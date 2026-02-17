Atria kasvaa eniten Ruotsissa – uusi strategia näkyy jo

Atrian viestintäjohtaja Hanne Kortesoja, Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm, Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, talousjohtaja Tomas Back ja konsernin toimitusjohtaja Kai Gyllström ruotivat konsernin kehitystä ja näkymiä Helsingissä 12.2.2026. Kuva: Henri Elo

Atrian viestintäjohtaja Hanne Kortesoja, Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm, Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, talousjohtaja Tomas Back ja konsernin toimitusjohtaja Kai Gyllström ruotivat konsernin kehitystä ja näkymiä Helsingissä 12.2.2026. Kuva: Henri Elo

Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllström on erittäin tyytyväinen konsernin tuloskehitykseen sekä koko vuonna 2025 että viimeisellä neljänneksellä.

”Meidän liikevaihto kasvoi noin 60 miljoonaa euroa ja ylitimme ensimmäisen kerran 1,8 miljardin euron maagisen rajan. Liikevaihdon osalta meillä oli erityisen vahva kolmas ja neljäs neljännes. Ruotsin kehitys on ollut koko vuoden vakuuttavaa, mutta myös Suomi palasi kasvuun vuoden toisella puoliskolla”, Gyllström veti yhteen päättynyttä vuotta 2025 tulosjulkistuksessa.

Konserni teki viime vuonna 1,8 miljardin euron liikevaihdolla operatiivista liikevoittoa 70 miljoonaa euroa, joka on historian korkein taso. Marginaalina se tarkoittaa 3,9 prosenttia, jossa on parannusta 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2024.

Kuten CMD-analyysissa marraskuussa kirjoitimme, konsernin tavoitteena on päästä liikevaihdossa yli kahteen miljardiin euroon ja liikevoitossa viiden prosentin marginaaliin vuoteen 2030 mennessä.



Atria-konsernin liikevaihdon kasvu kiihtyi loka-joulukuussa 2025 jopa 7,0 prosenttiin, kun koko vuoden kasvu oli 3,3 prosenttia. Kuva: Atria, tilinpäätöstiedote 12.2.2026

Atria-konsernin parantunut liikevoiton taso tarkoitti myös oikaistun oman pääoman tuoton nousua 11,0 prosenttiin eli 0,9 prosenttiyksiköllä vuoden 2024 tasosta.

Kun katsotaan raportoituja lukuja, Atria Suomen ja siten myös konsernin oikaistusta liikevoitoista on eliminoitu viimeisellä neljänneksellä 5,9 miljoonan euron negatiivinen erä. Se liittyy Kuopion tehdasalueesta luopumiseen ja tontin ennallistamiseen. Vetäytyminen Kuopiosta liittyy osakkuusyhtiö Best-In Oy:n muuttoon pois tehdasalueelta sekä Atrian myymälätoiminnan lopettamiseen Kuopiossa 2025.

Atrian tulos ennen veroja koheni viime vuonna 52,1 miljoonasta 53,6 miljoonaan euroon. Nettotulos parani 43,0:sta 43,6 miljoonaan euroon. Oikaistu osakekohtainen koheni 1,38 eurosta 1,61 euroon.

Markkinassa huomattavaa piristymistä

Olosuhteet isoimmalla markkinalla Suomessa kohenivat loppuvuotta kohden. Atrian edustamien tuoteryhmien kehitys vähittäiskaupassa arvossa mitattuna oli tammi-toukokuussa -1,7 prosenttia, tammi-elokuussa -0,3 prosenttia mutta koko vuonna 2025 jo plussalla 0,8 prosenttia.

Toisin sanoen vuoden 2025 loppupuoliskon kehitys vähittäiskaupan markkinassa on ollut vahvaa, viimeisellä neljänneksellä jo 3,3 prosentin tasolla.

Leivänpäällisten markkinan lasku hidastui viimeisellä neljänneksellä noin prosenttiin. Yhtiön arvion mukaan lihan kokonaiskulutus, mukaan lukien lihajalosteet ja valmisruuassa oleva liha, säilyi Suomessa ennallaan viime vuonna.

Atrian omien merkkien ja private label -tuotteiden toimittajaosuus vähittäiskaupan markkinassa säilyi viime vuonna suunnilleen ennallaan 25 prosentissa. Atrian omat merkit menettivät hieman markkinaosuutta kuluttajapakatussa punaisessa lihassa ja siipikarjassa, mutta säilyttivät tai hieman kasvattivat ruokamakkaroissa ja lihavalmisteissa, leivänpäällisissä sekä valmisruuassa.

Foodservice-markkinan kasvu piristyi alkuvuoden noin prosentin tasolta loppuvuoden 4,5 prosenttiin. Atrian markkinaosuus laski lievästi 19:sta 18 prosenttiin.

Vähittäiskaupan markkinan kehitys Atrian tuoteryhmissä arvossa ja määrässä mitattuna toimintamaittain tammi-joulukuussa 2025. Lähde: Atria Market Insight ja NIQ

Markkina piristyi alkuvuoden tasolta selvästi sekä Suomessa että Ruotsissa. Viron ja Tanskan kehitys oli läpi vuoden melko tasaista edellisvuoteen verrattuna, Virossa noin kahden prosentin tasolla ja Tanskassa hieman nollan yläpuolella.

Gooh! -yritysosto vuonna 2024 on osunut oikeaan, koska markkinakasvu Ruotsin tuoreessa valmisruuassa oli viime vuonna yli kahdeksan prosenttia. Ruotsissa tuoreen siipikarjan markkina kasvoi vähittäiskaupassa jopa 15 prosenttia.

Ruotsin liikevaihto lähenee 400 miljoonaa euroa

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä jopa 13 prosenttia ja koko vuonna yhdeksän prosenttia. Johto muistutti, että Ruotsin liikevaihto lähenee jo 400 miljoonan euron rajapyykkiä. Ruotsin kova kasvu on noteerattava sitäkin taustaa vasten, että lokakuun analyysissa kerroimme yhtiön menettäneen joitakin kaupan merkin toimituksia.

Euro vastasi päättyneenä vuonna keskimäärin 11,07 kruunua, kun vaihtokurssi vuonna 2024 oli 11,44. Toisin sanoen kruunu vahvistui euroa vasten 3,3 prosenttia, selittäen reilun kolmanneksen Ruotsin kasvusta.

Ruotsin vähittäiskaupan markkina Atrian tuotteissa kasvoi Suomea nopeammin 2025, mutta erityisen kovaa markkinan kasvu oli loppuvuonna länsinaapurin foodservicessä, jossa yhtiö otti myös markkinaosuutta.

Ruotsin koko vuoden oikaistu liikevoitto parani huomattavasti 4,5:stä 8,3 miljoonaan euroon. Vuonna 2023 tulos oli vielä tappiollinen.

Ruotsin maajohtaja Jarmo Lindholm muistuttaa, että vuosien 2023-2024 isot teolliset ratkaisut ja uudelleenorganisoinnit vaikuttivat positiivisesti vuoteen 2024 ja täysimääräisesti vuoteen 2025.

”Sen lisäksi me on saatu tosi hyvin Gooh! -liiketoiminta kehittymään. On tehty ennätystuloksia ja ennätysmyyntejä”, Lindholm summaa.

Atria Ruotsin kasvua ovat vetäneet valmisruoka ja tuore siipikarja. Gooh! -liiketoiminta on juuri ensin mainittua.

Atria osti Gooh! -valmisruokayrityksen Ruotsista keväällä 2024. Vuosiliikevaihto ostohetkellä oli 16 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 myynnin kasvu oli kaksinumeroista. Kuva: Gooh.se

Vuoden 2025 lopulla Ruotsissa todettiin jonkin verran lintuinfluenssatapauksia. Se tulee rajoittamaan siipikarjan saatavuutta koko markkinassa ja näkymään johdon mukaan ensimmäisen kvartaalin 2026 myynnissä.

Suomen johto tyytyväinen

Atrian tulosmoottori on Suomi. Kun kohdistamattomat erät jätetään huomioimatta, koko vuoden tulossummasta Atria Suomi toi 82 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 87 prosenttia. On huomattava, että Tanska & Viro -segmentin tulostasoa heikensi loppuvuotta kohden Virossa todettu afrikkalainen sikarutto, joka on vaikuttanut tuoreen lihan saatavuuteen ja myyntiin markkinassa.

Suomen liikevoittomarginaali säilyi koko vuonna hyvällä 4,7 prosentin tasolla edellisvuoden tapaan.

”Alkuvuosi oli liikevaihdollisesti nihkeää aikaa. Ei se ollut ihan voiteistakaan kiinni. Keli vain oli sen kaltainen, ettei suksi luistanut. Vuoden toisella puoliskolla markkina piristyi Suomen vähittäiskaupassa ja varsinkin viimeisellä kvartaalilla oli hyvä kasvu”, Suomen maajohtaja Mika Ala-Fossi summeerasi kehitystä Helsingissä.

Ala-Fossi on syystäkin tyytyväinen, koska Atria Suomi teki viime vuonna tulosennätyksen ja toisen erittäin hyvän vuoden peräkkäin.

Suomen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä jopa 6,2 prosenttia. Kaikki kanavat, pois lukien ennallaan säilynyt foodservice, kasvoivat loppuvuonna. Myös vienti ja rehumyynti olivat kasvussa. Kustannuspaineet hillitsivät loppuvuoden tuloskasvua.

Atria Suomi on aktiivinen tuotekehittäjä. Kevään uutuuksista Kana-Härkäpapu Jauhis on kasvispainotteinen vaihtoehto jauhelihalle. Uusia perunavuokatuotteita on kaksi erilaista. Atria Artesaani on premium-tuoteperhe, uutuutenaan Sitruunainen Lohikeitto. Atria Rehti Cheddar on juustoinen kuoreton nakki. Kuvat: Atria, lehdistötiedote 21.1.2026

Isossa kuvassa Atria Suomen hyvän tuloskehityksen taustalla ovat Nurmoon vuonna 2024 avatun siipikarjatehtaan tuotannon sujuminen ja tuotannon keskittäminen sekä siipikarjaviennin käynnistäminen Kiinaan joulukuusta 2024 lukien.

Investointipäätösten vuosi

Atrialle vuosi 2025 oli isojen investointipäätösten vuosi.

”Suomessa päätettiin noin 105 miljoonan euron investoinneista valmisruokaan ja naudanlihan tuotantoon ja Ruotsissa vastaavasti noin 23 miljoonaa euroa Sköllerstan lihavalmistetuotantoon”, toimitusjohtaja Gyllström toteaa.

Kirjoitimme Suomen investoinneista lokakuun analyysissa. Kyse on samalla mittavista energiatehokkuusinvestoinneista, joilla pienennetään hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Mainituista investoinneista huhtikuussa ilmoitettu seitsemän miljoonaa euroa ohukaistuotantoon valmistuu Nurmossa arviolta tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Kauhajoen naudanlihatuotannon modernisointi valmistunee vuoden lopulla; siinä puretaan vanhaa ja rakennetaan uutta.

Ruotsin Sköllerstan investoinnit tuotantolinjojen modernisointiin on tarkoitus toteuttaa maajohdon mukaan tulevan syksyn aikana ja käynnistää tuotantoon ensi vuoden alussa.

Vienti vetää Tanskassa – Viron työrytmi palautunut

Atria Tanska & Viron liikevaihto laski päättyneellä tilikaudella noin prosentin, pääsyynä Tanskan haastava alkuvuosi vähittäiskaupassa. Viimeisellä neljänneksellä segmentin vajaan miljoonan euron tulosmenetykseen vaikutti afrikkalaisen sikaruton eli ASF:n vaikutukset Virossa.

Koko vuonna segmentti menetti tulostaan lievästi 0,3 miljoonaa euroa, mutta toisaalta Tanska paransi tulostaan ja Viron ongelmat ovat luonteeltaan väliaikaisia. Loka-joulukuussa Tanska kasvatti liikevaihtoaan nelisen prosenttia ja Viro menetti kolme prosenttia.

Erityisesti vienti veti Tanskan liikevaihtoa yläviistoon. Tulosparannukseen Tanskassa vaikuttivat myös aiempien vuosien tehostamistoimet.

Gyllström on tyytyväinen siihen, miten Viron organisaatio on venynyt ja selviytynyt haasteellisesta vuodesta. Vaikeuksista huolimatta segmentin liikevoittomarginaali säilyi koko vuonna noin neljän prosentin tasolla.

”Viron organisaatio on hoitanut ASF-kriisin esimerkillisesti ja tulos on tilanteeseen suhteutettuna oikein hyvä”, hän tiivisti.

ASF vähensi liharaaka-aineen saatavuutta loppuvuonna ja yhtiö joutui sulkemaan väliaikaisesti kaksi sikatilaansa Virossa. Sikatilojen työrytmi palautui kuitenkin normaaliksi katsauskauden lopussa tarkoittaen hyvää lähtöasemaa alkaneeseen vuoteen.

Vahva tulos ja tase mahdollistavat kasvavan osingon

Vapaa kassavirta nousi viime vuonna 42 miljoonan euron tasolta 70 miljoonaan euroon, tarkoittaen liiketoiminnan ja investointien tulojen ja menojen jälkeen jäävää rahavirtaa. Tasona se on todella hyvä ottaen huomioon, että yhtiöllä on korollista nettovelkaa enää 219 miljoonaa. Nettovelka supistui vuodessa 43 miljoonalla eurolla.

Koko vuoden nettorahoituskulut laskivat 15,4 miljoonasta 10,7 miljoonaan euroon. Lainasalkun keskikorko oli vuoden lopulla hyvätasoinen noin 3,4 prosenttia.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,64 on vahva ja tarjoaa investointivaraa. Atrian investointien taso on ollut kahden viime vuoden aikana maltillinen 40-55 miljoonaa euroa vuodessa, mutta talousjohtaja Tomas Backin mukaan taso tulee kasvamaan tehtyjen investointipäätösten johdosta tästä vuodesta alkaen.

Atrian osakekohtainen tulos ja osinko ovat kehittyneet nousujohteisesti 2018-2025. Tilikausilla 2023-2024 kohonneet rahoituskulut ja supistunut osakkuusyhtiötulos rasittivat osakekohtaista tulosta. Osinko tilikaudelta 2025 on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. Kuva: Henri Elo, yhtiö

Atrian osakemäärän ollessa 28,27 miljoonaa kappaletta uusi osinkoehdotus 0,75 euroa osakkeelta tarkoittaa 21,2 miljoonaa euroa. Se ei nähdäkseni merkittävästi rasita yhtiön taloutta nykyisessä tase-, kannattavuus- ja investointitilanteessa.

Ennakoimme jo syksyn analyysissa osingon kasvulle olevan edellytykset. Yhtiökokous päättää osingosta 23.4.2026. Viime vuonna osinko maksettiin toukokuun alkupuolella.

Ehdotettu osinko tekee nykykurssia 17,6 euroa vasten 4,3 prosenttia. Osingon kasvattaminen – toki mahdollisuuksien puitteissa – on Atrian kaltaiselle osinkoyhtiölle nähdäkseni tärkeää, jotta myös positiiviselle kurssikehitykselle on edellytykset.

Uusi strategia näkyy jo

Toimitusjohtaja Kai Gyllström kertoo, että Together 2030 -strategian mukanaan tuoma uusi vientiyksikkö aloittaa toimintansa maalis-huhtikuun vaihteessa ja siihen on rekrytoitu neljä henkilöä.

Kotimarkkinoiden välisessä cross-border -viennin lisäämisessä on johdon mukaan vielä työtä, mutta onnistumisia jo näkyy, kuten suomalaisen kebabin vienti Ruotsiin ja suomalaisen pekonin vienti Viroon.

Yhtiö ohjeistaa alkanutta vuotta nähdäkseni varsin rohkeasti ottaen huomioon varsinkin eläintautiriskit. Riskit ovat myös konkretisoituneet mutta yhtiön kannalta onneksi vain pienessä mittakaavassa.

”Vuonna 2026 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi (69,9 milj. euroa)”, tilinpäätöstiedote toteaa.

Ohjeistus perustuu liiketoimintayksikköjen näkymiin ja ennusteisiin tällä hetkellä sekä siihen, että riskitilanne pysyy hallinnassa. Atrian tulosjulkistuksen perusteella kaikissa toimintamaissa vaikuttaa olevan edellytykset kannattavaan kasvuun vuonna 2026.

Konsernin riskejä ovat muun muassa Euroopan epävakaa sianlihamarkkina, eläintautiriskit sekä kuluttajaluottamuksen kehittyminen. Sianlihan hinta on laskenut Euroopassa vuoden 2025 loppupuoliskolla, ja yhtiö arvioi sianlihamarkkinan säilyvän epävakaana vähintään vuoden 2026 alkupuoliskon.

Sää Atrian tulosjulkistuspäivänä 12.2.2026 Helsingissä oli talvinen. Kuvassa vasemmalta Musiikkitalo, keskustakirjasto Oodi ja Töölönlahden toimistokortteleita ravintoloineen. Kuva: Henri Elo

