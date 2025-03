Warren Buffett maksoi McDonald’s ruoat kupongilla: Näihin asioihin Buffett ei tuhlaa

Sijoittaja Warren Buffett on monille esikuva paitsi taloudellisessa menestyksessä, myös vaatimattomassa elämäntavassaan. Vaikka Buffettin nettovarallisuus on jopa 163 miljardia dollaria, hän ei ole tunnettu suurista kulutustottumuksistaan.

Hän muun muassa ajelee vanhalla käytetyllä autolla, käyttää läppäpuhelinta eikä käy usein ulkona syömässä. Hän myös asuu edelleen samassa talossa, jonka hän osti vuonna 1958 noin reilulla 31 000 dollarin hinnalla. Tänä päivänä talon arvo on jo noin 1,5 miljoonaa dollaria.

Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita tapoja, joilla miljardööri säästää rahaa. Mielenkiintoista on se, että monet tavat, joilla Warren Buffett säästää rahaa, sopivat myös tavallisen tallaajan talouteen.

Ero taloudellisesti vapaiden ja kädestä suuhun elävien välillä ei useinkaan ole lottovoitto tai valtava palkka.

Useimmiten kyse on jokapäiväisestä kurinalaisuudesta: hitaasti, mutta varmasti sellaisten tapojen muodostumisesta, jotka antavat rahan tehdä töitä omasta puolestaan. Buffetin maailmassa tänään säästetty dollari voi muuttua moniksi dollareiksi huomenna.

Pieniarvoiset sijoitukset

”Tärkein investointi on itseesi. Näin tieto kasvaa. Kuten koronkorko”, Buffett on sanonut Inc:n mukaan.

Tämä voi tarkoittaa muodollista koulutusta, verkkokursseja tai uusien taitojen oppimista, jotka lisäävät ansaintamahdollisuuksia. Lisäksi pientenkin rahasummien säästäminen kuukausittain indeksirahastoon tai muihin sijoituksiin voi saada pitkällä aikavälillä suuria etuja koronkorkojen ansiosta.

Yksi Buffetin tunnetuimmista vinkeistä, joka tunnetaan myös nimellä Buffett-kaava, on mennä nukkumaan hieman fiksumpana joka päivä.

Inc:n mukaan Warren Buffett suosittelee lukemista. Hän käyttää noin 80 prosenttia päivästä lukemiseen, ja hän ehdottaa, että jokaisen pitäisi lukea 500 sivua päivässä.

Määrä yli laadun

Buffett on myös vahvasti luottokorttivelkaa vastaan. Hän luottaa mieluummin käteiseen kuin luottokorttiin.

”Minulla on American Express -kortti, jonka sain vuonna 1964, mutta maksan käteisellä 98 prosenttia ajasta.”, Buffett kertoi Yahoo Financelle.

”On paljon parempi ostaa erinomainen yritys kohtuulliseen hintaan kuin kohtuullinen yritys erinomaiseen hintaan”, Buffett kirjoitti vuonna 1989 kirjeessään Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille.

Buffett ei investoi johonkin asiaan vain siksi, että se on halpa. Vaikka hän puhuu yrityksiin sijoittamisesta, sitä voidaan soveltaa jokapäiväiseen elämään. Kun määrä asetetaan laadun edelle, lyhyen aikavälin hyödyt eivät välttämättä tuota paljon pitkällä aikavälillä.

Tarpeeton kuluttaminen

Buffett ei välitä uusimmasta tekniikasta tai suunnittelijoista. AP Moneywisen mukaan hän käytti 20 dollaria maksanutta läppäpuhelinta useita vuosia ennen kuin hän päivitti iPhoneen vuonna 2020.

”Älä säästä sitä, mikä jää jäljelle kulutuksen jälkeen, vaan käytä se, mikä jää jäljelle säästämisen jälkeen”, Buffett kertoo.

”Jos ostat asioita, joita et tarvitse, sinun on pian myytävä asioita, joita tarvitset”, Buffett sanoi taannoin.

Logiikka on yksinkertainen: impulssiostoihin käytetty raha tarkoittaa vähemmän rahaa välttämättömiin asioihin, kuten vuokraan, päivittäistavaroihin tai säästöihin. Tai vielä pahempaa, rahaa voi mennä luottokorttivelan keräämiseen, mikä vaikeuttaa päivittäistä taloutta.

Täyden hinnan maksaminen palveluista ja tuotteista

Autot ovat arvoltaan alenevia omaisuuseriä. Kelley Blue Bookin mukaan useimpien uusien ajoneuvojen arvo laskee 20 prosenttia ensimmäisenä vuonna.

Joten uuden auton ostamisen sijaan Buffett ostaa mieluummin käytettyjä ajoneuvoja alennettuun hintaan.

”Totuus on, että ajelen vain noin 3500 mailia vuodessa, joten ostan uuden auton hyvin harvoin”, hän sanoi Forbesin mukaan.

Jopa Warren Buffett etsii hyviä tarjouksia. Vuosia sitten Buffett tarjosi kerran Bill Gatesille aterian pikaruokaravintolassa ja käytti kuponkeja aterian maksamiseen.

”Muistatko, kun matkustimme yhdessä Hongkongiin ja päätimme syödä lounasta McDonald’sissa? Tarjouduit maksamaan, laitoit käden taskuusi ja vedit esiin… kuponkeja!” Gates kirjoitti hänen ja entisen vaimonsa Melindan vuosittaiseen kirjeeseensä vuonna 2017.

”Melinda löysi kuvan minusta ja ”suuresta tuhlaajasta”. Se muistutti meitä siitä, kuinka paljon arvostat hyvää diiliä”, Gates kirjoitti.

Säännöllinen ulkona syöminen ja uhkapelit

Buffettilla on hyvin yksinkertainen ruokavalio, eikä hän halua käydä paljon ulkona syömässä.

Buffetin elämäkerrassa The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life kirjailija Alice Schroeder lainasi hänen sanojaan: ”Tykkään syödä samaa ruokaa uudestaan ​​ja uudestaan ​​ja uudestaan. Voisin syödä kinkkuvoileivän joka päivä viisikymmentä päivää peräkkäin aamiaiseksi”, Mashed kertoi Buffettin sanoneen.

Vuoden 2007 Berkshire Hathawayn osakkeenomistajien kokouksessa Buffett kutsui uhkapelaamista ”yhteiskunnallisesti haitalliseksi”.

”En ole tiukkapipo sen suhteen, mutta jossain määrin uhkapelit ovat tietämättömyyden vero”, hän kertoi viitaten rahapelaamisen tuottamiin verotuloihin.

”Hallituksen ei pitäisi tehdä helpoksi ihmisille käyttää toimeentulotukiaan kolikkopelien pelaamiseen.”

Vaikka sanotaan, että sijoittaminen on omalla tavallaan uhkapelaamista, Buffettin sijoitusstrategiaa seuraamalla näin ei kuitenkaan ole.

“Kun olet ostoksilla ja näet jotain, josta pidät, kysy itseltäsi, tarvitsetko sitä todella vai haluatko vain sen.”

Vuonna 2009 Emoryn yliopistossa pidetyssä kokouksessa Buffett sanoi, että hänen tavoitteensa “ei ole tehdä ihmisistä kateellisia”. Hän sanoi myös, että terveyttä tai rakkautta ei voi ostaa, ja varoitti yleisöä olemaan sekoittamasta elinkustannuksia elintasoon.