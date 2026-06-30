Suola on ”uusi öljy” – syynä natriumakut

Jättipankki Morgan Stanley julisti kesäkuun lopulla alkaneeksi ”uuden öljyn aikakauden”, joka ei koske raakaöljyä vaan suolaa. Pankin analyytikko Jack Lu tiimeineen arvioi asiakaskirjeessä, että natriumioniakkujen osuus maailman akkujen käyttöönotosta kasvaa ensi vuoden noin kahdesta prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2030 ja 37 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Kasvuluvut ovat jyrkkiä. Lu odottaa markkinan paisuvan nykyisestä pilottivaiheesta 830 gigawattituntiin vuodessa vuoteen 2030 ja 2,4 terawattituntiin vuoteen 2035 mennessä. Mittaluokan rakentaminen vaatii pankin laskelmissa noin 800 miljardin dollarin uudet investoinnit.

Natriumakkujen vetovoima perustuu hintaan ja pakkaskestoon. Ne ovat Morgan Stanleyn mukaan 30–40 prosenttia litiumrautafosfaattiakkuja eli LFP-akkuja halvempia ja säilyttävät yli 90 prosenttia varauksestaan ankarassa pakkasessa, missä litiumkennon kapasiteetti voi pudota lähes puoleen.

Lu kytkee kysynnän tekoälyn ja datakeskusten kasvavaan sähkönnälkään. Kemia osuu hänen mukaansa kohtaan, jossa energiaturvallisuus ja tekoälyn tehontarve leikkaavat toisensa.

Vertaus öljyyn ontuu raaka-aineen kohdalla. Natrium on maapallon yleisimpiä alkuaineita, ja sen lähdeaineet ovat halpoja: natriumkarbonaattia eli soodaa myydään noin viidellä sentillä kilolta, kun litiumkarbonaatti maksaa luokkaa 15 dollaria.

Suolasta ei tule niukkaa kuten öljystä, joten arvo syntyy muualla — kennoissa, kovahiilianodeissa, katodimateriaaleissa ja varastojen integroinnissa.

Tähän viittaa myös pankin sijoitusvinkki.

Morgan Stanleyn toinen analyytikko Andrew Percoco korostaa, että natriumia on Yhdysvalloissa runsaasti ja halvalla. Lu puolestaan odottaa teknologian käynnistävän toimialan keskittymisen, jossa suolapohjaiset vaihtoehdot syövät pienten, pelkällä hinnalla kilpailevien litiumvalmistajien markkinaa ja osuus valuu CATL:n kaltaisille jättiläisille.

Siirtymä leikkaisi myös maailman kuparin kysyntää arviolta 200 000 tonnia, sillä natriumkennon virrankerääjissä riittää kuparin sijaan alumiini.

Natriumakun hintaetu seuraa litiumin hintaa, ja se on heilunut rajusti. Litiumkarbonaatti romahti marraskuun 2022 huipusta noin 590 000 juanista tonnilta noin 310 000 juaniin kesään 2025 mennessä, mikä vei aiemmin pohjan natriumin edulta ja sai valmistajat hyllyttämään hankkeitaan.

Hinnan käännyttyä toipumaan ja kovahiilianodien kustannusten laskettua keissi on palannut pöydälle.

Kiinassa natrium on jo tuotannossa, lännessä vasta koelinjalla

Yhdysvaltalaisista autonvalmistajista Morgan Stanley nosti esiin General Motorsin, jolla pankki näkee ”varhaisen jalansijan” natriumissa. Yhtiö kertoi kesäkuun alussa kehittävänsä seuraavan polven natriumkennoja coloradolaisen kasvuyrityksen Peak Energyn kanssa verkkomittakaavan energiavarastointiin.

General Motors kehittää kennot Michiganin-laboratorioissaan ja pitää itsellään yksinoikeuden niiden valmistukseen Yhdysvalloissa, ja sen pääomasijoitusyksikkö GM Ventures ottaa Peak Energystä omistusosuuden.

Ensimmäisten kennojen on määrä edetä koetuotantoon vasta 2028. General Motorsin akku- ja kestävyysjohtaja Kurt Kelty sanoo kehitystyön nostavan energiatiheyttä ja voivan ajan mittaan ohittaa kypsemmät kemiat LFP mukaan lukien.

Peak Energyn toimitusjohtaja Landon Mossburg kuvaa järjestelmäänsä suoremmin: se on ”turvallisempi, halvempi ja nopeampi ottaa käyttöön kuin mikään muu markkinoilla”. Yhtiön passiivisesti jäähdytetyt järjestelmät leikkaavat sen mukaan varastoinnin kustannuksia viidenneksen tavanomaiseen litiumiin verrattuna.

Mittakaavassa General Motors on silti vasta lähtöviivalla.

Kiinassa natrium on jo tuotannossa. CATL aloitti Naxtra-akkujensa massavalmistuksen, lupaa niille 175 wattitunnin energiatiheyden kilogrammaa kohti ja yli 90 prosentin kapasiteetin jopa 40 pakkasasteessa. Yhtiö toi Changanin kanssa markkinoille maailman ensimmäisen sarjatuotantoauton natriumakulla, ja BYD esitteli tammikuussa 2026 sarjavalmisteisen natriumkäyttöisen trukin. Lännessä yksikään autonvalmistaja ei ole sitoutunut natriumiin vastaavassa mitassa.

Ford Motor on valinnut toisen reitin. Yhtiö perusti Ford Energy -yksikön suuren mittakaavan litiumpohjaiseen energiavarastointiin sen sijaan, että lähtisi natriumiin. Yhdysvaltain energiaturvallisuusnäkemys on silti konkreettinen, sillä yhdestä maasta tulee arviolta 99 prosenttia LFP-katodeista ja käytännössä kaikki valmiit LFP-kennot. Juuri tästä riippuvuudesta natrium tarjoaa ulospääsyn.

Läpimurron ehdot ratkeavat kustannuksissa ja tuotannossa

Kennotasolla natriumakku on jo lähellä LFP:tä. Hinnat asettuvat arviolta 70–100 dollariin kilowattitunnilta, kun edullinen litiumkenno maksaa noin 70–80 dollaria.

Tutkimusnäyttö varoittaa silti ylioptimismista. Nature Energy -lehdessä julkaistun arvion mukaan natriumin kilpailukyky riippuu voimakkaasti litiumin ja grafiitin saatavuudesta. Yli 40 prosenttia mallinnetuista skenaarioista saavuttaa hintapariteetin LFP:n kanssa vuoteen 2030 mennessä, mutta suuressa osassa natrium ei nouse selvälle hintaedulle ennen vuotta 2050.

Energiatiheys on yhä natriumin akilleenkantapää. Parhaat massatuotannon kennot yltävät noin 160–175 wattituntiin kilogrammaa kohti, kun nikkelipohjaiset litiumkennot tarjoavat 250–280. Noin 40 prosentin ero rajaa natriumin toistaiseksi sovelluksiin, joissa paino ja toimintamatka ovat toissijaisia: verkkovarastoihin, edullisiin kaupunkiautoihin, kevyisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Alalla teknologiaa kuvataan litiumin täydentäjäksi.

Ratkaisevat kysymykset ovat tuotannollisia. Avoinna on, siirtyykö kennon 30–40 prosentin hintaetu koko järjestelmän hintaan, pysyykö kovahiilianodien ja natriumkatodien tarjonta vakaana volyymien kasvaessa ja hyväksyvätkö rahoittajat sekä autonvalmistajat uuden kemian riittävän nopeasti.

Nämä muuttujat määräävät, seuraako käyttöönotto jyrkkää S-käyrää vai etenee verkkaisemmin.

Kuitenkin natriumakkujen patenttihakemukset yli kymmenkertaistuivat vuoteen 2024 mennessä, ja MIT Technology Review listasi teknologian vuoden 2026 tärkeimpien joukkoon.

Tekoälyn datakeskukset ja uusiutuvan energian verkkovarastot tarvitsevat halpaa ja turvallista kapasiteettia, ja litiumvarastojen paloturvallisuus on hidastanut hankkeita — esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa yli sata kuntaa on rajoittanut tai kieltänyt akkuvarastoja.

Voittajat löytyvät arvoketjun varrelta, eivät suolakaivoksista.

Hyöty kasautuu kenno- ja laitevalmistajille, varastointi-integraattoreille ja hyötyajoneuvojen tekijöille. Vakiintuneet jättiläiset CATL etunenässä voivat nojata valmiisiin asiakassuhteisiin, globaaliin kapasiteettiin ja tutkimusresursseihinsa napatakseen halvan pään markkinan ja työntääkseen natriumin arvokkaampiin sovelluksiin.

CATL tavoittelee natriumkennojensa kustannuksen painamista LFP:n tasolle vuoden 2026 loppuun mennessä. Yhdysvalloissa Peak Energyn on määrä toimittaa ensimmäiset 720 megawattituntia natriumvarastoja Jupiter Powerille jo 2027, kun GM:n omat kennot irtoavat koelinjalta aikaisintaan 2028.

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