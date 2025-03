Markkina-arvonsa hukannut Porsche hakee käännettä

Porsche 911 Turbo. Kuva: Porsche AG.

Donald Trump toteutti lupauksensa, jota maailman suuret autovalmistajat ovat pelänneet. Yhdysvaltojen presidentti asettaa tullimaksuja ulkomaisille autonvalmistajille määräämällä 25 prosentin tullit kaikille Yhdysvaltojen ulkopuolella valmistetuille autoille ja kevyille kuorma-autoille sekä tietyille autoalan osille.

Tullit astuvat voimaan 2. huhtikuuta ja täydentävät jo olemassa olevia tulleja.

Tullit kohdistuvat valmiiden autojen lisäksi myös ulkomailta tuotuihin moottoreihin, vaihteistoihin, voimansiirron osiin ja sähkökomponentteihin ulkomaisiin tuotteisiin. Autonosien tullit astuvat voimaan viimeistään 3. toukokuuta julistuksen mukaan, ja niiden luettelo voi ajan myötä laajentua kattamaan lisää osia.

Volkswagenin tytäryhtiö, urheiluautovalmistaja Porsche, saattaa olla yksi Donald Trumpin asettamien ulkomaisten autojen tuontitullien yksi pahimpia häviäjiä.

Porsche AG, viralliselta nimeltään Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, on saksalainen autovalmistaja, joka on erikoistunut luksus- ja urheiluautojen sekä SUV-ajoneuvojen valmistukseen. Yhtiön Porsche 911 on tunnettu luotettavuudestaan ja suorituskyvystään, ja se on ollut urheiluautojen ikoni jo vuosikymmenten ajan.

Toisin kuin Mercedesillä ja BMW:llä, Porschella ei ole lainkaan tuotantolaitoksia Pohjois-Amerikassa. Merkittävä osa brändin vetovoimaa perustuu sen aitona saksalaisena pidettyyn insinöörityöhön.

Toisaalta toisin kuin halvempien autojen ostajat, Porschesta kiinnostuneet autonostajat eivät välttämättä ole yhtä herkkiä muuttamaan ostopäätöksiään hinnan perusteella. Siten on epävarmaa, kuinka paljon tullit tulevat vaikuttamaan Porschen kysyntään Yhdysvalloissa.

Porschen osakekurssi vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Porschella on ollut vaikeuksia jo ennen Trumpin asettamia tulleja. Yhtiön myynti sakkaa, kannattavuus heikkenee ja johtajia vaihtuu.

Vuonna 2024 autovalmistaja myi 312 620 ajoneuvoa, mikä oli 6,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntimäärien laskusta huolimatta yhtiö onnistui kuitenkin lähes kokonaan kompensoimaan liikevaihdon laskun korkeammalla räätälöintiasteella ja uusien tuotteiden paremmalla hinnoittelulla.

Yhtiön kannattavuus heikkeni kuitenkin selvästi, kun liikevoittomarginaali laski viime vuonna verrattuna vuoteen 2023. Vuonna 2024 liikevoittomarginaali oli 14 prosenttia, kun se vuonna 2023 oli 18 prosenttia.

Useita syitä kannattavuuden heikkenemiseen

Merkittävimpänä syynä kannattavuuden heikentymiseen on ollut haastava taloudellinen ympäristö, erityisesti Kiinan markkinoilla jatkuvat vaikeudet. Lisäksi Porsche toteutti laajan tuotevalikoiman uudistamisen, mikä aiheutti lisäkustannuksia.

Yhtiö on sitoutunut sähköistymiseen ja hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, mutta sähköautojen yleistyminen on ollut hitaampaa kuin odotettiin. Tämä vaikuttaa suoraan Porschen strategiaan, sillä sähköautojen osuus sen mallistossa kasvaa jatkuvasti. Lisäksi taloudellinen ympäristö, erityisesti Kiinan markkinoilla, on haastava, mikä heijastuu myyntiin ja tulokseen.

Porsche on jo jäämässä jälkeen tavoitteista, koska se arvioi väärin urheiluautojen ostajien kiinnostuksen sähköautoja kohtaan. Yhtiön ensimmäinen täyssähköinen malli, Taycan, sai lupaavan alun vuonna 2020, mutta sen myynti vaikeutui viime vuonna. Myös täysin sähköisen Macanin myöhästyminen useilla vuosilla on ollut pettymys.

Teknologisesti autovalmistaja pyrkii optimoimaan sähköautojensa suorituskykyä ja taloudellisuutta, mutta tämä vaatii merkittäviä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen.

Esimerkiksi Taycan-malliston kehittäminen ja Formula E -kilpa-autojen innovaatioiden siirtäminen sarjatuotantoon ovat osoittautuneet teknisesti haastaviksi. Samalla kilpailu luksus- ja urheiluautojen segmentissä kiristyy, mikä asettaa paineita pysyä johtavana brändinä.

Yhtiön markkina-arvo on laskenut vuodessa 48 prosenttia.

Rakenteiden ravistelua

Porsche on käynnistänyt laajan ohjelman yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyä varten. Vuoteen 2029 mennessä työpaikkojen määrää on tarkoitus vähentää noin 1 900 paikalla. Porsche hyödyntää tässä demografista kehitystä, luonnollista vaihtuvuutta ja rajoittavaa rekrytointipolitiikkaa.

Tämän lisäksi yhtiö vähentää työvoimaa vielä 2 000 työpaikalla määräaikaisten työsopimusten päättyessä.

Näiden välittömien toimenpiteiden ohella johto ja työehtosopimusneuvosto neuvottelevat vuoden toisella puoliskolla paketista, jonka tavoitteena on parantaa Porschen tehokkuutta myös keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Porsche jatkaa myös Road to 20 -tehostamisohjelmansa edistämistä. Vuonna 2024 ohjelma auttoi merkittävästi osittain kompensoimaan haastavan toimintaympäristön kielteisiä vaikutuksia tulokseen. Tulevaisuudessa siitä tulee keskeinen väline yhtiön pitkän aikavälin yli 20 prosentin liikevoittomarginaalin tavoitteen saavuttamisessa.

”Vuonna 2025 tehostamme jälleen Road to 20 -ohjelmaa keskittyen erityisesti kustannusrakenteeseen”, sanoo johtokunnan jäsen, talous- ja IT-vastuusta vastaava Jochen Breckner.

Tänä vuonna yhtiö investoi yhteensä 800 miljoonaa euroa toimintojensa laajamittaiseen uudelleenjärjestelyyn sekä tuoteportfolionsa, ohjelmistokehityksen ja akkutoimintojen kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja vahvistaa yhtiön kestävyyttä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

”Laajamittainen yhtiön uudelleenjärjestely sekä suunnitellut investoinnit vaikuttavat negatiivisesti vuoden 2025 taloudelliseen tulokseen”, Breckner kertoo.

Vuoden 2025 ennusteessaan Porsche odottaa markkinaolosuhteiden pysyvän erittäin haastavina sekä kilpailun Kiinassa kiristyvän entisestään. Myös geopoliittisten epävarmuuksien odotetaan jatkuvan.

Porsche ennakoi konsernin liikevoittomarginaalin olevan 10–12 prosenttia, mikä on alhaisempi kuin vuoden 2024 taso. Tämän taustalla ovat suunniteltujen lisäinvestointien lisäksi vähentyneet ajoneuvomyynnit sekä edelleen korkea kustannustaso arvoketjussa. Lisäksi aiempien vuosien laajamittaisista investoinneista johtuva merkittävä poistotaso säilyy.

Yhtiö ennustaa myynnin pysyvän noin 39–40 miljardin euron tasolla tänä vuonna, mikä vastaa viime vuoden liikevaihtoa.

”Pitkällä aikavälillä pidämme kiinni tavoitteestamme saavuttaa yli 20 prosentin liikevoittomarginaali. Keskipitkällä aikavälillä tavoittelemme 15–17 prosentin tasoa, ottaen huomioon jatkuvasti haastavan toimintaympäristön”, Breckner toteaa.

Mitä Porsche tekee Yhdysvalloissa?

Yhdysvallat oli viime vuonna Porschen valopilkku ja rapakon takainen markkina auttoi osittain paikkaamaan Kiinan kysynnän jyrkkää laskua, jossa Porsche ei ole pärjännyt sähköautojen kilpailussa. Saksalaismerkki myi vuonna 2024 enemmän autoja Yhdysvalloissa kuin missään muualla.

Vaikka Porsche 911 -ostajat saattavat olla valmiita maksamaan korkeampia hintoja, autovalmistajan suosituimmat mallit Yhdysvalloissa, Macan ja Cayenne -katumaasturit, kohtaavat kovaa kilpailua, muistuttaa uutistoimisto Bloomberg.

Yhtiö ei myöskään ole kuluvan vuoden ennusteissaan ottanut huomioon uusia tuontitulleja.

Bloombergin mukaan SUV-mallit ovat Porschen liiketoiminnan selkäranka Yhdysvalloissa, koska Macan ja Cayenne muodostavat noin kaksi kolmasosaa myynnistä.

Tullien välttämiseksi autovalmistaja voisi harkita tuotantoa Volkswagenin Tennesseen tehtaalla, joka on emoyhtiön ainoa tehdas Yhdysvalloissa. Tämä olisi kuitenkin kallis ratkaisu, sillä kyseisessä tehtaassa valmistettavat ajoneuvot eivät perustu samoille rakenteille kuin Porsche-mallit.

Vaikka Porsche on harkinnut autojen valmistusta Yhdysvalloissa, myyntimäärät ovat siellä liian pieniä oman tehtaan perustamiseen, yhtiön toimitusjohtaja Oliver Blume kertoo.

Osana panostustaan amerikkalaisiin asiakkaisiin Porsche aikoo kuitenkin julkistaa sähköisen Cayenne-mallin Kaliforniassa vuoden lopussa. Yhtiö ei halunnut Bloombergille kommentoida tulevaisuuden strategiaansa.

Porschen kurssilasku ei kuitenkaan ole laskenut yhtiön arvostuskertoimia, koska samalla kun osake on tullut alas, ovat analyytikot reivanneet myös tulosennusteitaan alaspäin. Konsensusennusteessa analyytikot odottavat yhtiön liikevoiton laskevan tänä vuonna 4,7 miljardiin euroon viime vuoden 5,6 miljardista eurosta. Vielä vuonna 2023 liikevoitto oli 7,3 miljardia euroa.

Kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla yhtiön P/E-kerroin on 14x ja EV/EBIT-kerroin 10x.

Sijoittajat joutuvatkin nyt puntaroimaan, kykeneekö Porsche tekemään kunnollista tuloskäännettä. Jos käänne toteutuu, osake voi osoittautua edullisesti hinnoitelluksi.