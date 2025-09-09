Aiforia ja Siemens Healthineers ovat sopineet yhteistyöstä Aiforian tekoälysovellusten saatavuuden laajentamiseksi EuroopassPatologian syväoppivien tekoälyratkaisujen toimittaja Aiforia Technologies on solminut strategisen kumppanuuden Siemens Healthineersin kanssa.

Aiforia yhteistyöhön globaalin terveydenhuollon toimijan kanssa

Yhteistyön tavoitteena on täydentää Siemens Healthineersin digitaalisen patologian tarjoomaa ja laajentaa Aiforian tekoälypohjaisten ratkaisujen saatavuutta eurooppalaisissa diagnostiikkalaboratorioissa.

Siemens Healthineers on globaali terveydenhuollon laitteiden, ratkaisujen ja palveluiden toimittaja, joka toimii yli 180 maassa.

Kumppanuus on alkua laajemmalle yhteistyölle, ja Aiforian ja Siemens Healthineersin tytäryhtiöiden välillä on määrä solmia maakohtaisia sopimuksia. Yhteistyö keskittyy yhteiseen markkinointiin ja myyntipanostuksiin painottaen Aiforian tekoälypohjaisia ratkaisuja kliiniseen diagnostiikkaan.

Allianssin kautta Siemens Healthineersin paikalliset organisaatiot voivat tarjota Aiforian ratkaisuja osana laajempaa portfoliotaan asiakkailleen Euroopassa, missä niiden vahvan alueellisen läsnäolon ja integraatiokyvykkyyksien odotetaan edistävän käyttöönottoa.

”Tämän kumppanuuden myötä otamme seuraavan askeleen innovatiivisten tekoälyalgoritmien toimittamisessa täysin integroidussa ympäristössä – kaikki yhdeltä luotettavalta kumppanilta. Tämä on keskeinen virstanpylväs patologian digitalisaation edistämisessä ja sen varmistamisessa, että pysymme modernin lääketieteen innovaatioiden eturintamassa. Odotamme innolla, että pääsemme vauhdittamaan tätä edistystä yhdessä uuden kumppanimme, Aiforian kanssa”, sanoo Siemens Healthineersin digitaalisen patologian ja kardiologian IT-johtaja Svenja Lippok.

”Tämä sopimus on meille tärkeä virstanpylväs”, Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo.

”Se tuo merkittävän terveysteknologian tarjoajan kumppaniverkostoomme, laajentaa markkina-aluettamme ja parantaa kykyämme tavoitella isomman kokoluokan mahdollisuuksia”, Tapaninen toteaa.