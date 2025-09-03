Strategi: Kaksi tekijää ohjailee nyt Bitcoinin hintaa

Elokuun puolivälissä saavuttamansa lähes 120 000 dollarin huipun jälkeen Bitcoinin arvo on laskenut noin 111 000 dollariin. Finanssitalo Pepperstonen tutkimusstrategi Felipe Barragán näkee kryptovaluutan kurssisuunnan taustalla kaksi oleellista tekijää.

Ensinnäkin makroympäristö on kääntynyt kohti kevyempää rahapolitiikkaa: Fedin edustajat ja puheenjohtaja Jerome Powell pitivät koronlaskujen oven auki. Barragánin mukaan se heijastuu dollariin, reaalituottoihin ja riskinottohalukkuuteen.

Mahdollisuus koronlaskuille auttaa rajoittamaan Bitcoinin laskupainetta, mutta ei käynnistä kestävää ostovirettä, sillä markkinat ovat jääneet odottamaan tuoreita Yhdysvaltojen työmarkkinalukuja.

Yhdysvaltojen elokuun työllisyysraportti julkaistaan perjantaina 5. syyskuuta, ja raportti toimii ratkaisevana tienhaarassa: jos työmarkkinoiden pehmeys vahvistuu, se kasvattaa syyskuun koronlaskun tai mahdollisesti useampien laskujen todennäköisyyttä. Kestävä ja vahva raportti taas hillitsisi kevennystoiveita.

Instituutioiden pääomavirrat näkyvät hintakehityksessä

Toinen keskeisesti bitcoinin hintakehitykseen vaikuttava tekijä on pörssinoteerattujen indeksirahastojen kautta syntyvät pääomavirrat.

”Yhdysvaltojen spot-Bitcoin-ETF:t kirjasivat nettoulosvirtoja samaan aikaan, kun Ether-tuotteet houkuttelivat huomattavia sisäänvirtoja spot-ETH-hyväksyntöjen jälkeen”, Barragán kertoo.

Markkina-analyytikon mukaan on viitteitä siitä, että osa instituutioista on painottanut Etheriä ja keventänyt Bitcoinia, joka oli jo kesän huipuissaan.

Ether toimii Ethereumin lohkoketjussa maksuvälineenä ja verkon natiivina rahana. Etheriä käytetään transaktiomaksuihin sekä Ethereumin ekosysteemissä, kuten älysopimusten ja hajautettujen sovellusten käyttämisessä. Ether on markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurin kryptovaluutta bitcoinin jälkeen.

”Tämä jako ei kääntynyt viime viikolla, mikä osaltaan selittää, miksi Bitcoinin nousut tuntuivat väkinäisiltä, vaikka makroympäristö hetkittäin muuttuikin suotuisammaksi. Jos Etherin painottaminen jatkuu, Bitcoinin nousuyritykset voivat törmätä myyntipaineeseen voittojen kotiutusten ja taktisen suojaamisen seurauksena”, Barragán toteaa.

Johdannaismarkkinat kertoivat samasta jäähtymisestä.

Elokuun laskun aikana vivutettujen positioiden realisoinnit huuhtoivat ulos myöhäiset pitkät positiot, ja joidenkin raporttien mukaan yli miljardin dollarin edestä positioita suljettiin yhden vuorokauden aikana.

Tämän jälkeen toteutunut volatiliteetti romahti selvästi, Barragán kertoo.

”Matala volatiliteetti kuvastaa Bitcoinin omistajakunnan institutionalisoitumista, mikä hillitsee momentum- ja vipusijoittajien käyttäytymistä. Samalla se tarkoittaa, että spot-hinnan liikkeisiin tarvitaan selkeämpi fundamentaalinen katalyytti. Käytännössä tämä on pitänyt kurssikehityksen kapeassa vaihteluvälissä ja herkkänä otsikkouutisille.”

Korkokokouksella ja työllisyysdatalla iso merkitys

Entä miten jatkossa, jatkavatko viime viikkojen ajurien vaikutukset Bitcoiniin?

Barragánin mukaan syyskuun Fedin korkokokouksen lähestyessä vähiten vastustusta kohtaa yhä makrovetoinen polku.

”Jos työmarkkinadata osoittaa jäähtymistä – ja perjantain työllisyysluvut ovat tässä keskeisiä – koronlaskuodotukset pysyvät korkealla, dollari hieman pehmentyy ja likviditeettiolot tukevat laajemmin kryptomarkkinoita, myös Bitcoinia. Mutta kryptovirtojen koostumus on ratkaisevaa: jos instituutiot jatkavat suhteellista painotusta Ether-ETF:ien puolella, Bitcoinin nousut jäävät enemmän taktisiin liikkeisiin kuin impulsiivisiin ralleihin, kunnes BTC onnistuu jälleen houkuttelemaan lisäinstitutionaalista kysyntää.”

Samaan aikaan toteutuneen volatiliteetin pysyessä matalana ja positioiden keventyessä elokuun puhdistuksen jälkeen, markkinat ovat alttiita ylireagoimaan yllätyksiin. Markkina-analyytikon mukaan yllätys on ylöspäin, jos data ja politiikka kallistuvat kyyhkysmäiseen eli kevenevän rahapolitiikan suuntaan, tai alas, jos työllisyys ja inflaatio kiihdyttävät keskustelua Fedin jatkokireydestä.

”Tiivistetysti: rahapolitiikka ja pääomavirrat pysyvät kaksimoottorisena ajurina; viime viikko lähinnä sääti kaasua, muttei muuttanut lentosuunnitelmaa”, Barragán toteaa.