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Sijoituslegendat tankkaavat tätä osaketta

Sijoituslegendat tankkaavat tätä osaketta

Suursijoittajat näkevät rakennejärjestelyä tekevässä LKQ:ssa ostopaikan.
30.6.2026
Antti LeinonenKirjoittajaAntti Leinonen
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Kuva: Depositphotos.

Amerikkalainen LKQ on vuonna 1998 perustettu autovaraosiin keskittynyt yhtiö. Yhdysvalloissa se kierrättää käytöstä poistettujen autojen osia. Varaosamyynti Euroopassa tuo liki puolet yhtiön 14 miljardin dollarin liikevaihdosta. LKQ omistaa ruotsalaisesta autohuoltoketju Mekosta 27 prosenttia.

Useat sijoituslegendat ovat sijoittaneet yhtiöön tai kasvattaneet omistustaan LKQ:ssa. 

Niin sanotusta taikakaavasta tunnettu Joel Greenblattin Gotham Asset Management osti lisää yhtiön osakkeita viimeisellä raportointikaudella. Lisäksi muun muassa Ray Dalion perustama hedgerahasto Bridgewater, markkinakommenttaattori Jeremy Granthamin varainhoitoyhtiö GMO sekä AQR, jossa työskentelee suomalainen Antti Ilmanen, ovat kasvattaneet omistustaan LKQ:ssa.

LKQ on hiljattain päätynyt esimerkiksi Steve Cohenin ja Mario Gabellin sijoitusyhtiöiden salkkuihin. Cohen Gabelli on tunnettu arvosijoittaja, joka ostaa houkuttelevasti arvostettuja osakkeita 

Viimeisen vuoden aikana yhtiön osake on laskenut liki 30 prosenttia. Kurssilaskuun on monta syytä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sen osakekohtainen tulos puolittui. Se joutui kirjaamaan alas Mekon arvoa taseessaan. Yhdysvalloissa kolarivaurioita on raportoitu vakuutusyhtiöille aina vain vähemmän, mikä on pienentänyt varaosien kysyntää. Tullit, korkeammat rahtikustannukset ja kireä kilpailu on painanut katteita. Lisäksi osake tippui S&P 500-indeksistä viime joulukuussa. 

Mitä tunnetut sijoittajat näkevät yhtiössä?

Yhtiön sijoitustarina on erikoistilanteessa. Tammikuun lopussa LKQ ilmoitti käynnistävänsä strategisen arvioinnin punnitakseen vaihtoehtoja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Käytännössä tämä tyypillisesti tarkoittaa koko yrityksen tai sen osien myyntiä. 

Aktivistisijoittaja Ananym Capital on vaatinut yhtiötä myymään sen Euroopan toiminnot. Sen mukaan lukuisat erilliset liiketoiminnot Euroopassa vaativat integrointia. Kahden mantereen välillä ei ole synergioita, koska Pohjois-Amerikassa LKQ palvelee lähinnä vauriokorjaamoja ja Euroopassa yhtiö myy uusia varaosia autohuoltoliikkeille. 

Aktivistit ovat aiemminkin koettaneet saada aikaan muutoksia. Yhtiön hallituksessa istuu yhä kaksi aktivistisijoittaja Ancoran edustajaa, jotka ovat patistaneet yhtiötä kurinalaisempaan pääoman allokointiin. LKQ on tehnyt muutaman kalliiksi osoittautuneen yritysoston.

Viime vuonna LKQ myi Self Service-segmentin 410 miljoonalla dollarilla, jonka yhtiö käytti velkojen takaisinmaksuun. LKQ:lla on velkaa 2,4-kertaa suhteessa käyttökatteeseen. Viime joulukuusta lähtien yhtiö on etsinyt ostajaa Specialty-segmentille, joka tuo yhtiön liikevaihdosta noin kymmenen prosenttia. 

Yhtiön yksinkertaistamisen puolestapuhujat näkevät, että LKQ saisi osistaan sen nykyistä arvostusta korkeamman hinnan. Kauppasummalla LKQ voisi lyhentää velkaa sekä ostaa takaisin omia osakkeitaan, mikä loisi omistaja-arvoa. Samalla yhtiön johto voisi mahdollisesti keskittyä täysin kannattavimpaan Yhdysvaltain liiketoimintaan.

Historiallisen alhaiset kertoimet

Tällä hetkellä LKQ arvostetaan 8,5-kertaisesti suhteessa tämän vuoden ennustettuun tulokseen. Tuloskasvua ei siis osakkeeseen ole juuri hinnoiteltu. Viimeisen kymmenen vuoden aikana osake on arvostettu keskimäärin yli kolmentoista P/E-kertoimella.

Yhtiö ohjeistaa tälle vuodelle 775 miljoonan dollarin vapaata kassavirtaa. Sen markkina-arvo on siis 8,6-kertainen suhteessa ohjeistukseen. Osake on historiallisen halpa, mutta samoin sen kannattavuus on historiallisen alhaisella tasolla. 

Osake tarjoaa 4,5 prosentin osinkotuoton ja osingonjakosuhde on 70 prosenttia. Viime vuonna yhtiö osti myös merkittävästi takaisin omia osakkeitaan. Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden lukumäärä on vähentynyt viidellätoista prosentilla. Analyytikoiden keskitavoitehinta osakkeelle on liki 40 dollaria. 

30.6.2026
Antti LeinonenKirjoittajaAntti Leinonen
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Kuvapankkikuvat: Depositphotos

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