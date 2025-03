Joel Greenblatt takoi kovia tuottoja yksinkertaisella taikakaavalla

Sijoittaja ja sijoitusammattilainen Joel Greenblatt.

Joel Greenblatt on amerikkalainen sijoittaja, hedge-rahastonhoitaja, akateemikko ja kirjailija. Hän syntyi joulukuussa 1957 Great Neckissä, New Yorkissa.

Greenblatt perusti hedgerahasto Gotham Capitalin vuonna 1985. Siitä tuli valtava menestys, sillä Greenblatt luotsasi yhtiön uskomattomaan 40 prosentin vuosittaisen tuoton ensimmäisten 20 vuoden aikana.

Greenblatt on myös pitkään toiminut Columbian yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessorina, jossa hän opettaa Value and Special Situation Investing -kurssia. Lisäksi hän on kirjoittanut useita tunnettuja sijoituskirjoja, kuten You Can Be a Stock Market Genius, The Little Book That Beats the Market ja The Big Secret for the Small Investor. Hänen teoksensa keskittyvät sijoitusstrategioihin ja arvopohjaiseen sijoittamiseen.

Joskus on sanottu, että sijoittaminen on yksinkertaista mutta vaikeaa. Greenblatt on tarttunut sijoittamisen vaikeuteen rakentamalla yksinkertaisen sijoitusstrategian.

Hänen sijoitusfilosofiansa perustuu vahvasti arvosijoittamiseen ja erityistilanteisiin keskittymiseen. Greenblatt on osoittanut kykynsä löytää aliarvostettuja osakkeita ja hyödyntää markkinoiden tehottomuuksia, erityisesti yritysjärjestelyissä kuten spinoffeissa.

Greenblatt painottaa, että sijoittajan on tärkeää pysyä rauhallisena markkinoiden heilahteluista huolimatta ja välttää emotionaalisia reaktioita. Hänen sijoitusstrategiansa perustuu yksinkertaisiin, kvantitatiivisiin kriteereihin osakkeiden valinnassa, mikä auttaa sijoittajia tekemään päätöksiä metodologisesti ja tunteettomasti. Tämä lähestymistapa vähentää pelon ja ahneuden vaikutusta sijoituspäätöksiin.

Greenblatt korostaa myös, että hänen strategiansa ei välttämättä toimi joka vuosi tai edes joka toinen vuosi, mikä vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Tämä pitkän aikavälin näkökulma auttaa sijoittajia välttämään lyhyen aikavälin markkinahäiriöiden aiheuttamia tunneperäisiä virheitä.

Osakepoimintaa taikakaavalla – laatuyhtiöitä kohtuuhinnalla

Tähän yksinkertaiseen ja kvantitatiivisiin kriteereihin perustuva ajattelu on saanut Greenblattin kehittämään taikakaava-strategian, joka on kenties yksi tunnetuimpia tunnuslukuihin perustuvasta arvosijoittamisen sijoitusstrategioita.

Taikakaava-strategia perustuu yksinkertaiseen, mutta tehokkaaseen osakkeiden valintaprosessiin. Strategian tavoitteena on löytää laadukkaita yrityksiä, jotka ovat aliarvostettuja markkinoilla, ja näin maksimoida pitkän aikavälin tuotto.

Taikakaavan ideana on laittaa osakkeet paremmuusjärjestykseen pelkästään kahden muuttujan perusteella: tehollisen pääoman tuoton (ROIC) ja tulostuoton perusteella.

Tulostuotto mittaa yrityksen tuloksentekokykyä suhteessa sen yritysarvoon, joka huomioi sekä velat että käteisvarat. ROIC puolestaan kertoo, kuinka tehokkaasti yritys pystyy tuottamaan voittoa sijoitetulla pääomalla, pois lukien liikearvon. Näiden tunnuslukujen perusteella osakkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen, ja sijoittaja valitsee salkkuunsa korkeimmat pisteet saaneet yritykset.

Strategia on suunniteltu toimimaan pitkällä aikavälillä ja sen noudattaminen vaatii kurinalaisuutta. Salkku päivitetään vuosittain uusimpien laskelmien perusteella.

Greenblatt korostaa mallin yksinkertaisuutta ja sen kykyä poistaa tunteet sijoituspäätöksistä. Strategia keskittyy suuriin yrityksiin ja sulkee pois pienet yhtiöt. Malli on saanut merkittäviä tuloksia, ja Greenblatt väittää sen tuottaneen jopa 30 prosentin vuotuisia tuottoja alkuperäisessä testauksessaan.

Sijoittaja Ryan Telford on tutkinut taikakaava-strategiaa vuosilta 1999-2023. Tulokset ovat vakuuttavia. Strategia on tuottanut vuodesta 1999 lähtien yli kaksinkertaisesti S&P 500 -indeksiin verrattuna, tarjoten korkeamman riskikorjatun tuoton.

2010 to today on the other hand, we see quite a different story, almost the inverse of 1999-2010, where the #MagicFormula underperformed $SPY by a very wide margin.



This is not uncommon for many #value strategies over the same period.



(12/n)

👇 pic.twitter.com/rZpbD0q4nA — Ryan Telford (@RTelford_invest) January 25, 2023

Strategian yksinkertaisuus ja sen kyky toimia pitkällä aikavälillä, huolimatta lyhyen aikavälin heilahteluista, on ollut avain Greenblattin menestykseen.

Kurinalaisuutta ja turvamarginaalia

Kuten arvosijoittajat yleensä, Greenblatt näkee turvamarginaalin tärkeänä sijoittamisen elementtinä.

Sijoittajan turvamarginaali viittaa sijoituksen hinnan ja sen todellisen arvon väliseen eroon. Turvamarginaalin tarkoitus on näyttää sijoittajalle, onko sijoituskohteen markkinahinta riittävästi yhtiön todellista liiketoiminnan arvoa alhaisempi.

Käsitteen teki tunnetuksi erityisesti tunnettu arvosijoittamisen kehittäjä Benjamin Graham. Grahamin sijoitusfilosofia keskittyy siihen, että sijoittajien tulisi ostaa osakkeita, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden todelliseen arvoon.

Osakkeiden ostamiseen selvästi alle niiden todellisen arvon, auttaa hänen mukaansa minimoimaan sijoitussalkun tappioriskiä ja maksimoimaan tuottopotentiaalia. Tämä periaate on ollut keskeinen hänen kyvyssään tuottaa korkeita tuottoja samalla kun riski on pysynyt hallinnassa.

Lisäksi Greenblatt on osoittanut poikkeuksellista kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta sijoituspäätöksissään.

Hän ymmärtää, että markkinat eivät aina välittömästi tunnista yritysten todellista arvoa, mutta ajan myötä osakkeiden hinnat yleensä lähestyvät niiden todellista arvoa. Siten pitkän aikavälin näkökulma on auttanut häntä kestämään lyhyen aikavälin markkinaheilahteluja ja pitäytymään sijoitusstrategiassaan.

Greenblatt ei kaihda laajaa hajautusta. Esimerkiksi Gotham Asset Managementissa hän on käyttänyt laajaa hajauttamista riskien minimoimiseksi. Tämä lähestymistapa mahdollistaa korkeiden tuottojen tavoittelun samalla kun se suojaa salkkua suurilta tappioilta.