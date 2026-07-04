Meta kaataa tekoälyyn 145 miljardia, mutta sijoittajat odottavat tuloksia

Metan painopiste on siirtynyt palvelinsaleihin ja tekoälymalleihin. Kaikki sijoittajat eivät ole vielä vakuuttuneet, mutta suursijoittaja näkee mahdollisuuksia.

Meta Platforms teki nimensä sosiaalisella medialla, mutta yhtiön investoinnit ja huomio suuntautuvat yhä selvemmin palvelinsaleihin ja piisiruihin. Tänä vuonna teknojätti aikoo käyttää tekoälyinfrastruktuuriin jopa 145 miljardia dollaria. Summa nostaa yhtiön suurten teknologiajättien yli 700 miljardin dollarin investointiralliin aivan kärkeen.

Kyse ei ole enää mainosyhtiöstä, joka kokeilee tekoälyä reunoilla, vaan yhtiöstä, jonka koneisto rakennetaan tekoälyn ympärille ja jonka lasku maksetaan mainostuloilla.

Sijoittajat eivät ole vakuuttuneet.

Metan osake on laskenut viimeisen vuoden aikana 19 prosenttia. Samaan aikaan yhtiö on kasvattanut investointejaan, ei leikannut niitä.

Tähän ristiriitaan Mark Zuckerberg on tarjonnut vastaukseksi kärsivällisyyttä. Toimitusjohtaja on sanonut odottavansa, että Meta alkaa saada tekoälypanostuksistaan merkittävämpää tuottoa seuraavan kolmen tai kuuden kuukauden aikana. Hän myönsi edistyksen jääneen aiemmin arvioitua hitaammaksi.

Zuckerberg viittasi myös siihen, että yhtiön johto oli alkuvuonna ”hyvin optimistinen” tekoälyn koodaustyökaluista, kuten Anthropicin Claude Codesta. Työkalut ovat pujahtaneet myös jättiyhtiön omaan koodauskoneistoon.

Mainoskoneiston sydämessä pyörii jo tekoäly

Metan muutos tekoäly-yhtiöksi ei ala vasta uusista tuotteista, vaan yhtiön ydinliiketoiminnasta. Facebookin ja Instagramin syötteitä, mainosten kohdennusta ja mainoshuutokauppaa pyörittävät koneoppimismallit, jotka ratkaisevat, mitä sisältöä kukin käyttäjä näkee ja mikä mainos hänelle näytetään. Juuri tämä koneisto tuottaa valtaosan yhtiön liikevaihdosta.

Kun laskentateho kasvaa, paranee myös mallien kyky pitää käyttäjät ruudun ääressä ja hinnoitella mainokset tarkemmin.

Tekoälyinvestointi on siis nykyisen rahakoneen tehostamista siinä missä odotus tulevaisuuden tuotteistakin.

Kuluttajapuolella Meta on levittänyt oman tekoälyavustajansa sovellustensa läpi WhatsAppista Instagramiin ja avannut Llama-kielimallinsa laajaan käyttöön.

Yritysasiakkaille suunnattu kerros rakentuu nopeasti. Kesäkuun alussa Lontoon Conversations-tapahtumassa yhtiö esitteli yrityksille tarkoitetun tekoälyagentin, joka osaa varata tapaamisia, viedä kauppoja maaliin ja hoitaa muita rutiineja.

Kulutuspuolen tuotekehitys jatkuu tämän rinnalla. Meta toi kesäkuun alussa Instagramiin uuden Instagram Plus -tason, jolla käyttäjä voi julkaista tarinoita 48 tunnin ajan ja rajata niiden katsojalistaa.

Tilauspohjainen malli tuo mainostulojen rinnalle toistuvaa liikevaihtoa, jota analyytikot ovat pitäneet Metassa aiemmin aliarvostettuna mahdollisuutena.

Suursijoittaja Bill Ackman uskoo Metan osakkeen olevan alelaarissa

Osakkeen lasku on houkutellut myös ostajia. Meta lukeutuu niihin edullisiin osakkeisiin, joita miljardöörisijoittaja Bill Ackman on pitänyt salkussaan. Pankit ovat pysyneet myönteisellä kannalla.

Morgan Stanley toisti kesäkuussa 775 dollarin tavoitehintansa ja piti osaketta suosikkinaan. Pankin arvion mukaan Meta voisi tuottaa yli 10 miljardia dollaria toistuvaa liikevaihtoa pelkästään Meta AI -alustansa ja hakutoimintojensa kaupallistamisen kautta. Arete puolestaan nosti suosituksensa neutraalista ostosuositukseen ja tavoitehinnan 614 dollarista 735 dollariin, vedoten muun muassa tilausliiketoiminnan kasvuun ja kulurakenteeseen.

Kaikki eivät jaa innostusta. Kestävään sijoittamiseen keskittynyt Impax jätti Metan kokonaan pois salkustaan. Rahasto perusteli valintaansa yhtiön heikolla arviolla omassa yritysvastuun kestävyysmittaristossaan sekä matalilla pisteillä sosiaalisten riskien hallinnassa ja hallintotavassa.

Impaxin näkemys valaisee sitä, mistä alkukevään lasku kumpusi. Taustalla vaikuttivat suurten teknologiaosakkeiden arvostuskertoimien yleinen kutistuminen ja huoli digimainonnan kasvun hidastumisesta heikkenevässä kulutusympäristössä.

Metan tapauksessa nämä huolet osuvat suoraan siihen kassavirtaan, jolla tekoälyinvestoinnit rahoitetaan.

Zuckerbergin lupaama kolmen–kuuden kuukauden ikkuna asettaa panostuksille konkreettisen takarajan.