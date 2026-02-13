Yksi maailman suurimpia autovalmistajia veti käsijarrusta – sähköautojen alaskirjaukset saivat osakkeen syöksymään

Autovalmistaja Stellantiksen toimitusjohtaja Antonia Filosa ilmoitti perjantaina 6.2.2026 mittavista, peräti 22,2 miljardin euron alaskirjauksista, jotka liittyvät tappiollisten sähköautoihin liittyvien sijoitusten purkamiseen.

Alaskirjausten ohella Stellantis tarjoili lukuja, jotka ovat auttamatta pahoja pettymyksiä. Vain pari kuukautta aiemmin joulukuussa 2025 Filosa oli vakuutellut sijoittajia siitä, että Stelantis on saavuttamassa koko vuoden ohjeistuksensa.

Helmikuussa tilanne oli kuitenkin toinen, sillä Stellantis varoitti, että se odottaa raportoivansa viimeiseltä vuosipuoliskolta jopa 1,5 miljardin euron tappion. Investointipankki Evercore ISI:n analyytikko Chris McNally kuvasi yhtiön tulosvaroitusta sanoin ”paljon odotettua pahempi”.

Tarkempaa tietoa Stellantiksen tilasta saadaan parin viikon päästä, kun julkaisee vuoden 2024 taloudelliset tuloksensa 26. helmikuuta.

Yksi maailman suurimmista autovalmistajista

Monikansallinen Stellantis-konserni on merkittävä autovalmistaja. Vaikka vuonna 2021 perustettu yhtiö on melko tuore ja ehkä myös hieman nimetön, löytyy Stellantiksen omistuksesta iso tukku kaikille tunnettuja automerkkejä ympäri maailman.

Stellantis syntyi vuonna 2021, kun Iso-Britanniassa päämajaansa pitänyt Fiat Chrysler Automobiles (FCA) yhdistyi ranskalaisen Groupe PSA:n kanssa. Fuusiosta tiedotettiin suurelle yleisölle jo lokakuussa 2021. EU-komissio hyväksyi yhdistymisen joulukuussa 2020 ja uudella Stellantis-nimellä yhtiö pääsi aloittamaan 16.1.2021.

Fuusiosta johtuen uusi yhtiö sai kattavan 14 eri brändin merkkivalikoiman. FCA:n peruja ovat Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia ja Ram Trucks sekä Maserati. PSA:n puolelta taasen Citroën, Peugeot, DS, Opel ja Vauxhall – näistäkin Opel ja Vauxhall uivat PSA:n omistukseen vasta vuonna 2017.

Tuotantomäärissä mitattuna Stellantis on taistellut viime vuodet amerikkalaisen General Motorsin kanssa maailman neljänneksi suurimman autovalmistajan tittelistä.

Vuoden 2024 tuotantoluvuissa Stellantis hävisi vaihteeksi taiston General Motorsille, sillä Stellantiksen 5,5 miljoonaa valmistettua autoa riitti viidenneksi suurimman autovalmistajan titteliin.

Kaksikon edellä tuotantomäärissä on lähestulkoon vakituisilla paikoilla suurimpana japanilainen Toyota noin 10 miljoonan auton vuositahdilla. Toiseksi suurin autovalmistaja on saksalainen Volkswagen Group noin yhdeksän miljoonan auton volyymilla. Kolmantena tilastossa on eteläkorealainen Hyundai Motors Group noin seitsemän miljoonan auton vuosivauhdilla.

Uuden toimitusjohtajan aikakautta

Stellantiksen nykyinen toimitusjohtaja Filosa on ollut pestissään vasta alle vuoden ajan, sillä italialainen aloitti pestissään viime kesäkuussa. Filosa peri toimitusjohtajan saappaat portugalilaiselta Carlos Tavaresilta, joka oli eronnut pestistään välittömästi joulukuussa 2024. Eroa toki edelsi välirikko toimitusjohtajan ja hallituksen välillä.

”Stellantiksen menestys sen perustamisesta lähtien on perustunut täydelliseen yhteistyöhön osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Viime viikkoina on kuitenkin esiin noussut erilaisia ​​näkemyksiä, jotka ovat johtaneet hallituksen ja toimitusjohtajan tämänpäiväiseen päätökseen”, Stellantiksen hallituksen jäsen Henri de Castries tuolloin kommentoi.

Tavares oli Stellantiksen historian ensimmäinen toimitusjohtaja. Ennen Stellantis-pestiään hän oli toiminut vuodesta 2014 alkaen PSA-konsernin toimitusjohtajana. Tavares oli myös merkittävä lenkki PSA:n ja FCA:n yhdistymisessä.

Osa Stellantiksen haasteita liittyykin selvästi Tavaresin aikakauteen. Vuonna 2022 Stellantis ja eteläkorealainen akkuvalmistaja aloittivat yhteistyön, jonka tavoitteena oli rakentaa ensimmäinen suuren sähköautojen akkutehdas Kanadan Ontarioon. Nyt Stellantis kuitenkin peruutteli tämän päätöksen kanssa.

Stellantis päätti myydä 22,2 miljardin euron arvonalennusten lisäksi 49 prosentin osuutensa tästä kanadalaisesta yhteisyrityksestä kumppanilleen LG Energy Solution Ltd:lle nimellisellä, vain 100 dollarin kauppahinnalla.

Päätös pyyhkii pois käytännössä kaikki autonvalmistajan operaatioon sijoittamat 980 miljoonaa dollaria.

Samalla yhtiö ilmoitti myös kärsivänsä ylimääräisen 4,1 miljardin euron tappion takuukustannuksiin varautumisesta. Yhtiön mukaan ylimääräiset takuukustannukset ovat seurausta edellisen johdon aiheuttamista laatuongelmista. Lisäksi 1,3 miljardia euroa muita kuluja liittyy pääasiassa aiemmin ilmoitettuihin työpaikkojen vähennyksiin Euroopassa.

Toimiiko paluu vanhaan?

Stellantis myönsi myös yliarvioineensa merkittävästi sähköautojen kysynnän, kun Yhdysvaltojen ja Euroopan sääntelyviranomaiset perääntyivät tiukoista päästötavoitteista painostettuaan vuosien ajan autonvalmistajia kohti puhtaampia ajoneuvoja.

Toimitusjohtaja Filosan mukaan yhtiön brändit Ram ja Jeep tarjoavat Stellantikselle vetoapua Yhdysvaltain markkinalla. Ikonisen amerikkalaismerkki Jeepin vuodet ovat olleet vaikeita, mutta nyt käänne näyttäisi tapahtuneen.

Kuuden vuoden mittaisen laskuputken päätteeksi Jeepin myynti kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 4 prosenttia.

Suurikokoisista pickup-autoista tunnettu Ram on vuorostaan ollut keskiössä V8-moottorin paluun vuoksi. Ram ehti siirtyä jo kertaalleen käyttämään kuusisylinterisiä moottoreita, mutta asiakkailta saadun palautteen vuoksi V8 teki paluun mallistoon viime kesänä.

Osake luisunut viimeiset kaksi vuotta

Stellantis on pörssilistattu yritys ja monikansallisen yhtiön osakkeita noteerataan New Yorkin pörssissä, Euronext Milanissa ja Euronext Parisissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Alankomaiden Amsterdamissa.

Stellantiksen 2020-luku on ollut kaksijakoinen. Uuden yhtiön ensimmäiset pari vuotta tarjosivat omistajalle mukavaa kyytiä, mutta sittemmin osakekurssi on kehittynyt viimeisen parin vuoden aikana sijoittajalle varsin epäsuotuisaan suuntaan.

Tuoreemmista käänteistä merkittävin nähtiin viime viikon perjantaina, kun Stellantiksen osake putosi yhden pörssipäivän aikana 8,17 eurosta 6,11 euroon, mikä tarkoittaa noin 25 prosentin laskua. Raju kurssireaktio oli seurausta siitä, miten markkina otti vastaan Stellantiksen tekemät alaskirjaukset.

Stellantiksen osakkeen nykytila ei ole peruja yhdestä huonosta pörssipäivästä, vaan laskutrendiä on ehtinyt kertyä jo parin vuoden ajan. Korkeimmillaan osake kävi maaliskuussa 2024 peräti 26,94 eurossa asti, mutta nyt osakkeesta maksetaan 6,60 euroa.

Laskua on kertynyt siis alle kahden vuoden aikana yli 75 prosenttia.