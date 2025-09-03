Sijoitusstrategi: ”Nostimme Pohjois-Amerikan osakkeet ylipainoon”

OP:n päästrategi Lippo Suominen. Kuva: OP Ryhmä.

Osakemarkkinat ovat jatkaneet viime keväällä alkanutta nousuaan. Esimerkiksi Yhdysvaltojen S&P 500 on noussut viime huhtikuun pohjilta jo lähes 30 prosenttia.

Jenkki-indeksin nousu selittyy pääosin yhdistelmällä vahvoja yritystuloksia, erityisesti suurten teknologiayhtiöiden ja tekoälyyn panostavien yritysten johdolla, sekä sijoittajien kasvaneella luottamuksella siihen, että Yhdysvaltojen keskuspankki keventää rahapolitiikkaansa loppuvuonna.

Yritysten tuloskasvu on ollut selvästi aikaisempia vuosia vahvempaa. Esimerkiksi tekoälyyn liittyvä kasvu näkyy sektorin johtoyritysten tulosylityksinä ja kurssien nousuna, mikä on levittänyt optimismia laajemmalle markkinoille.

Samaan aikaan hermostuneisuus mahdollisesta taantumasta ja kauppasotien vaikutuksista on vähentynyt, kun kansainvälisten kauppasuhteiden jännitteet ovat lieventyneet ja mahdollisten uusien tullimaksujen uhka pienentynyt. Tämä yhdessä korkojen laskua odottavan markkinan kanssa on johtanut riskinoton elpymiseen ja kasvaneeseen pörssiin virtaavaan pääomaan.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Keskeistä nousussa on ollut se, että sijoittajien usko tekoälyyn ja teknologian mullistavaan vaikutukseen yhdistyy varovaiseen optimismiin talouden kehityksestä ja suotuisammista finanssiehdoista, ja näin markkinoille on syntynyt vahva positiivinen sykli, jota tukevat sekä fundamentit että sijoittajapsykologia

Myönteinen uutisvirta markkinoilla on jatkunut, uskoo OP. Siksi pankki nostaa salkkujensa osakeylipainoa.

Hyvien tulosuutisten myötä osakelisäystä pankki on kohdistanut erityisesti Pohjois-Amerikkaan, jonka osakkeet se nosti ylipainoon.

Jenkkiyhtiöt vahvassa tuloskunnossa

Yhdysvaltaisyritykset raportoivat vuoden toisen neljänneksen tuloskaudella hyviä lukuja, ja kyseinen markkina näyttää OP:n mukaan nyt aiempaa houkuttelevammalta.

”Yhdysvaltalaisyritysten tulokset ovat suurimpien teknologiayhtiöiden johdolla nousseet yli kymmenen prosenttia vuoden takaisesta, kun vielä kesäkuussa analyytikot odottivat vain kuuden prosentin kasvua. Tästä syystä nostimme Pohjois-Amerikan osakkeet ylipainoon. Lisäyksiä Yhdysvaltoihin tehtiin valuuttasuojatusti, sillä dollarin heikkeneminen on edelleen riski”, sanoo OP:n päästrategi Lippo Suominen.

Suomisen mukaan yhdysvaltalaisosakkeiden korkea arvostus tosin mietityttää, mutta arvostus yksin ei käännä osakkeita laskuun, jos asiat muuten menevät oikeaan suuntaan, lisää Suominen.

Myös kesän tullipäätökset vähentävät osakemarkkinoihin liittyvää epävarmuutta.

”Uudet korkeat tullit ovat sinällään haitta talouskasvulle, mutta toisaalta tullipäätökset vähensivät toimintaympäristön epävarmuutta, mikä on markkinoiden kannalta hyvä uutinen”, sanoo Suominen.

Pohjois-Amerikan lisäksi OP kasvatti Euroopan osakkeiden ylipainoa salkuissa. Euroopan talouden ja yritysten tulosten odotetaan kääntyvän parempaan kasvuun, kun uudet infrastruktuuri- ja puolustusinvestoinnit piristävät taloutta.

”Yhdysvaltain asettamat tullit sekä vahvistunut euro ovat vastatuulta eurooppalaisyhtiöiden viennille, mutta vastapainona kotimaisen kysynnän piristyminen auttaa Euroopan osakkeita. Lisäsimme salkkuihin erityisesti hyvin menestyneitä Euroopan pienyhtiöitä”, sanoo Suominen.

OP pienensi osakepainoa kehittyvillä osakemarkkinoilla ja Pohjoismaisissa osakkeissa.

Lisäpainoa korkean riskin korkosijoituksiin

Osakkeiden lisäksi OP on kasvattanut luottoriskillisten, korkeakorkoisten joukkolainojen osuutta salkuissa. Korkeariskisten high yield -yrityslainojen ylipainoa pankki lisäsi entisestään, ja kehittyvien maiden lainat OP nosti ylipainoon.

Suomisen mukaan riskiset sijoitusmarkkinat, kuten osakkeet ja yrityslainat, saavat nyt tukea monelta suunnalta.

Suomisen mukaan talouskasvuennusteita ensi vuodelle nostetaan monin paikoin, ja talous kasvaa Amerikan lisäksi myös Euroopassa eli aikaisempaa laaja-alaisemmin.

Kun samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vihjaili hiljattain koronlaskusta, niin markkinat hyötyvät useista kehityskuluista yhtä aikaa, sanoo Suominen.