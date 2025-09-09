Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Apetitilla on Säkylässä kaksi tehdasta – vierailu avasi silmiä
Aiforia yhteistyöhön globaalin terveydenhuollon toimijan kanssa

Aiforia yhteistyöhön globaalin terveydenhuollon toimijan kanssa

Aiforia ja Siemens Healthineers ovat sopineet yhteistyöstä Aiforian tekoälysovellusten saatavuuden laajentamiseksi EuroopassPatologian syväoppivien tekoälyratkaisujen toimittaja Aiforia Technologies on solminut strategisen kumppanuuden Siemens Healthineersin kanssa.
9.9.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
Aiforia lääketieteen ohjelmistoyritys Aiforia lääketieteen ohjelmistoyritys

Yhteistyön tavoitteena on täydentää Siemens Healthineersin digitaalisen patologian tarjoomaa ja laajentaa Aiforian tekoälypohjaisten ratkaisujen saatavuutta eurooppalaisissa diagnostiikkalaboratorioissa.

Siemens Healthineers on globaali terveydenhuollon laitteiden, ratkaisujen ja palveluiden toimittaja, joka toimii yli 180 maassa.

Kumppanuus on alkua laajemmalle yhteistyölle, ja Aiforian ja Siemens Healthineersin tytäryhtiöiden välillä on määrä solmia maakohtaisia sopimuksia. Yhteistyö keskittyy yhteiseen markkinointiin ja myyntipanostuksiin painottaen Aiforian tekoälypohjaisia ratkaisuja kliiniseen diagnostiikkaan.

Allianssin kautta Siemens Healthineersin paikalliset organisaatiot voivat tarjota Aiforian ratkaisuja osana laajempaa portfoliotaan asiakkailleen Euroopassa, missä niiden vahvan alueellisen läsnäolon ja integraatiokyvykkyyksien odotetaan edistävän käyttöönottoa.

”Tämän kumppanuuden myötä otamme seuraavan askeleen innovatiivisten tekoälyalgoritmien toimittamisessa täysin integroidussa ympäristössä – kaikki yhdeltä luotettavalta kumppanilta. Tämä on keskeinen virstanpylväs patologian digitalisaation edistämisessä ja sen varmistamisessa, että pysymme modernin lääketieteen innovaatioiden eturintamassa. Odotamme innolla, että pääsemme vauhdittamaan tätä edistystä yhdessä uuden kumppanimme, Aiforian kanssa”, sanoo Siemens Healthineersin digitaalisen patologian ja kardiologian IT-johtaja Svenja Lippok.

”Tämä sopimus on meille tärkeä virstanpylväs”, Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo.

”Se tuo merkittävän terveysteknologian tarjoajan kumppaniverkostoomme, laajentaa markkina-aluettamme ja parantaa kykyämme tavoitella isomman kokoluokan mahdollisuuksia”, Tapaninen toteaa.

9.9.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
14 katselua

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot