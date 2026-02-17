Keskuspankin pääjohtaja vaatii Euroopalle omaa vakaavaluuttaa

Saksan keskuspankin pääjohtaja Joachim Nagel. Kuva: Saksan keskuspankki.

Saksan keskuspankin pääjohtaja Joachim Nagel otti helmikuun puolivälissä voimakkaasti kantaa Euroopan taloudellisen suvereniteetin puolesta. Nagel puhui American Chamber of Commercen uudenvuoden vastaanotolla Frankfurtissa ja esitti näkemyksensä siitä, miten Euroopan tulisi vahvistaa asemiaan muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä.

Puheen keskeinen viesti oli, että Eurooppa tarvitsee omat digitaaliset maksuvälineensä, jotta se ei ajaudu liialliseen riippuvuuteen yhdysvaltalaisista maksujärjestelmistä ja dollariin sidotuista stablecoineista.

Nagelin huoli ei ole teoreettinen. Yli 99 prosenttia globaalista vakaavaluuttojen markkinasta on sidottu dollariin. Markkinan kokonaisarvo on kasvanut noin 307 miljardiin dollariin.

Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat kryptovaluuttoja, joiden arvo on sidottu perinteiseen valuuttaan, tyypillisesti Yhdysvaltain dollariin.

Jos dollariin sidotus vakaavaluutat vakiintuvat Euroopan maksuliikenteen standardiksi, seurauksena voi olla niin sanottu digitaalinen dollarisoituminen, joka heikentäisi Euroopan keskuspankin kykyä harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa.

Kehitystä on vauhdittanut Yhdysvaltain heinäkuussa 2025 hyväksymä GENIUS Act, ensimmäinen liittovaltiotason stablecoin-lainsäädäntö. Laki loi selkeät pelisäännöt dollariin sidotuille stablecoineille ja käsittelee niitä käytännössä pankkien kaltaisina säänneltyinä instrumentteina. Tämä on entisestään kiihdyttänyt markkinan kasvua.

Nagel katsoo, että Euroopan vastaus tähän haasteeseen on kolmiosainen.

Euroon sidotut yksityiset vakaavaluutat voivat tarjota edullisen ja nopean vaihtoehdon rajat ylittäviin maksuihin niin kuluttajille kuin yrityksille. Eurojärjestelmän digitaalinen euro eli keskuspankin liikkeeseen laskema digitaalinen valuutta toimisi ensimmäisenä yleiseurooppalaisena digitaalisena vähittäismaksuratkaisuna, joka perustuu yksinomaan eurooppalaiseen infrastruktuuriin.

Lisäksi niin sanottu tukkumarkkinoiden CBDC mahdollistaisi rahoituslaitosten ohjelmoitavat maksut keskuspankkirahassa. Tukkumarkkinoiden CBDC on keskuspankin digitaalinen valuutta, joka on suunnattu ainoastaan pankeille ja muille rahoituslaitoksille, ei tavallisille kuluttajille. Se eroaa digitaalisesta eurosta, joka olisi tarkoitettu kaikkien kansalaisten ja yritysten päivittäiseen käyttöön.

Digitaalinen euro etenee kohti vuotta 2029

Digitaalisen euron hanke on edennyt konkreettisesti. EKP:n neuvosto päätti lokakuussa 2025 siirtää projektin seuraavaan vaiheeseen kahden vuoden valmistelufaasin jälkeen.

Aikataulu on kunnianhimoinen mutta selkeä. jos EU-lainsäädäntö saadaan voimaan vuoden 2026 aikana, pilottivaihe voi alkaa vuoden 2027 puolivälissä ja varsinainen käyttöönotto ajoittuu vuoteen 2029.

Digitaalinen euro olisi käteisen rinnalla toimiva digitaalinen maksuväline, jota voisi käyttää koko euroalueella yhtä helposti kuin pankkikorttia tai maksusovellusta. EKP on korostanut, ettei se perustu lohkoketjuteknologiaan vaan keskuspankin omaan infrastruktuuriin.

Hanke on kuitenkin edennyt hitaammin kuin alun perin toivottiin. Euroopan parlamentin odotetaan äänestävän digitaalista euroa koskevasta lainsäädännöstä kesäkuussa 2026.

Osa pankkisektorista on suhtautunut hankkeeseen varauksellisesti, koska se voi johtaa talletusten siirtymiseen perinteisistä pankeista keskuspankin digitaaliseen valuuttaan.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on kuitenkin painottanut hankkeen kiireellisyyttä. Hän on kehottanut eurooppalaisia lainsäätäjiä tarttumaan ”eurooppalaiseen hetkeen” ja luomaan pikaisesti lainsäädäntökehyksen, joka mahdollistaa digitaalisen euron käyttöönoton.

Transatlanttiset suhteet murroksessa

Nagelin puhe ei rajoittunut pelkästään digitaalisiin maksuvälineisiin. Hän hahmotteli laajemmin Euroopan taloudellisia prioriteetteja aikana, jolloin transatlanttiset suhteet ovat koetuksella. EU ja Yhdysvallat muodostavat yhdessä 30 prosenttia maailmankaupasta ja 44 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta. Keskinäiset suorat investoinnit olivat vuonna 2023 yhteensä 5,4 biljoonaa euroa.

Nagel totesi suoraan, ettei Yhdysvaltain dollaria enää pidetä täysin turvasatamana.

Yhdysvaltojen arvaamaton kauppapolitiikka, suuret veronkevennykset ja hyökkäykset Yhdysvaltain keskuspankin itsenäisyyttä vastaan ovat heikentäneet dollarin mainetta sijoittajien silmissä.

Samalla Nagel korosti, ettei euron ole realistista eikä toivottavaa korvata dollaria maailman päävaluuttana. Sen sijaan euron kansainvälistä roolia tulisi vahvistaa, osittain suojana siltä varalta, että dollarin luottamuspula muuttuu pysyväksi.

Euroopan vastaukseksi Nagel esitti kolmen kohdan ohjelman.

Ensimmäinen prioriteetti on sääntelyn yksinkertaistaminen. EKP:n neuvosto on perustanut korkean tason työryhmän, jonka tehtävänä on keventää finanssialan sääntelyä ja pankkivalvontaa vakautta vaarantamatta. Nagel kuuluu itse tähän työryhmään.

Toinen painopiste on pääomamarkkinoiden integraation syventäminen. Euroopan sisämarkkinat ovat olleet olemassa yli 30 vuotta, mutta rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen on edennyt hitaasti.

Kolmanneksi Nagelin mukaan eurooppalaisten kotitalouksien korkeat säästöt tulisi kanavoida nykyistä tehokkaammin innovaatioiden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn rahoittamiseen.

Eurosidonnaisten vakaavaluuttojen markkinapotentiaali herättää kiinnostusta

Luottoluokitusyhtiö S&P Global Ratings on arvioinut, että euromääräisten vakaavaluuttojen markkina voisi kasvaa suotuisissa olosuhteissa noin 1,1 biljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Maltillisempi perusennuste on noin 570 miljardia euroa.

Lähtötaso on kuitenkin vaatimaton. Viime vuoden lopussa euroon sidottujen vakaavaluuttojen yhteenlaskettu arvo oli vain noin 650 miljoonaa euroa.

Eurooppalainen sääntely-ympäristö tarjoaa kuitenkin pohjan kasvulle. EU:n MiCA-asetus (Markets in Crypto-Assets) asettaa vakaavaluutoille vaatimukset täydestä varantopeitosta, läpinäkyvästä raportoinnista ja lunastusoikeudesta nimellisarvoon. Nämä säännöt pyrkivät rajoittamaan riskiä siitä, että luottamuksen menetys stablecoiniin johtaisi varantovarojen pakkomyyntiin ja rahoitusmarkkinoiden stressiin.

Saksan valtiovarainministeri Lars Klingbeil on tukenut samaa suuntaa. Hän on kehottanut EU-maita koordinoimaan rahoitusmarkkinoiden integraatiota nopeammin ja painottanut, ettei kansallisten etujen tulisi hidastaa yhteisen rahoitusinfrastruktuurin rakentamista.

Nagelin puheenvuoro Frankfurtissa merkitsee muutosta eurooppalaisten keskuspankkiirien retoriikassa. Aiemmin päättäjät suhtautuivat kryptovaluuttoihin ja vakaavaluuttoihin pääosin varauksellisesti. Nyt yksityiset europohjaiset vakaavaluutat nähdään pikemminkin liittolaisina kuin uhkana, kunhan ne toimivat tiukasti säännellyssä ympäristössä.

