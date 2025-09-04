Lääkejätti Novo Nordisk pysyy suomalaissijoittajien suosikkina

Kotimaisten pörssiosakkeiden epäsuosio jatkuu, kertoo Nordnet tiedotteessaan. Suomalaisia pörssiosakkeita nettomyytiin neljättä kuukautta peräkkäin

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppuraisen mukaan sijoittajien elokuu muodostui tavanomaista selvästi maltillisempien lisäsijoitusten kuukaudeksi.

”Kaikki sijoitusluokat yhteenlaskettuna netto-ostot jäivät varovaisten kesäkuukausienkin tasoista. Kuluvana kalenterivuonna hyvin tuottaneista kotimaisista pörssiosakkeista kevennettiin sijoitusvaroja jo neljättä kalenterikuukautta peräkkäin myyntien painottuessa arvo-osuustileille ja Q2-tuloskauden jälkimainingeissa erityisen hyvin tuottaneisiin suurten yhtiöiden osakkeisiin”, Tuppurainen kertoo.

Elokuun netto-ostetuimpien kotimaisten pörssiosakkeiden listan kärkisijoille kiilasi loppukesän aikana yleistä markkinakehitystä heikommin kehittyneiden yhtiöiden osakkeita.

”Tästä voi päätellä, että vahvan pörssivuoden alun jälkeen kiinnostus kotimaisiin osakkeisiin kasvaa lähinnä dipeissä”, Tuppurainen päättelee.

Tuppuraisen mukaan yleisesti innostus Helsingin pörssin osakkeisiin olikin vaisua läpi kesän, sillä vahvan vuoden alun vuoksi osa yksityissijoittajista odottaa laajaa korjausliikettä.

”Elokuun kauppatilastojen taustalla voi olla myös anomalia syyskuusta, jonka mukaan kuukausi on historiallisesti ollut kotimaisille osakkeille kalenterivuoden keskimäärin heikoin tuottokuukausi.”

Syyskuuanomalia on maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla esiintyvä sitkeä ilmiö, joka viittaa siihen, että osakkeiden tuotot ovat tilastollisesti heikompia syyskuussa verrattuna muihin kuukausiin.

Lähes vuosisadan sisältävässä laajassa aineistossa syyskuu on ainoa kuukausi, jolloin tuottojen keskiarvo suurilla indekseillä – kuten S&P 500, Dow Jones Industrial Average ja Nasdaq Composite – on johdonmukaisesti negatiivinen.

Esimerkiksi vuodesta 1928 lähtien S&P 500 on tuottanut syyskuussa keskimäärin noin -0,8 prosenttia, ja osakkeet ovat laskeneet 55 prosentissa syyskuista.

Elokuussa suomalaissijoittajien ehdoton ostosuosikki oli heinäkuussa hittiosakkeeksi noussut tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk.

”Yhtiön osake oli elokuussakin ulkomaisissa pörsseissä selvästi vaihdetuin ja kaikilla mittareilla myös ostetuin”, Tuppurainen kertoo.

Novo Nordisk on saanut positiivista nostetta julkaisemastaan uutisesta, jossa yhtiö kertoi laihdutuslääke Wegovyn vähentävän merkittävästi sydäninfarktin ja aivohalvauksen riskiä.

Tanskalaisyhtiön mukaan Wegovy vähentää sydäninfarktin, aivohalvauksen tai kuoleman riskiä merkittävästi verrattuna tirzepatidiin todellisessa maailmassa tehdyssä tutkimuksessa ylipainoisilla ja sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä henkilöillä.

Elokuussa yhtiö kertoi puolestaan saaneensa merkittävän hyväksynnän laihdutuslääkkeelleen Wegovylle: 15. elokuuta 2025 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) myönsi nopeutetun hyväksynnän Wegovylle aikuisten metabolisesti dysfunktionaalisen steatohepatiitin hoitoon, jotka kärsivät keskivaikeasta tai edenneestä maksafibroosista.

FDA:n päätös laajentaa Wegovyn käyttöä painonhallinnan lisäksi vakavan maksasairauden hoitoon, joka koskettaa monia lihavuudesta kärsiviä potilaita.

Kolmanneksi netto-ostetuin ulkomainen osake oli elokuussa Fly-E Group esimerkit osoittavat sijoituskohteisiin riittävän perehtymisen tärkeyden. Kurssikäyrän analyysi tai muiden perässä toimiminen ovat harvoin riittäviä ohjenuoria sijoituspäätösten tekemiseen, kertoo. Tuppurainen.

Nordnet on estänyt ostotoimeksiannot Fly-E:n osakkeilla. Asiakkaat ovat kertoneet Nordnetille epäilleensä yhtiöotä markkinamanipulaatiosta. Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kertoo viestipalvelu X:ssä sijoitushuijauksesta, että yhtiön osakkeita on kehotettu ostamaan hänen nimissään.

Taulukko 1. Nordnet Suomen 5 ostetuinta ja myydyintä kotimaista osaketta – elokuu 2025

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Qt Group Nordea TietoEVRY Neste Huhtamäki Nokian Renkaat Kesko B Sampo Olvi WithSecure Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto, mukaan lukien listautumisannit.

Taulukko 2. Nordnet Suomen 5 ostetuinta ja myydyintä ulkomaista osaketta – elokuu 2025

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Novo Nordisk B Rheinmetall UnitedHealth Group NVIDIA Fly-E Group ASML Holding Investor AB B SAAB B Verve Group Alphabet A Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto, mukaan lukien listautumisannit.

Kirjoittaja omistaa Novo Nordiskin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitusneuvoja tai -suosituksia.