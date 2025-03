Argentiinan talous vahvistuu vauhdilla – kiistellyn presidentin talouspolitiikka puree

Argentiinan radikaalia talousohjelmaa vetävä presidentti Javier Milei on saavuttanut taloudessa selviä tuloksia.

Argentiinan presidentti Javier Milei.

Argentiinassa on käynnissä talouden koelaboratorio, jossa hyvin markkinamyönteisellä talouspolitiikalla pyritään saamaan inflaatio kuriin.

Argentiinan hallitus on mainostanut onnistumistaan inflaation taltuttamisessa tiukoilla toimenpiteillä, joilla on vähennetty keskuspankin rahan painamista ja leikattu julkisia menoja.

Argentiinan presidentti Javier Milei on käynyt tiukkaan inflaation vastaiseen taisteluun. Hän on kritisoinut voimakkaasti hyperinflaatiosta kärsineen maan keskuspankkia.

Heti virkaan astuttuaan vuoden 2023 marraskuussa Milei devalvoi kansallisen valuutan, peson, yli 50 prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden.

Hän lupasi sodan byrokraatteja vastaan, rajut leikkaukset julkisiin menoihin ja liiallisen sääntelyn karsinnan – ja hän piti lupauksensa.

Javier Milei on kiistelty hahmo Argentiinassa. Hänen suorapuheinen ja toisinaan aggressiivinen tyylinsä on herättänyt sekä ihailua että kritiikkiä. Kannattajiensa keskuudessa hänet nähdään uuden poliittisen suunnan edustajana, kun taas vastustajat pitävät häntä populistina ja äärimmäisyyksiä tavoittelevana hahmona.

Talouskasvu kiihtyy odotettua enemmän

Argentiinan talous ei suinkaan romahtanut näiden Milein radikaalien toimien seurauksena, vaan näyttää vahvistuneen.

Argentiinan talous näyttää nimittäin elpyvän vahvasti. Tuoreiden tilastojen mukaan maan bruttokansantuote kasvoi 6,5 prosenttia tammikuussa verrattuna vuodentakaiseen.

Talouskasvu ylitti selvästi markkinoiden alkuperäiset 4,7 prosentin kasvuodotukset, mikä tukee selvää elpymistrendiä ja merkitsee voimakkainta kasvua sitten toukokuun 2022.

Dynaamisimpien sektorien joukossa erottuivat erityisesti rahoituspalvelut, joiden kasvu kiihtyi merkittävästi 25,7 prosenttiin joulukuun 16,9 prosentista.

”Tämä nousu heijastaa kotimaisen luotonannon elpymistä ja vahvempaa rahoitusvälitystä, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kotitalouksien kulutuksen kannalta”, toteaa finanssitalo Pepperstonen tutkimusstrategi Quasar Elizundia.

Argentiinan rakentaminen toipui joulukuun 7,2 prosentin supistumisesta 1,9 prosentin kasvuun, ja energiasektorin kasvu kiihtyi 2,8 prosentista 6,6 prosenttiin. Elizundian mukaan nämä luvut osoittavat infrastruktuuri-investointien vahvistumista ja kotimaisen kysynnän asteittaista elpymistä.

Kaikki sektorit eivät kuitenkaan noudata tätä positiivista kehitystä. Kalastussektori sekä hotelli- ja ravintola-ala pysyvät heikkoina, mikä viittaa Elizundian mukaan siihen, että talouden elpyminen on epätasaista ja rakenteelliset epätasapainot voivat jatkua tulevina neljänneksinä.

Samaan aikaan Argentiinan vaihtotase kääntyi merkittävästi parempaan vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä, saavuttaen 1,03 miljardin dollarin ylijäämän. Käänne on huomattava parannus verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjakson 2,67 miljardin dollarin alijäämään, mikä viittaa maan ulkoisen tasapainon selkeään kohenemiseen.

Elizundian mukaan Argentiinan ylijäämän elpyminen johtui pääasiassa tavarakaupan merkittävästä positiivisesta saldosta, joka nousi 4,88 miljardiin dollariin vientivolyymien kasvun ansiosta. Kuitenkin palvelusektorin jatkuva alijäämä, joka kasvoi 1,61 miljardiin dollariin, osittain heikentää kauppataseen positiivista vaikutusta kokonaislukuihin.

Talouden elpyminen parantaa Argentiinan neuvotteluasemaa Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa

Mitä Argentiinan talouden elpyminen tarkoittaa maan taloudelle jatkossa?

”Tämä suotuisampi taloustilanne avaa Argentiinalle mahdollisuuksia, erityisesti kun otetaan huomioon mahdollisuus saavuttaa uusi sopimus Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Mahdollinen sopimus voisi tuoda lisää taloudellista ja rahoituksellista vakautta sekä luoda suotuisat olosuhteet pitkään viivästyneille rakenteellisille uudistuksille”, Elizundia toteaa.

Argentiinan kenties suurin ongelma on ollut järisyttävän korkea inflaatio, jota vastaan Milei on luvannut taistella voimakkailla toimenpiteillä. Vuosi sitten maan vuosi-inflaatio oli 288 prosenttia.

Myös inflaatio on rauhoittumassa, vaikkakin se edelleen hyvin korkea. Vuositasolla kuluttajahintojen nousu hidastui 66,9 prosenttiin helmikuussa, mikä merkitsi kymmenettä peräkkäistä laskukuukautta ja maltillisinta nousua sitten kesäkuun 2022. Luku laski tammikuun 84,5 prosentista ja vastasi ennusteita.

Milein talouspolitiikan shokkihoidon pelättiin lisäävän köyhyyttä Argentiinassa entisestään. Nämä pelot eivät näytä toteutuvan. Torcuato Di Tellan yliopiston (UTDT) laatima tuore raportti osoittaa, että köyhyysaste on jälleen laskenut Argentiinassa Milein hallituksen toteuttamien politiikkatoimien ansiosta.

Raportissa arvioidaan, että köyhyysaste oli vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä 35 prosenttia, ja vuoden 2025 tammi-helmikuun jaksolla se laski 33,6 prosenttiin.

Vaikuttavaa on kuitenkin se, että syyskuusta 2024 helmikuuhun 2025 ulottuvalla ajanjalsolla köyhyys väheni 34,9 prosenttiin, mikä on matalin lukema sitten vuoden 2019.

Tuoreet tiedot talouskasvusta osoittavat rohkaisevia merkkejä Argentiinan taloudessa, vaikka suuria haasteita on yhä jäljellä.