn on määrä ravistella yrityksiä ja työntekijöitä.

Sen sijaan, että yksityissijoittaja pyrkisi hahmottamaan muutoksia täydellisesti, voi olla helpointa pyrkiä ymmärtämään teemoja, jotka eivät koskaan muutu. Morgan Houselin kirja Same as ever käsittelee laaja-alaisesti elämän vakioita. Kirjan käytännön esimerkit lukuisilta elämän osa-alueilta ovat viihdyttäviä ja mieleenpainuvia.

Mullistukset ovat todennäköisempiä kuin luulemme

Housel aloittaa todennäköisyyksillä. Harvinaiset ja yllättävät tapahtumat ovat yleisempiä kuin ajattelemme. Yli kahdeksan miljardia ihmistä ja ympäröivän maailman miljardit samanaikaiset tapahtumat luovat monimutkaisen järjestelmän, jossa suurten lukujen takia tapahtuu täysin poikkeuksellisia ja ennennäkemättömiä tapahtumia yhtenään. Ihmismielen on aina vaikea ymmärtää suuria numeroita ja todennäköisyyksiä.

Housel huomauttaa, että maailmalla on tapana rikkoutua kerran vuosikymmenessä. Tapahtumat voivat vaikuttaa hyvin epätodennäköisiltä, mutta usein tapahtumat ovat lukuisten pienempien yhteensattumien summa. Yllättäviltä vaikuttavien tapahtumien vuoksi tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Sijoitusmaailmassa ennusteet tyypillisesti rikkoutuvat näissä taitoskohdissa.

Parhaat tarinat myyvät

Onnellisuutemme riippuu kaikkein eniten asettamistamme odotuksista. Menneitten haikailu on mainio esimerkki ihmismielen toiminnasta. Odotuksiamme ohjailee elinympäristö, joka on muuttunut ainakin läntisessä maailmassa alati paremmaksi vuosikymmenten saatossa. Odotuksemme nousevat elintason parantuessa.

Sosiaalisen median aikakautena on historiallisen helppoa sekä esitellä omaa erinomaisuuttaan että vertailla omaa menestystä muihin. Vertailu on turhaa. Saavutusten vastapainona tulee useimmiten jotain kielteistä.

Menestyksekäs työura voi tarkoittaa uhrauksia perhe-elämän osalta. Unohdamme helposti, että suitsutettujen nerojen saavutusten kääntöpuolena on usein vaikea persoonallisuus. Lisäksi suuri osa saavutuksista on huomattavasti vaikeampia kuin ulkopuolisesta näyttää. Näemme vain lopputuloksen, emme prosessia.

Vetovoimaiset tarinat kiehtovat ihmisiä. Monimutkainen viesti välittyy parhaiten tarinaan puettuna. Myös osakkeiden arvostus perustuu usein tarinaan, ja kuinka sijoittajat näkevät yhtiön ja osakkeen. Tarinat ja tunteet huomisesta määrittävät kuinka sijoittajat suhtautuvat markkinoihin, eikä kaikkea voi perustella talouskasvulla, korkotasolla tai tuloksilla.

Syklit ovat ikuisia

Sanonta tyyntä myrskyn edellä on myös yksi iänikuinen totuus. Sama toimii myös käänteisesti, myrskyä seuraa tyven. Helpot ajat saavat ihmiset ja yritykset ottamaan päätöksissään enemmän riskejä, kunnes osa niistä toteutuu ja ajat muuttuvat vaikeammiksi.

Ihmiset ja yritykset haluavat saavuttaa tavoitteensa nopeasti tai kasvaa suuremmiksi. Housel havainnollistaa liian nopean kasvun ongelmaa esimerkein niin yrityselämästä kuin biologiasta. Kala, joka on kasvanut tavanomaista lämpimämmässä vedessä liian nopeasti, elää lyhyempään kuin kylmässä vedessä hitaasti kasvanut kala. Useimmalla yrityksellä on myös ihanteellinen kasvutahti ja koko.

Suomalaislukijan suureksi harmiksi Housel taitaa luulla Nokian menneen konkurssiin hänen mainitessaan yhtiön osana listaa nopeasti kaatuneita yrityksiä ja henkilöitä. Aivan Bernie Madoffin rinnalla.

Houselin havaintoja uusien teknologioiden omaksumisesta on mielenkiintoista soveltaa tekoälyyn. Ensin ihmiset eivät ole koskaan kuulleet siitä, sitä ei ymmärretä ja sen hyödyllisyyttä ei nähdä. Sitten uudet teknologian ajatellaan olevan hyödyksi vain joillekin muille. Vihdoin sitä käytetään, mutta vain huvin vuoksi, kunnes teknologiasta tulee erottamaton osa elämää.

Sijoittajalle Housel esittää havahduttavan kysymyksen. Sijoittajat etsivät usein suuria tuottoja. Tärkeämpää olisi kysyä, mikä on paras mahdollinen tuotto, jonka voin saavuttaa mahdollisimman pitkään? Toisin sanoen, kuinka kerryttää korkoa korolle keskeyttämättä ja pitkäaikaisesti?

Kilpailuedut ovat aina hapertuneet

Sijoittajan tulee muistaa, että kilpailuedut ovat hauraita. Jos yhtiöllä on kilpailuetu, se kasvaa. Kasvu tuo mukanaan monia haasteita. Strategia ja organisaatio viritetään kasvua ajatellen. Kun kasvu saavuttaa lakipisteensä, ne eivät enää ole ideaalisia. Kasvu ja kilpailuetu voivat tehdä yrityksestä ylimielisen ja organisaatiosta mukavuudenhaluisen.

Tyypillinen merkki kilpailuedusta on korkea kate, joka houkuttelee alati paremmaksi pyrkiviä kilpailijoita. Pysyäkseen kärjessä yritysten on jatkuvasti ponnisteltava ollakseen parempia ja uudistuttava. Vain harva onnistuu, ja voittajat ovat aina vaihdelleet eri aikakausilla.

Todellisuudessa vain harvat ajattelevat pitkäjänteisesti. Kun huonot asiat tapahtuvat usein silmänräpäyksessä, hyvät asiat tapahtuvat hitaasti ja huomaamatta. Pitkä aikahorisontti ja joustavuus ovat yksityissijoittajan kilpailuetu. Sijoittajan haaste on erottaa toisistaan pitkäjänteisyys ja itsepäisyys. Kun maailma on muuttunut ja yrityksen kilpailuetu on rapautunut, sijoittajan on osattava myöntää virheensä.

Kannustimet ovat ikuinen meitä ohjaava voima. Ihmiset tekevät asioita ja ajattelevat kuten kannustimet heitä ohjaavat. Väärät kannustimet saavat usein hyvätkin ihmiset tekemään hulluja asioita oman edun nimissä. Kannustimet ovat usein tärkeä syy, miksi kestämättömät trendit jatkuvat odotettua pidempään. Sijoittajalle onkin tärkeää selvittää yhtiön johdon kannustimet.

Elämässä, ja sijoittamisessa, kaiken tavoittelemisen arvoisen on määrä olla vaikeaa. Samalla yksinkertaisuus on toimivin tapa jäsentää maailmaa. Yksinkertaisimmat sijoitusteesit ovat usein tuottavimpia. Onnistuminen vaatii tasapainoilua optimismin ja pessimismin välillä. Sijoittajan pitää samanaikaisesti tähdätä korkealle mutta välttää suuret tappiot. Säästä kuin pessimisti mutta sijoita kuin optimisti, Housel kirjoittaa.

Lue myös: Rahan psykologian lyhyt oppimäärä