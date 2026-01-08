Dark Mode Light Mode
Työttömyystuen ehdot kiristyvät - karenssin seuraukset aiempaa ankarammat
Terveystalo vahvistaa asemaansa silmäkirurgiassa

Terveystalo ostaa Silmäsairaala Pilke Oy:n ja Turun Silmälaser Oy:n.
8.1.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Terveystalo Healthcare Oy allekirjoitti joulukuun alussa sopimukset kahdesta osakekaupasta, joiden myötä Silmäsairaala Pilke Oy ja Turun Silmälaser Oy siirtyvät osaksi Terveystaloa. Kauppojen täytäntöönpano tapahtui viime vuoden lopussa.

Silmäsairaala Pilke tarjoaa silmälääkäripalveluita, silmätutkimuksia ja vaativia silmäkirurgisia toimenpiteitä, kuten kaihi-, linssi- ja taittovirheleikkauksia, pääasiassa yksityisasiakkaille. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2024 oli noin 8,2 miljoonaa euroa.

Silmäsairaala Pilkkeessä työskentelee yhteensä noin 35 ammattilaista, ja toimipisteet sijaitsevat seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Vaasassa. Silmäsairaala Pilkkeen toiminta jatkuu tutuissa tiloissa ja yrityksen henkilöstö siirtyy Terveystaloon vanhoina työntekijöinä. 

Yrityskauppa tukee Terveystalon mukaan sen strategiaa kasvaa erikoissairaanhoidossa ja vahvistaa asemaa silmäkirurgian markkinassa.

Kaupan myötä Terveystalo saa käyttöönsä uutta osaamista, laajemman toimipisteverkoston sekä modernia leikkausteknologiaa, jotka mahdollistavat aiempaa suuremman volyymin kaihi-, linssi- ja taittovirheleikkauksia.

”Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi silmäkirurgian palveluvalikoimaamme ja tuo meille uusia toimipisteitä sekä leikkausvolyymia. Yhdessä voimme tarjota asiakkaille entistä kattavampia ja laadukkaampia silmälääketieteen palveluita,” sanoo Terveystalon kuluttaja- ja vakuutusliiketoiminnasta sekä erikoisaloista vastaava johtaja Tiina Tissari.

Terveystalo on laajentanut myös suuterveyden palveluitaan, kun se allekirjoitti viime vuoden lopulla sopimuksen Hammas Hohde Oy ja Loisto Laboratoriot Oy -yhtiöistä koostuvan Hohde Groupin ostamisesta.

Hohde Group on yksi Suomen suurimmista ja nopeimmin kasvavista yksityisistä hammaslääkäri- ja hammaslaboratoriopalveluiden tarjoajista. Yhtiöllä on valtakunnallinen palveluverkosto, johon kuuluu 33 hammaslääkäriasemaa ja 14 hammaslaboratoriota 24 paikkakunnalla.

Terveystalon osake on kääntynyt viime viikkoina nousuun. Viimeisen kuukauden aikana osake on kivunnut 5,6 prosenttia.

