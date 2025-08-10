Goforelta tulosvaroitus – vuosineljännes oli ”historiallisen heikko”

Goforen osakekurssi kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

It-konsulttiyhtiö Gofore julkisti perjantaina tulosvaroituksen, minkä vuoksi osake romahti perjantaina pörssipäivän päätteeksi yli 11 prosenttia.

Yhtiö arvioi toisen vuosineljänneksen 2025 oikaistun EBITA:n jäävän oleellisesti vertailukautta pienemmäksi.

Goforen kannattavuus heikentyi huhti-kesäkuussa 2025. Tämänhetkisen tiedon mukaan yhtiön oikaistu EBITA oli toisella vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 6,1 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli negatiivinen -1,1 miljoonaa euroa vertailukauden liiketuloksen ollessa positiivinen 5,2 miljoonaa euroa.

Toisen neljänneksen kannattavuutta oikaistulla EBITA:lla mitattuna rasittivat Goforen mukaan laskenut liikevaihto sekä jo ratkaistut ongelmat.

Näitä ratkaistuja ongelmia ovat olleet heikko laskutusaste ennen muutosneuvotteluita seuranneita sopeutustoimia, työmääräarvion ylittäneiden projektien toimitushaasteet sekä erityisesti yhden projektin alaskirjaus, jonka vaikutus kannattavuuteen oli 1,0 miljoonaa euroa. Gofore ei näe muissa projekteissa alaskirjausriskiä.

Neljänneksen liiketulosta laskivat myös muutosneuvotteluihin liittyvät kertaluonteiset 1,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut sekä 4. heinäkuuta tiedotetun Huld-yrityskaupan kulut 0,2 miljoonaa euroa.

Vertailukaudesta ja kuluvan vuoden muista neljänneksistä oleellisesti poikkeavan oikaistun EBITA:n johdosta yhtiö antaa tiedonantotavastaan poiketen ohjeistuksen vuodelle 2025.

Gofore ohjeistaa, että koko vuoden 2025 oikaistu EBITA asettuu 8-10 prosenttiin liikevaihdosta. Ohjeistus koskee Gofore-konsernia ilman Huld-yritysostoa. Viime vuonna oikaistu EBITA oli 13,4 prosenttia liikevaihdosta.

”Pöytä on nyt puhdas”

Yhtiö julkistaa liikevaihtolukunsa kuukausittain, joten toisen vuosineljänneksen luvut ovat jo tiedossa. Liikevaihto jää huhti-kesäkuussa 44,2 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa.

Gofore on edelleen sitoutunut hallituksen viime joulukuussa hyväksymiin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiinsa.



”Vaikka mennyt vuosineljännes olikin historiallisen heikko, katsomme loppuvuoteen luottamuksella. Olemme toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä kilpailukykymme varmistamiseksi. Pöytä on nyt puhdas ja edellytykset ohjeistuksen mukaiseen tulokseen ja tulevaisuuden kasvuun ovat olemassa”, kertoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Yhtiön laskutusaste parani toukokuusta, mikä Nylundin mukaan kertoo sekä hieman paremmasta työtilanteesta että muutosneuvotteluiden sopeutusten vaikutuksesta.

Gofore aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen rakennettaan kysyntään sekä tehostaakseen toimintaansa. Muutosneuvotteluiden toteutuvat säästöt ovat vuositasolla 6,1 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle yhtiö arvioi elokuusta alkaen 2,4 miljoonan euron säästöjä. Muutosneuvotteluiden toimeenpanon toiselle neljännekselle kohdistuvat kulut kirjataan kokonaisuudessaan toiselle neljännekselle.

Kasvunäkymät ovat sumuiset

Inderesin analyytikko Joni Grönqvist kertoo raportissaan, ettei hän ole erityisen huolissamme Goforen kannattavuudesta yleisesti, koska yhtiö on osoittanut useita kertoja pystyvänsä hallitsemaan kysynnän vaihtelut hyvin vastatuulista huolimatta, ja muutosneuvottelut tukevat tätä näkemystä.

”Asiakaskysynnän haasteiden ja vielä todistamattomien uusien kasvualueiden suorituksen vuoksi yhtiön kasvunäkymiin liittyy kuitenkin selvää epävarmuutta lähivuosille”, Grönqvist toteaa.

Goforen osake on laskenut kuluvan vuoden aikana jo lähes 30 prosenttia. Kurssilasku on painanut ensi vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla laskettuja arvostuskertoimia.

Konsensus odottaa tänä vuonna osakekohtaisen tuloksen laskevan 0,77 euroon viime vuoden 1,02 eurosta. Ensi vuodelle odotuksissa on kuitenkin tuloskasvu 1,18 euroon. Ensi vuoden ennusteella Goforen P/E-kerroin on 13,4x ja EV/EBIT-kerroin 10,3x.

Arvostuskertoimet eivät siis ole korkeita, mutta on syytä huomata, että ne perustuvat oletuksiin selvästä tulosparannuksesta ensi vuonna.

Gofore julkaisee puolivuosikatsauksensa 2025 torstaina 14. elokuuta.