Sijoittajien suuri kysymys – onko Gofore edelleen kasvuyhtiö?

It-konsulttiyhtiö Gofore raportoi toukokuun liikevaihdokseen 19,1 miljoonaa euroa, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kasvua vauhdittivat alkuvuonna toteutetut suomalaisen teknologiayhtiö Huldin ja saksalaisen digitalisaatiokonserni Esentrin ostot, mutta myös orgaaninen kehitys näyttäisi kääntyneen varovasti parempaan suuntaan.
Yhtiön 12 kuukauden pro forma -liikevaihto nousi 229,1 miljoonaan euroon.
Toimitusjohtaja Mikael Nylundin mukaan henkilöstössä on nähty kevään aikana osaamisen päivittämiseen liittyvää vaihtuvuutta.
Toukokuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 882 henkilöä.
Nylundin mukaan laskutusaste pysyi edelliskuukauden tasolla, vaikka työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Toukokuun katsauksen merkittävimpiä uutisia sijoittajien kannalta olivat uudet asiakkuudet ja tekoälyyn liittyvät hankkeet.
Helsingin kaupunki valitsi Goforen yhdeksi johdon konsultointipalveluidensa kumppaneista.
Lisäksi yhtiö kertoi laajentaneensa yhteistyötä Valtran kanssa niin sanotun Talking Tractor -tekoälysovelluksen kehittämisessä kohti kaupallista käyttöönottoa.
Nylundin mukaan myös teollisuusasiakkaiden kiinnostus tekoälyä hyödyntäviin testaus- ja laadunvarmistusratkaisuihin on kasvanut. Gofore saikin toukokuussa uuden tähän liittyvän tilauksen nykyiseltä asiakkaaltaan.
Merkittävä avaus nähtiin myös Keski-Euroopassa. Goforen DACH-alueen (Saksa, Itävalta, Sveitsi) tiimi voitti puitesopimuksen saksalaisen energiayhtiö EnBW:n kanssa.
Nelivuotisen sopimuksen arvo voi yhtiön arvion mukaan nousta jopa viiteen miljoonaan euroon vuodessa.
”Tämä on Gofore DACHille merkittävä uusi asiakkuus”, toteaa Nylund.
Analyytikko: Kasvuloikkaa Saksasta ja tekoälystä
Inderesin analyytikko Joni Grönqvist pitää toukokuun raporttia odotusten mukaisena ja nostaa esiin kaksi positiivista signaalia.
Orgaanisen liikevaihdon lievän kasvun lisäksi hän näkee henkilöstömuutosten olleen niin sanottua toivottua vaihtuvuutta: väkeä poistuu hitaamman kysynnän aloilta samalla, kun uutta voimaa rekrytoidaan kasvaville liiketoiminta-alueille.
Analyytikon mielestä erityisen kiinnostavia olivat DACH-alueen uudet sopimukset sekä tekoälyhankkeiden eteneminen.
”Pidämme näitä voittoja tärkeinä todisteina siitä, että Gofore pystyy luomaan asiakkailleen lisäarvoa uusilla teknologioilla”, Grönqvist toteaa.
Inderes ennustaa Goforen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 22 prosenttia, josta orgaanisen kasvun osuus olisi noin kolme prosenttia. Oikaistun EBITA-liikevoiton ennustetaan olevan 8,2 prosenttia liikevaihdosta.
Julkinen sektori tukee, mutta tuo myös riskejä
Sijoittajien näkökulmasta keskeinen kysymys on, onko Gofore edelleen kasvuyhtiö vai muuttumassa vakaammaksi konsulttitaloksi.
Goforen odotetaan palaavan kasvu-uralle, vaikka viime vuodet ovat olleet vaikeampia erityisesti yksityisen sektorin heikon kysynnän vuoksi.
”Yhtiöllä on hyvät edellytykset päästä takaisin menestyksen tielle ja kannattavuuteen”, Grönqvist sanoo.
Kasvun lähteet eivät kuitenkaan enää välttämättä löydy samalla tavalla Suomen julkiselta sektorilta kuin aiemmin.
Grönqvistin mukaan Goforella on edelleen vahva asema julkishallinnon digitalisaatiossa, mutta voimakkaampaa kasvua odotetaan jatkossa ulkomailta sekä yksityiseltä sektorilta.
Julkinen sektori tuo samalla myös riskejä. Budjettileikkaukset, hankintojen viivästymiset ja kilpailutusten kiristyminen voivat vaikuttaa kysyntään.
Grönqvist muistuttaa, että Gofore on onnistunut puolustamaan asemaansa pitkien asiakassuhteiden avulla ja saanut myös jatkettua asiakkuuksia uusilla pitkillä sopimuksilla..
Myös tekoälyn vaikutus jakaa sijoittajien mielipiteitä. Koska Goforen liiketoiminta perustuu pitkälti asiantuntijatyöhön, osa markkinoista pelkää tekoälyn vähentävän laskutettavaa työtä. Grönqvist ei pidä tätä suurimpana uhkana.
Hänen mukaansa asiakkaat tarvitsevat jatkossakin ohjelmistokehityksen lisäksi testausta, neuvontaa sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, ja Gofore pystyy tarjoamaan näitä kokonaisuuksia.
Sijoittajien epävarmuus jatkuu
Osakemarkkinoilla epäilykset näkyvät edelleen.
Goforen osake on laskenut vuoden alusta mitattuna 24,63 prosenttia. Kurssilasku on painanut analyytikoiden kuluvan ja ensi vuoden ennusteilla laskettuja arvostuskertoimia.
Konsensus odottaa tänä vuonna osakekohtaisen tuloksen laskevan 0,75 euroon edellisvuoden 0,88 eurosta. Ensi vuodelle ennusteissa on tuloksen nousu 0,98 euroon. Ensi vuoden ennusteella Goforen oikaistu P/E-kerroin on 10,4x ja EV/EBITDA-kerroin 6,1x.
Tässä piilee osakkeenomistajien polttavin kysymys. Onko markkinoiden epäluottamus perusteltua, vai aliarvioidaanko Goforen kyky palata kannattavaan kasvuun?
Toukokuun luvut eivät vielä ratkaise tilannetta, mutta ne antavat aiempaa enemmän tukea käänteelle.
Gofore julkaisee puolivuosikatsauksensa 2026 keskiviikkona 18. elokuuta.
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