USA:n kuluttajaluottamus putosi neljän vuoden pohjalukemiin

Amerikkalaisten usko maan talouteen jatkaa heikkenemistään, kun epävarmuus presidentti Donald Trumpin politiikasta ja kohoavat hinnat painavat kuluttajien mielialaa.

Conference Boardin tuorein kuluttajaluottamusindeksi laski maaliskuussa lukemaan 92,9 pistettä, jääden selvästi helmikuun 100,1 pisteestä ja saavuttaen alhaisimman tasonsa yli neljään vuoteen.

Kulutuskysyntä on Yhdysvaltojen talouden moottori, joten markkinoilla seurataan tarkkaan kuluttajatunnelmien kehitystä.

Odotusindeksi, joka mittaa kuluttajien lyhyen aikavälin näkemyksiä tuloista, liiketoiminnasta ja työmarkkinoista, laski 65,2 pisteeseen helmikuun 72,9 pisteluvusta. Indeksi pysyi jo toista kuukautta peräkkäin alle 80 pisteen kynnyksen, mikä tyypillisesti ennakoi taantumaa.

Conference Boardin indeksi kertoo nyt samaa tarinaa kuin aiemmin maaliskuun puolessa välissä julkaistu Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti-indeksi, joka laski maaliskuun ennakon perusteella lukemaan 57,9. Lukema oli odotuksia matalampi, koska ekonomistit odottivat, että indeksi laskisi lukemaan 63,1 helmikuun lopullisesta lukemasta 64,7.

Tuoreet Conference Boardin odotusindeksin luvut ovat alhaisimmat 12 vuoteen, osittain siksi, että kuluttajien odotukset omasta taloudellisesta tilanteestaan painuivat matalimmalle tasolle yli kahteen vuoteen.

Conference Board huomautti julkaisussaan, että kuluttajaluottamuksen viidestä osatekijästä ainoastaan vastaajien arvio työmarkkinoiden nykytilanteesta parani maaliskuussa.

Tulevaisuudennäkymät synkkenivät erityisesti, ja kuluttajien inflaatio-odotukset nousivat maaliskuussa 6,2 prosenttiin helmikuun 5,8 prosentista. Inflaatio-odotukset seuraavan vuoden ajalle nousivat korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen. Samankaltainen mittari Michiganin yliopiston kyselyssä kipusi maaliskuun alussa korkeimmilleen sitten vuoden 2022.

Yhdysvaltain keskuspankille (Fed) nousevat inflaatio-odotukset ovat ongelma, sillä odotukset vaikuttavat kulutukseen ja ruokkivat sitä kautta hintojen nousua. Jos ihmiset odottavat korkeampaa inflaatiota, ne voivat vaatia korkeampia palkkoja. Yritykset voivat myös nostaa hintoja etukäteen, jolloin inflaatio toteutuu itseään vahvistavana ilmiönä.

Jos pitkän aikavälin inflaatio-odotukset nousevat, yhä useammat Fedin keskuspankkiirit voivat päätyä siihen, ettei korkoja tulisi laskea taantuman torjumiseksi.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell totesi vastikään, ettei rahapolitiikka ole ennalta määrätyllä uralla. Jos talous pysyy vahvana, mutta inflaatio ei vakaasti lähesty kahden prosentin tavoitetta, Powell odottaa Fedin pitävän korot ennallaan.

Consumer Confidence outlook plunged to a reading of 65.2, the lowest level in 12 years 🚨 An 80 has historically signaled a recession ahead 👀 pic.twitter.com/1t5CuB2ui2