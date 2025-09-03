Harvian osake romahti – onko nyt ostolappu?

Harvian osakekurssin kehitys viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: koyfin.

Saunatuotteita valmistavan Harvian osake on Helsingin pörssin päälistan pahnan pohjimmainen, kun katsotaan viimeisen kuukauden kurssikehitystä. Osakkeen arvosta on sulanut kuukaudessa yli neljännes, lähes 27 prosenttia.

Yhtiö julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa 7. elokuuta, minkä jälkeen osake romahti. Ennen tulosraporttia osake hinnoiteltiin yli 50 euron hintaan, mutta raportin jälkeen osake valui 38 euroon.

Toisella vuosineljänneksellä kiuasvalmistajan liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia vertailukaudesta 47 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto laski viime vuoden 9,4 miljoonasta eurosta 8,2 miljoonaan euroon.

Liikevoittoa heikensivät erityisesti Pohjois-Amerikan hitaampi kasvu sekä kertaluonteinen 0,8 miljoonan euron varastoihin liittyvä oikaisu. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevoittoon noin 0,5 miljoonan euroa tulosta heikentävästi, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä.

Liikevaihto jäi selvästi alle analyytikoiden 51 miljoonan euron konsensusodotuksen. Myös oikaistu liikevoitto jäi odotetun 10,4 miljoonan euron alle selvästi.

Tulosraportissa sijoittajia eivät ehkä kuitenkaan säikäyttäneet niinkään toteumaluvut eikä myöskään ohjeistus, koska Harvia ei anna ohjeistusta lähiajan näkymistä.

Pohjois-Amerikan kasvu sakkaa

Sen sijaan markkinoiden tylyn reaktion taustalla lienee Harvian toimitusjohtaja Matias Järnefeltin kommentit tulosraportin yhteydessä.

Järnefeltin mukaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä Harvia jatkoi kasvuaan ja edistyi merkittävästi keskeisissä strategisissa hankkeissaan, mutta suurimman myyntialueen Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin edellisinä neljänneksinä. Tämä johtui epävarmuuden lisääntymistä markkinoilla ja toimitusten ajoituksen vaikutuksia.

Pohjois-Amerikassa sekä kuluttajat että yritysasiakkaat lykkäsivät ostopäätöksiä epävarmassa markkinaympäristössä.

”Kokonaiskannattavuuttamme alensivat myös heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja kertaluonteinen oikaisu varaston arvoon IT-järjestelmän päivitysten yhteydessä Pohjois-Amerikassa”, Järnefelt kertoi.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein Pohjois-Amerikan myynti olisi ollut noin kuusi prosenttiyksikköä korkeampi.

Toimitusjohtajan mukaan Pohjois-Amerikassa yleinen taloudellinen epävarmuus ja kauppapolitiikan muutokset lisääntyivät nopeasti toisella vuosineljänneksellä, vaikkakin tilanne osoitti vakaantumisen merkkejä neljänneksen loppua kohti.

Taulukko: Harvia.

”Kuluttajien luottamuksen ja markkinan yleisen ennustettavuuden heikkeneminen näkyi varovaisessa markkinakysynnässä ja Harvian monia edellisiä vuosineljänneksiä hitaammassa kasvussa. Myös Yhdysvaltain dollarin merkittävä heikkeneminen laski myyntiämme ja kannattavuuttamme alueella.”

Kasvu rapakon takana on silti ollut vahvaa tänä vuonna. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Harvia kasvoi Pohjois-Amerikassa yli 35 prosenttia erittäin vahvan ensimmäisen neljänneksen tukemana. Toisella vuosineljänneksellä tosin kasvu laski alle 13 prosenttiin.

Harvia ei pelkää tulleja

Järnefelt ei pidä USA:n ja EU:n sopimaa tullisopimusta Harvialle ongelmana. Noin 70 prosenttia Harvian Yhdysvalloissa myymistä tuotteista valmistetaan Yhdysvalloissa.

Pohjois-Amerikan liiketoiminta pystyy hallitsemaan tariffien vaikutukset, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Euroopassa Harvian myynti oli lähellä viime vuoden tasoa ja saunamarkkinat pysyivät lähes muuttumattomina koko vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. APAC & MEA -alueella myynnin kasvu oli erittäin vahvaa, liikevaihdon kasvu oli lähes 54 prosenttia. Nämä alueet eivät kuitenkaan vielä ole yhtä merkittäviä alueita kuin Eurooppa tai Pohjois-Amerikka.

Harvia ei ole tehnyt muutoksia pitkän aikavälin tavoitteisiinsa.

Kiuasfirman tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x.

Analyytikoiden konsensusodotus Harvian kuluvan vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 1,42 euroa, kun viime vuoden toteuma oli 1,3 euroa. Ensi vuoden konsensusennuste on 1,76 euroa. Pohjois-Amerikan ongelmista huolimatta analyytikot siis edelleen uskovat yhtiön tuloskasvuun.

Ensi vuoden konsensusennusteella Harvian P/E-kerroin on tällä hetkellä 21x. Yhtiöllä on aiemmin ollut korkeampia arvostuskertoimia, esimerkiksi viime vuonna ja vuosina 2020-2021.