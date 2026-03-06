Tamtron teki myyntiennätyksen, mutta kannattavuus jäi odotuksista

Helsingin pörssissä noteerattu Tamtron on teollinen punnitusteknologiayhtiö, joka valmistaa vaakoja ja niihin liittyviä digitaalisia tiedonhallintajärjestelmiä teollisuuden tarpeisiin.

Yhtiö toimittaa punnitusratkaisuja muun muassa maarakennus- ja kaivosteollisuuteen, metsäteollisuuteen, jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen, satamiin, kuljetus- ja logistiikka-alaan sekä prosessi- ja valmistavaan teollisuuteen.

Tamtronin valikoimaan kuuluu sekä fyysisiä vaakalaitteita, kuten esimerkiksi ajoneuvo-, nosturi- ja konekohtaisia on-board-vaakoja, että pilvipohjaisia ohjelmistoja, joilla punnitustieto integroidaan asiakkaan muihin järjestelmiin ja prosesseihin.

Liiketoimintaa täydentävät elinkaaripalvelut: vaakojen asennus, huolto, kunnossapito, varaosat ja viranomaisvaatimusten mukaiset varmennus- ja kalibrointipalvelut, jolloin Tamtron toimii monelle asiakkaalle kokonaisratkaisun toimittajana.

Yhtiö on kansainvälinen: se toimii useissa Euroopan maissa omien tytäryhtiöidensä kautta ja myy ratkaisujaan yli 50–60 maahan jälleenmyyjäverkoston avulla.

Viime vuosina Tamtron on korostanut strategiaansa kasvattaa digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan osuutta sekä laitevalmistaja-asiakkaiden OEM-myyntiä, eli vaakojen integrointia suoraan kone- ja laitevalmistajien tuotteisiin. Käytännössä Tamtron auttaa asiakkaitaan tekemään materiaali- ja tavaravirroista mitattavia ja läpinäkyviä, jotta tuotanto, logistiikka ja laskutus voidaan automatisoida ja optimoida tarkkojen punnitustietojen pohjalta.

Tamtronin keskeisten kasvuhankkeiden odotetaan edistyvän tulevina vuosina hieman viime vuosia ripeämmin pilvipalveluiden kasvun ja järjestelmämyynnin muodossa.

Tulos jäi selvästi analyysitalon odotuksista

Tamtron julkisti tilinpäätösraporttinsa torstaiaamuna.

Konsernin liikevaihto heinä-joulukuussa kasvoi vertailukaudesta 12,4 prosenttia, ja oli 31,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti tarkastelujaksolla merkittävimmin yrityskauppojen myötä konserniin yhdistellyt uudet yhtiöt ja useiden projektitoimitusten tuloutuminen.

Oikaistu liikevoitto nousi 2,2 miljoonasta eurosta lähes 2,9 miljoonaan euroon viime vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella. Oikaistun liikevoiton kasvu jäi kuitenkin selvästi yhtiötä seuraavan analyysitalo Inderesin 3,5 miljoonasta eurosta.

”Tilikaudella toteutetuista kasvuinvestoinneista huolimatta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, käyttökatteen ollessa 5,9 miljoonaa euroa. Tulosten merkitystä korostaa se, että ne saavutettiin markkinaolosuhteissa, joita leimasivat edelleen Euroopan päämarkkinoillamme heikkona jatkunut taloustilanne, useiden asiakastoimialojen vaimea markkinatilanne sekä geopoliittinen epävarmuus”, toteaa Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen.

Kasvua Keski-Euroopassa

Keskisen mukaan yhtiö jatkoi määrätietoista kasvustrategian toteuttamista niin yrityskauppojen kuin orgaanista kasvua vahvistavien toimenpiteiden kautta. Vuoden aikana Tamtron toteutti kaksi strategisesti merkittävää yrityskauppaa. Huhtikuussa yhtiö osti tšekkiläisen Tenzona s.r.o.:n ja elokuussa puolalaisen Masa Sp. z o.o.:n.

”Nämä kaupat laajentavat asiakaskuntaamme, vahvistavat palvelukykyämme Keski-Euroopan tärkeillä markkinoilla ja tuovat koko konsernille uutta kilpailukykyistä valmistuskapasiteettia”, toimitusjohtaja kertoo.

Lisäksi yhtiö jatkoi järjestelmäratkaisujen ja digitaalisten palveluiden kansainvälisen myyntiorganisaation rakentamista toteuttamalla useita rekrytointeja avainmarkkinoille sekä On-board-liiketoiminnan jälleenmyyjäverkoston kehittämistä.

Toimitusjohtajan mukaan nämä panostukset edellyttävät etupainotteisia investointeja myyntiresursseihin ja markkinointiin. Panostukset mahdollistavat järjestelmämyynnin kasvamisen yhdeksi Tamtronin tärkeistä orgaanisen kasvun tekijöistä tulevina vuosina.”

Tamtron odottaa liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan vuodesta 2025.

Suhdannekuopasta kärsivien asiakastoimialojen elpyminen mahdollistaisi nopeamman kasvun

Vaikka heinä-joulukuun liikevaihto ja käyttökate olivat odotuksia heikommat, Tamtron näyttäisi onnistuneen viime vuosien keskeisessä strategisessa tavoitteessaan saada SaaS-liiketoiminnan kasvu kunnolla liikkeelle myös Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa, arvioi Inderesin analyytikko Pauli Lohi.

”Annostelujärjestelmien myynnin laajentaminen on lähtenyt liikkeelle myynnin rekrytoinneilla Euroopassa. Tämä on nostanut henkilöstökuluja lyhyellä aikavälillä, mutta pitäisi näkyä tilauksina vuoden 2027 aikana”, Lohi toteaa.

Analyytikon mukaan vuoden 2026 tulos saa maltillisen orgaanisen kasvun ja yritysostojen lisäksi vetoapua ERP-hankkeeseen liittyneiden kulujen päättymisestä. Kysyntäsuhdanne on nyt vakaa tai aavistuksen viimevuotista parempi, Lohi uskoo.

”Mikäli heikosta suhdanteesta kärsivät asiakastoimialat, kuten metsäteollisuus ja rakentaminen piristyisivät, voisi kasvuennusteissa olla nousuvaraakin”, analyytikko arvioi.

Inderes antaa Tamtronin osakkeille lisää-suosituksen 6,0 euron tavoitehinnalla. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 5,36 euroa.