Tämä malli kehottaa myymään ensi vuonna

Markkinaennustuksia on joka lähtöön. Yksi omituisimmista on niin sanottu Bennerin syklit, joka on tuttu sosiaalisen median syövereistä.

Mallin kehitti amerikkalainen maanviljelijä Samuel Benner vuonna 1873. Sen on sanottu ennustaneen niin vuoden 1929 suuren laman, teknokuplan kuin finanssikriisin.

Kun sikarutto ja 1870-luvun pitkä lama tuhosivat Bennerin elannon, hän alkoi tutkia markkinoita.

Ajankuvan mukaisesti Benner tutki markkinasyklejä takkiraudan, maissin ja porsaanlihan hintaliikkeitä tarkastelemalla. Takkirauta on koksilla pelkistettyä rautamalmia, jossa on noin viisi prosenttia hiiltä.

Benner uskoi, että rauta on talouden selkäranka, jonka tuotannon mukana talous joko laskee tai nousee. Maissi ja porsaanliha puolestaan kuvasivat toisen tärkeän toimialan, maatalouden, syklejä. Näiden hyödykkeiden perusteella Benner rakensi sittemmin kuuluisuutta niittäneen mallinsa.

Samuel Benner tunnisti, että takkiraudan ensimmäisen ja toisen hintahuipun välillä aikaa kului kahdeksan vuotta, toisen ja kolmannen välillä yhdeksän vuotta sekä kolmannen ja neljännen välillä puolestaan kymmenen vuotta. Nämä huiput ovat luonnollisesti myyntipaikkoja.

Markkinapohjat toistuvat harvemmin, 7-11 vuoden välein, ja paniikkeja syntyy aina 16-20 vuoden väliajoin. Nämä ajanjaksot on pelkistetty graafiin Bennerin sykleiksi.

Graafin alareunassa olevat vuodet ovat Bennerin mukaan hyviä ajankohtia ostaa. Ylälaidassa olevat vuosiluvut puolestaan merkitsevät markkinapaniikkeja. Keskelle osuvat hyvät vuodet, jolloin Benner uskoo olevan otollinen hetki myynneille.

All versions I found of the Samual Benner cycles were blurry and hard to read, so I made this. Save to Journal + retweet if you're getting #value #pma4twhttps://t.co/18WpLQHs7U pic.twitter.com/sgWTXjjR5Y — The Rational Investor (@TRi_pma) September 29, 2021

Kuten minkä tahansa ennustuksen, mallin suurin haaste on ajoitus. Bennerin graafi ennusti suuren laman kaksi vuotta etuajassa. Teknokuplan kohdalla mallia seuraava sijoittaja olisi osannut odottaa paniikkia vuonna 1999. Markkinat saavuttivat huipun seuraavan vuoden maaliskuussa. Vuosi 2007 on graafissa hyvä aika myydä. Kurssit romahtivat vuonna 2008.

Vuosi 2026 on Bennerin ennustuksessa jälleen hyvä ajankohta myydä, ja seuraava todellinen ostopaikka koittaisi vuonna 2032.

Geopoliittista tilannetta sekä makrouutisia seuratessa Bennerin sykli voi jälleen osua melko lähelle oikeaa. Teknojättien investointiaalto tekoälyyn rimmaa monella tapaa Yhdysvaltain rautatiebuumin kanssa. Benner kirjoitti siitä laajasti vuonna 1875 julkaistussa kirjassaan.

“In the spring of 1872 the country was prosperous and advancing beyond all past history; railroads were extending their lines across the continent in every direction, marking the most gigantic railroad expansion the world ever beheld; creating an unprecedented demand for iron, giving an impetus to the manufacture thereof that had no parallel in the history of this or any other country… All at once comes a snap and crash… The decline in the price of pig iron since 1872 has been over fifty per cent.” –Benner’s prophecies of future ups and downs in the market

Markkinoilta poissaoleminen on kokonaisuudessaan on usein vahingollista, kun ostopaikat vilahtavat ohitse tai osakemarkkinat jatkavatkin vielä viimeisen vedon ylöspäin.

Osakesijoittajalle Bennerin ennustus on muistutus siitä, että markkinat ovat aina olleet syklisiä. Lisäksi käännekohtien ennustaminen on kaikille vaikeaa tai vähintäänkin ne ovat epätarkkoja. Osakepainon säätäminen alemmaksi euforisena aikana voi olla vastuullinen teko.