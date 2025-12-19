Keslan hakkurituoteryhmän lakkautus pian päätökseen – näin kävi tuoteoikeuksille

Metsäteollisuutta palveleviin konepajoihin lukeutuva Kesla kertoi tänään myyneensä pois hakkurituoteryhmän tuoteoikeudet. Tuoteoikeuksien uusi omistaja löytyi liettualaisesta konepajayhtiöstä nimeltä UAB Ukmergès Staklès.

Vuonna 2000 perustettu yhtiö on Keslan mukaan yksi Liettuan suurimmista korkealaatuisten, mekaanisten monikäyttökomponenttien valmistajista. UAB Ukmergès Staklèsin visiona on valmistaa omia hakkurituotteita ja Keslan kanssa tehdyn kaupan on määrä nopeuttaa markkinoille pääsyä.

Tuoteoikeuksien tarkkaa kauppasummaa Kesla ei kerro julkisuuteen. Yhtiö kuitenkin kertoo, että tuoteoikeuksien kauppasumma on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, eikä kaupalla ole vaikutusta Keslan tilikauden 2025 ohjeistukseen.

Hakkurituoteryhmän vaikeudet viimein päätökseen

Kaupan myötä Kesla pääsee viimein kokonaan eroon hakkurituoteryhmästään. Keslan mukaan kauppa sisältää kaikki hakkureihin liittyvät immateriaalioikeudet, teknisen tuen, olemassa olevan varaosavaraston sekä hakkureihin liittyvät asiakas- ja toimittajatiedot.

Kesla kertoo, että kaupan sisältö siirretään ostajalle seuraavan 90 päivän aikana. Siirtymäajan jälkeen UAB Ukmergès Staklès ottaa täyden vastuun markkinoilla olevien Kesla-hakkureiden varaosapalveluista, teknisestä tuesta ja jälkimarkkinoinnista alkuperäisten asiakassitoumusten mukaisesti.

Keslan hakkuriliiketoiminta ehti olla olemassa yli 20 vuotta. Sinä aikana yhtiö ehti toimittaa yli 400 hakkuria kaikkiaan 15 eri maahan.

Viime vuosina hakkurituoteryhmä on ollut kuitenkin pahoissa vaikeuksissa. Elokuussa 2024 Kesla tiedotti hakkurituotannon keskeyttämisestä toistaiseksi ja tuoteryhmän strategisen arvioinnin aloittamisesta. Kesäkuussa 2025 Kesla vuorostaan tiedotti, että hakkurituoteryhmä lakkautetaan osana yhtiön strategista tarkastelua. Samalla yhtiö aloitti hakkurituotteisiin liittyvien tuoteoikeuksien ja patenttien myyntiprosessin.

Hakkurituoteryhmän lakkauttamisen yhteydessä Kesla visioi uusia yhteistyömahdollisuuksia, sillä päätöksen myötä yhtiötä ei enää nähdä kilpailijana tällä tuotealueella.

”Tämä mahdollistaa Keslalle entistä vahvemman keskittymisen uusien OEM-asiakkuuksien kehittämiseen ja yhtiön kattavan, hakkurikäyttöön soveltuvan nosturivalikoiman tarjoamiseen laajemmalle asiakaskunnalle”, Keslan kesäkuisessa tiedotteessa kerrottiin.

Tervehdyttämistoimet jatkuvat

Keslan mukaan hakkurituoteryhmän tuoteoikeuksien myynti on osa yhtiön strategian toteutusta ja 1.12.2025 julkistettua Keslan liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen tervehdyttämistä. Myös SalkunRakentaja kertoi Keslan käynnistäneen liiketoimintansa ja taloudellisen tilanteensa tervehdyttämisen sekä rakenteellisen arviointiprosessin.

Tuoteoikeuksien myynti ei muuta suurta kuvaa yhtiön ympärillä, joten tervehdyttäminen ja rakenteellinen arviointiprosessi jatkuu edelleen, ja sen pohjalta tehtävistä päätöksistä tiedotetaan Keslan mukaan erikseen. Laajamittaisen prosessin tavoitteena on varmistaa Keslan liiketoiminnan jatkuvuus, kannattavuus, taloudellinen liikkumavara sekä pitkän aikavälin kilpailukyky.

”Kuten olemme aiemminkin painottaneet, kaiken perustana on, että Keslalla on jatkossa kilpailukykyinen, vaativien asiakkaiden tarpeita palveleva tuote- ja palveluvalikoima. Jatkamme rakenteellista arviointiprosessia ja keskitymme strategiamme mukaisesti niihin tuoteryhmiin, jossa Keslalla on selkeimmät kilpailuedut”, Keslan toimitusjohtaja Pasi Nieminen kommentoi.

Vaikeita aikoja

Keslalle viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita. Yhtiön osakekurssi on luisunut alkuvuodesta 2022 asti. Tammikuussa 2022 yhtiön osake maksoi 6,22 euroa kappaleelta, mutta nyt osakkeen arvo on 2,40 euroa kappaleelta. Osake on pudonnut siis yli 60 prosenttia noin neljässä vuodessa.

Heikon kurssikehityksen taustalla ovat heikko markkinaympäristö ja sen ajallinen venyminen odotettua pidemmäksi. Kuvaavaa on sekin, että Kesla on kuvannut toimintaympäristöään poikkeuksellisen epävarmaksi jo yli kahden vuoden ajan.

Heikko markkinaympäristö on seurausta metsäteollisuuden vaikeuksista, joissa investoinnit ovat olleet kautta linjan harvassa. Suhdanneherkkä ala on tuntunut kärsivän erityisen paljon taloudellisesta epävarmuudesta. Hintojen putoaminen ja rahoituksen saatavuus on siirtänyt investointeja ja hankintoja hamaan tulevaisuuteen.

Keslan kohdalla haasteet näkyvät yhtiön heikoissa tilauskertymissä ja tilauskannoissa. Tilaukset eivät ole yltäneet tasolle, jolla Keslan nykyistä kapasiteettia voitaisiin käyttää tehokkaasti, jolloin kiinteät kulut ovat syöneet nopeasti yhtiön marginaalit.

Myös kulunut vuosi on ollut Keslalle vaikea. Yhtiö antoi kesäkuussa tulosvaroituksen, sillä mm. tullisotien ja geopoliittisen tilanteen vuoksi yhtiön tuotteiden kysyntä jatkui heikkona. Tulosvaroituksen yhteydessä yhtiö muutti myös ohjeistustaan. Uudessa ohjeistuksessa Kesla arvioi vuoden 2025 liikevaihdon laskevan selvästi sekä liiketuloksen laskevan ja jäävän negatiiviseksi.

Kuvan lähde: Kesla Defence

Löytyykö Keslan paikko puolustusteollisuudesta?

Metsäteollisuuden haasteita ja investointihaluttomuutta paikatakseen Kesla on viime aikoina siirtänyt panoksiaan enemmän puolustusteollisuuteen. Siinä missä metsäalalla investoinnit ovat olleet vähissä, puolustusteollisuus on käynyt viime vuodet hyvinkin kuumana, kun Nato-maat ovat lisänneet puolustusmenojaan.

Kesla on perustanut Kesla Defence -tuotantolinjan, jonka avulla yhtiö pyrkii vahvistamaan asemaansa puolustusteollisuuden kansainvälisillä tuote- ja palvelumarkkinoilla. Uuden tuotantolinjan perustamisesta kerrottiin tammikuun 2025 lopulla. Tuolloin yhtiö arvioi, että tuotelinjan perustamisella ei tule olemaan vaikutusta Keslan liikevaihtoon tai tulokseen vielä vuoden 2025 puolella.

Uudesta tuotelinjasta huolimatta Kesla Defencen tuotteet perustuu yhtiön jo olemassa oleviin tuotealustoihin. Tuotteet ovat pitkälti traktorivarusteisia, sillä tuotteet pohjautuvat vahvasti aiemmin lanseerattuun traktorivetoiseen Kesla Kerberos -monitoimiperävaunuun, jota yhtiö on kehittänyt yhdessä Suomen Puolustusvoimien kanssa.

Toukokuun alussa Defence-tuotelinja sai tilauksen Kerberos-monitoimiperävaunulle Nato-maasta, jota Kesla ei voinut kuitenkaan tarkemmin paljastaa julkisuuteen. Kohdemaan lisäksi tilauksen tarkka arvo tai toimitettavien yksiköiden määrä pysyivät nekin luottamuksellisina.