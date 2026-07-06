Michael Saylor: Puoliintuminen ei enää sanele bitcoinin hintaa

Strategyn perustaja Michael Saylor.

Saylor julkaisi lauantaina 4. heinäkuuta esseen nimeltä Bitcoin Evolves by Not Changing X-alustalla. Sen ydinväite on, että bitcoinin seuraavan vuosikymmenen suurin muutos ei synny protokollan sisällä, vaan kaikessa mitä sen ympärille rakentuu.

Ajatus ei ole uusi. Saylor julisti jo huhtikuussa Bitcoin 2026 -konferenssissa neljän vuoden syklin kuolleeksi ja sanoi hintaa ohjaavan nykyään pääomavirrat, pankkien luotonanto ja digitaalinen luotto. Lauantain essee laajentaa saman ajatuksen pidemmäksi kannanotoksi.

Taustalla on mekanismi, joka on määrittänyt bitcoinin hintaliikkeitä koko sen historian ajan.

Puoliintuminen tarkoittaa protokollaan koodattua tapahtumaa, jossa louhijoiden lohkopalkkio uusista bitcoineista puolittuu 210 000 lohkon välein, mikä vastaa käytännössä noin neljän vuoden sykliä. Mekanismi on osa bitcoinin ohjelmoitua niukkuutta: verkon säännöt sallivat enintään 21 miljoonaa bitcoinia, ja puoliintumiset hidastavat uuden tarjonnan kasvua kohti tuota kattoa.

Ensimmäinen puoliintuminen osui marraskuulle 2012, jolloin lohkopalkkio laski 50 bitcoinista 25 bitcoiniin. Heinäkuussa 2016 palkkio putosi 12,5 bitcoiniin, toukokuussa 2020 se laski 6,25 bitcoiniin ja huhtikuussa 2024 nykyiseen 3,125 bitcoiniin.

Jokaista puoliintumista on historiallisesti seurannut voimakas Bitcoinin nousujakso noin vuoden tai puolentoista viiveellä, minkä jälkeen hinta on romahtanut rajusti ennen seuraavan syklin alkua.

Juuri tätä toistuvaa kaavaa Saylor pitää nyt toissijaisena.

Hän ei kiistä puoliintumisten merkitystä kokonaan, sillä ne vahvistavat edelleen bitcoinin tarjontakattoa. Sen sijaan hän katsoo, etteivät ne enää selitä omaisuuserän laajempaa suuntaa yhtä hyvin kuin aiemmin.

Kysyntä syrjäyttää tarjontashokit

Pörssinoteeratut bitcoin-rahastot, yritysten taseille kertyneet varannot, valtioiden reservit, johdannaismarkkinat ja luottotuotteet nousevat esseessä uusiksi kasvun moottoreiksi.

Kehyksessä bitcoin näyttäytyy ”digitaalisena pääomana”, joka sopii lopulliseen selvitykseen ja reserveihin paremmin kuin päivittäiseen maksamiseen.

Strategy tarjoaa väitteelle myös konkreettisen testialustan. Yhtiö omistaa yli 847 000 bitcoinia, jotka on hankittu keskihintaan noin 75 651 dollaria kolikolta, yhteensä 64,1 miljardin dollarin hankintahintaan. Sen päälle on rakennettu niin kutsuttu digitaalisen luoton kerros STRC-etuoikeutetun osakkeen kautta, joka on listattu Nasdaqiin ja jonka vuotuinen osinko nousi kesäkuun lopun päätöksellä 11,5 prosentista 12 prosenttiin heinäkuun alusta lukien.

Saylor kuvaili STRC:tä huhtikuussa Bitcoin 2026 -konferenssissa maailman nopeimmin kasvavaksi luottotuotteeksi, joka saavutti noin 8,5 miljardin dollarin nimellisarvon yhdeksässä kuukaudessa. Instrumentti toimii hänen esimerkkinään siitä, miten bitcoin-omistus voi kanavoitua pankkien, rahastojen ja vakuutusyhtiöiden suuntaan ilman että kukaan joutuu itse ostamaan tai myymään kolikkoa.

Esseessä Saylor palaa myös vanhaan teemaansa protokollan muuttumattomuudesta.

”Suurin riski syntyy huonoista ideoista, jotka johtavat haitallisiin protokollamuutoksiin”, hän kirjoitti jo aiemmin ja toistaa saman ajatuksen nyt uudessa muodossa: bitcoin kehittyy juuri siksi, ettei sen ydin muutu.

Nelivuotissykli jakaa yhä analyytikkoja

Väite osuu markkinaan, jossa vanhan syklimallin ympärillä käydään yhä avointa keskustelua. Bitcoin nousi lokakuussa 2025 ennätykseen 126 080 dollaria ja on sen jälkeen pudonnut noin puoleen, kaupankäynnin liikkuessa tällä viikolla 62 000–63 500 dollarin haarukassa.

Pörssirahastoja liikkeeseen laskeva 21Shares ennakoi vielä vuoden alussa, että institutionaalinen kysyntä murtaisi nelivuotissyklin lopullisesti vuonna 2026. Yhtiön puolivuotiskatsaus päätyi kesäkuussa toiseen johtopäätökseen: hintakehitys muistuttaa yhä aiempia puoliintumisen jälkeisiä kaavoja, vaikka pudotus on ollut lievempi kuin vuosien 2017 ja 2021 huippujen jälkeiset 77–84 prosentin romahdukset.

”Hintakehitys näyttää yhä tutulta”, myönsi 21Sharesin tutkimusjohtaja Eliezer Ndinga yhtiön raportissa. Perusteena on muun muassa se, ettei bitcoin ole vielä pudonnut alle 54 000 dollarin tason, jota 21Shares pitää sijoittajien keskimääräisenä hankintahintana ja aiempien syklien kapitulaatiorajana.

Muut analyytikot lukevat samaa dataa varovaisemmin. Citigroup laski heinäkuun alussa 12 kuukauden bitcoin-tavoitteensa 112 000 dollarista 82 000 dollariin heikentyneen ETF-kysynnän vuoksi.

Näkemyserot osoittavat, ettei pääomavirtojen ja puoliintumisen suhteellinen painoarvo ole lähelläkään ratkennut.

Saylorin oma yhtiö testaa periaatetta käytännössä

Essee ilmestyy hetkellä, jolloin Strategy elää itse läpi sitä murrosta, josta Saylor kirjoittaa. Yhtiö myi kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa noin neljään vuoteen pienen, 32 bitcoinin erän kattaakseen etuoikeutettujen osakkeiden osinkomaksuja, ennen kuin se jatkoi ostojaan jo viikon kuluttua.

Liike sai jatkoa 29. kesäkuuta, kun Strategyn hallitus vahvisti laajemman ”Digital Credit Capital Framework” -ohjelman. Se antaa yhtiölle valtuudet myydä tarvittaessa jopa 1,25 miljardia dollaria bitcoinia, noin 20 800 kolikkoa eli 2,5 prosenttia sen kannasta, kassavarantojen vahvistamiseksi.

Samalla käynnistettiin yhteensä kahden miljardin dollarin omien osakkeiden takaisinostot, joista miljardi dollaria kohdistuu kantaosakkeisiin ja miljardi etuoikeutettuihin osakkeisiin.

Muutos on käytännössä kaukana Saylorin pitkäaikaisesta ”ei koskaan myydä” -linjasta. Hän kertoi myöhemmin Natalie Brunellille Coin Stories -podcastissa, ettei bitcoinin myyminen ennen vuoden loppua ole epätodennäköistä.

Taustalla vaikuttaa Strategyn osakkeen niin kutsuttu mNAV-preemio eli hinta suhteessa yhtiön bitcoin-omistuksen arvoon, joka on kutistunut historiallisesta kaksin- tai kolminkertaisesta tasosta lähelle yhtä. Preemion hupeneminen vei pohjan mallilta, jossa yhtiö laski liikkeeseen uusia osakkeita ylihintaan ja käytti tuotot lisäostoihin.

MSTR-osake putosi kesäkuun lopulla ensimmäistä kertaa sitten alkuvuoden 2024 alle 100 dollarin.

Analyytikot seuraavat nyt, toteutuuko Saylorin ennakoima bitcoin-myynti ennen vuoden loppua ja miten se vaikuttaisi mNAV-preemioon.

Seuraava Bitcoinin louhinnan puoliintuminen puolestaan ajoittuu arvioiden mukaan vuoteen 2028, jolloin lohkopalkkio laskee nykyisestä 3,125 bitcoinista 1,5625 bitcoiniin.