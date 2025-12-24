Terveystalo laajentaa suunterveyden palveluitaan – näin analyytikot arvioivat yrityskauppaa

Terveystalo kertoi tiedotteessaan allekirjoittaneensa tiistaina sopimuksen Hammas Hohde Oy ja Loisto Laboratoriot Oy -yhtiöistä koostuvan Hohde Groupin ostamisesta.

Järjestely vahvistaisi toteutuessaan Terveystalo-konsernin suunterveyden palveluita eri asiakasryhmille.

Terveystalo odottaa järjestelyn toteutuvan vuoden 2026 aikana, ja sen toteutuminen on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle.

Hohde Group on yksi Suomen suurimmista ja nopeimmin kasvavista yksityisistä hammaslääkäri- ja hammaslaboratoriopalveluiden tarjoajista. Yhtiöllä on valtakunnallinen palveluverkosto, johon kuuluu 33 hammaslääkäriasemaa ja 14 hammaslaboratoriota 24 paikkakunnalla.

Hohde Groupin palveluksessa on noin 700 suun terveydenhuollon ammattilaista, ja vuonna 2024 yhtiö palveli noin 70 000 hammashoidon asiakasta sekä 2 100 laboratoriopalveluiden asiakasta.

Yhtiö on olut kovassa kasvussa. Sen liikevaihto on kasvanut vuosina 2021–2024 keskimäärin 33 prosenttia vuodessa, mikä on selvästi markkinaa nopeammin. Yhtiön Pro Forma liikevaihdon ennustetaan olevan noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökatteen noin seitsemän miljoonaa euroa vuonna 2025.

Yhtiön asiakaskunta on monipuolinen: noin 76 prosenttia liikevaihdosta tulee yksityisasiakkailta ja 24 prosenttia julkiselta sektorilta.

Kohteen sovitun kauppahinnan mukainen velaton arvo on noin 88 miljoonaa euroa. Sovitun kauppahinnan mukainen implisiittinen EV/EBITDA-arvostuskerroin on noin 8x huomioiden arvioidut täysimääräiset synergiat.

Terveystalo odottaa järjestelyn luovan merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille vahvemman kasvun ja kustannussynergioiden kautta, joiden arvioidaan toteutuvan pääosin 36 kuukauden kuluessa Järjestelyn toteutumisesta.

Järjestely kasvattaa Terveystalon osakekohtaista tulosta ensimmäisestä täydestä toteutuksen jälkeisestä vuodesta alkaen, yhtiö uskoo.

Suunterveys on yksi Terveystalon kasvupoluista

Suunterveys muodostaa Terveystalossa olennaisen osan sairauksien ennaltaehkäisyä, kokonaisvaltaista terveyden ylläpitoa sekä hoitopolkujen toteutusta.

Terveystalo viesti pääomamarkkinapäivässään vuonna 2024 tavoittelevansa suunterveyden liiketoiminnan kaksinkertaistamista ja pyrkivänsä kasvamaan yhdeksi Suomen johtavista suunterveyden yrityksistä. Suunniteltu Järjestely tukee tätä kasvustrategiaa.

Hohde Group tunnetaan korkealaatuisista palveluista sekä vahvasta asiakas- ja työntekijätyytyväisyydestä. Terveystalon, Hohteen ja Loiston asiakkaille tämä järjestely tarjoaisi pääsyn kattaviin ja korkealaatuisiin suunterveyden palveluihin koko Suomessa.

Kauppa mahdollistaisi myös suunterveyden digitaalisten palveluiden jatkuvan kehityksen sujuvan asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi.

Suunterveyden ammattilaisille kauppa tarjoaisi vahvan asiakaskannan ja -virran sekä kiinnostavia urapolkuja ja kehitysmahdollisuuksia uran kaikissa vaiheissa.

”Kaupan myötä laajennamme palveluvalikoimaamme ja vahvistamme osaamistamme hammaslääkäri- ja laboratoriopalveluissa. Hohteen ammattilaiset täydentävät Terveystalon kokonaisuutta, mikä mahdollistaa entistä kattavamman ja laadukkaamman suunterveyden palvelutarjonnan asiakkaillemme”, Terveystalon Portfolioliiketoimintojen johtaja Henri Mäenalanen sanoo.

Terveystalon suunterveyden liiketoimintajohtaja Taneli Hirvola kertoo, että suunterveys on olennainen osa kokonaisvaltaista terveydenhoitoa ja Terveystalon strategian ytimessä.

”Yhdistämällä Hohteen, Suun Terveystalon ja Loiston vahvuudet, mukaan lukien korkean lääketieteellisen laadun, voimme tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista hammashoitoa sekä alan johtavat digitaaliset ratkaisut”, hän toteaa.

Analyytikko: järjestelyssä merkittäviä synergiaetuja

Ilmoitus yrityskaupasta otettiin maltillisen myönteisesti vastaan pörssissä. Terveystalon osake kipusi aatonaattona 1,8 prosenttia.

Hohde Groupin osto on todella merkittävä Terveystalon suunterveyden palveluille, mutta silti kohtuullisen pieni koko konsernia ajatellen, arvioi Inderesin analyytikko Juha Kinnunen kommenttiartikkelissaan.

Sovitun kauppahinnan mukainen implisiittinen EV/EBITDA arvostuskerroin on noin 8x huomioiden arvioidut täysimääräiset synergiat, mutta ilman yhtiön odottamia synergioita EV/EBITDA-kerroin on noin 12-13x Hohde Groupin vuoden 2025 ennustetulla tuloksella. Kinnunen arvioi noihin lukuihin viitaten, että synergioiden toteutumisella on merkittävä rooli kokonaisuudessa.

”Näemme järjestelyssä merkittäviä luonnollisia synergioita, mutta kokonaisuuteen emme vielä pysty ottamaan kantaa”, Kinnunen arvioi.

Terveystalo tavoittelee suunterveyden liiketoiminnan kaksinkertaistamista. Kinnusen mukaan toteutuessaan järjestely olisi iso askel tässä kasvustrategiassa.

Analyytikon mukaan ideaalitilanteessa suunterveys täydentää Terveystalon muuta hoitoketjua, mikä edesauttaa palveluiden ristiinmyyntiä samalle asiakkaalle sekä nostaa tehokkuutta yksittäisen asiakkaan hoidossa.

”Yhtiö on kertonut, että entistä suurempi osa työterveyden asiakkaista on kiinnostunut sisällyttämään suunterveyden osaksi työterveyspalveluita. Tämä avaa Terveystalolle uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, Kinnunen toteaa.

OP toteaa aamukatsauksessaan, että kauppahinta on melko korkea, kun huomioidaan Terveystalon oma tämänhetken EV/EBITDA-arvostuskerroin, joka on noin 6x.

Pankki pitää myös Terveystalon arvioimia noin neljän miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja haastavina. Toisaalta verkoston ja hallinnon yhtenäistäminen jo yksinään tuo merkittäviä säästöjä.

Vaikka Hohde Groupin arvostus on OP:n mielestä melko kova, se tuo silti selkeitä skaalaetuja ja kasvua Terveystalon hammashoidon palveluihin. Siten pankki pitää kauppaa kuitenkin arvoa luovana. Lisäksi yrityskauppa parantaa Terveystalon keskimääräistä kannattavuutta, mikä sekin perustelee kohtuu korkeaa kaupan arvostuskerrointa.