Trump aikoo suojella Hormuzinsalmea – jättipankki tyrmää suunnitelman

Tankkeri Hormuzinsalmella. Kuva: Depositphotos.

Presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina Truth Social -alustallaan, että Yhdysvaltain laivasto aloittaa tankkerikuljetusten saattamisen Hormuzinsalmen läpi mahdollisimman pian. Samalla hän kertoi, että Yhdysvaltain kansainvälinen kehitysrahoitusyhtiö DFC tarjoaa alusten poliittisen riskin vakuutuksia erittäin kohtuulliseen hintaan.

Goldman Sachsin globaalin raaka-ainetutkimuksen johtaja Samantha Dart ei vakuuttunut.

Dartin mukaan tankkerilaivastosaattueet eivät yksinkertaisesti ole toteutettavissa, koska Persianlahdella liikkuvien öljytankkereiden määrä on niin suuri. Dart kyseenalaisti myös sen, pystyvätkö saattuelaivat puolustautumaan drooni-iskuja vastaan.

”Laivastoeskorttien toteuttamiskelpoisuus on itsessään kyseenalainen, kun otetaan huomioon öljytankkereiden suuri määrä”, Dart toteaa Goldmanin tuoreessa energiatutkimuksessa.

Öljymarkkinoilla luottamus Washingtonin suunnitelmaan on pankin mukaan heikko. Salmi on ollut käytännössä suljettuna Yhdysvaltain ja Israelin Iran-iskujen jälkeen helmikuun 28. päivästä lähtien. Iranin vallankumouskaarti julisti salmen suljetuksi ja hyökkäsi alueelle pyrkivien alusten kimppuun.

Vähintään 200 alusta, joihin kuuluvat myös öljytankkerit, LNG-kuljetusalukset ja rahtilaivat, on ankkuroituneena avomerellä Irakin, Saudi-Arabian ja Qatarin edustalla.

Vakuutusongelma on miljardiluokan solmu

Trumpin vakuutussuunnitelmassa on aukko, johon JPMorganin analyytikot tarttuivat välittömästi. Persianlahden sisällä on arviolta 329 öljytankkeria, joiden yhteenlaskettu vakuutustarve öljysaaste-, pelastus-, runko- ja kolmannen osapuolen vastuuvakuutusten osalta on noin 352 miljardia dollaria. DFC:n lakisääteinen riskinottokatto on kuitenkin vain 205 miljardia.

”Mikä tahansa ohjelma, joka edellyttää näiden lakisääteisten rajojen ylittämistä, vaatisi valtuutuslainsäädännön muuttamista, eli kongressin päätöstä”, JPMorganin analyytikot kirjoittavat.

Samanaikaisesti suuret merivakuuttajat Gard ja Skuld ovat peruuttaneet sotariskivakuutuksensa 5. maaliskuuta alkaen.

Ilman vakuutusturvaa laivanvarustajat eivät lähetä aluksiaan salmeen, vaikka laivastosaattueet olisivat tarjolla. Salmi ei ole fyysisesti suljettu, mutta kaupallinen liikenne on silti lähes pysähdyksissä.

Brent-ennuste nousi 76 dollariin

Goldman Sachs nosti toisen vuosineljänneksen Brent-raakaöljyennustettaan kymmenellä dollarilla 76 dollariin tynnyriltä. Ennuste olettaa, että öljyvirrat pysyvät nykyisellä alentuneella tasolla vielä noin viisi päivää, minkä jälkeen palautuminen kestää noin kuukauden.

Jos häiriöt jatkuvat viisi viikkoa, Dart varoittaa Brent-raakaöljyn nousevan yli 100 dollarin. Tällä hetkellä hinta on jo kivunnut lähes 85 dollariin barrelilta eli yli Goldman Sachsin toisen vuosineljänneksen ennusteen.

Tuotantovaikutukset näkyvät jo.

Raakaöljyn hinta on noussut rajusti Irakin konfliktin vuoksi. Kuvassa Brent-laadun hintakehitys viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Irak on joutunut leikkaamaan tuotantoaan lähes 1,5 miljoonalla tynnyrillä päivässä, koska varastointikapasiteetti täyttyy ilman merivientikanavaa. Qatar on julistanut ylivoimaisen esteen LNG-toimituksilleen.

Konsulttiyhtiö Rapidan Energyn johtaja ja entinen Valkoisen talon virkamies Bob McNally kertoo uutistoimisto Bloombergille, että öljyvirtojen täysimittainen palautuminen salmessa kestää viikkoja, ei tunteja tai päiviä, vaikka vakuutus- ja saattuesuunnitelmat toteutuisivat.

Se on arvio, jonka öljymarkkina näyttää jakavan. Markkinoiden huomio on siirtynyt siitä, onko saattueita olemassa, siihen, toimivatko ne.