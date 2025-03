Wärtsilä testaa ensimmäisenä maailmassa sokeriruokopohjaista etanolia sähköntuotannossa

Kuva: Wärtsilä Oyj.

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja brasilialainen energiayhtiö Energetica Suape II , jonka enemmistöomistaja on Grupo Econômico 4M, ovat sopineet yhteistyöstä, jossa testataan ensimmäistä kertaa maailmassa puhdasta energian tuotantoa käyttäen polttoaineena pääasiassa sokeriruo’osta valmistettua bioetanolia.

Recifessä Brasiliassa sijaitsevalla Suape II -voimalaitoksella testataan ensimmäistä kertaa etanolikäyttöistä moottoria suuren mittakaavan sähköntuotannossa. Projekti kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2025 ensimmäiselle neljännekselle.

Brasilia on maailman suurin sokeriruo’osta valmistetun etanolin tuottaja ja käyttäjä. Nyt solmitun kumppanuuden tavoitteena on osoittaa tämän paikallisen polttoaineen merkittävä potentiaali puhtaan energian lähteenä niin asiakkaille, viranomaisille kuin poliittisille päättäjille.

Aloitteen puhtaaseen ja luotettavaan energiantuotantoon tähtäävästä yhteistyöstä teki Grupo Econômico 4M:n osakas Carlos Alberto Mansur Filho. Wärtsilä oli Mansurille jo ennestään tuttu kumppani, ja koska molemmat yhtiöt panostavat innovaatioihin ja puhtaaseen energiaan, Mansur valitsi Wärtsilän toteuttamaan uutta projektia. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Kansainvälisen energiajärjestön (IAE) Net Zero Emissions by 2050 (NZE) -skenaarion mukaan etanoliin ja muihin biopolttoaineisiin pohjautuvan sähköntuotannon tulisi maailmanlaajuisesti lähes kaksinkertaistua noin 1250 terawattituntiin ja 3,2 prosenttiin kokonaistuotannosta vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2023 tasoon.

Biopolttoaineita voidaan käyttää nopeasti käynnistyvän, vähäpäästöisen säätövoiman tuotantoon täydentämään vaihtelevaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Wärtsilän testit osoittavat, että sen moottorit voivat käyttää erilaisia kestäviä polttoaineita ja joiden alhaiset kustannukset ja päästöt tukevat käynnissä olevaa energiasiirtymää. Testi on osa Wärtsilän johtamaa ja Business Finlandin osittain rahoittamaa WISE (Wide and Intelligent Sustainable Energy) -ohjelmaa.

”Brasilia on johtava etanolin tuottaja maailmassa, mutta etanolin potentiaali sähköntuotannossa on tähän asti jäänyt sivurooliin. Projektin tavoitteena on muuttaa tilanne toteuttamalla tuhansia tunteja kestävä käyttötesti, joka toivon mukaan todistaa, että etanolilla voi olla oma roolinsa Brasilian tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Projekti ei olisi toteutunut ilman vahvaa kumppanuuttamme Wärtsilän kanssa ja Business Finlandin tärkeää tukea”, toteaa Energetica Suape II:n teknologiajohtaja José Faustino Cândido.

Sopimuksen mukaan Wärtsilä varmistaa ratkaisun luotettavuuden ja tehokkuuden suorittamalla korkeintaan 4000 tuntia testejä Wärtsilä 32M -moottorilla kahden vuoden aikana huhtikuusta 2026 alkaen. Testi voi olla tärkeä askel kohti etanolin laajempaa käyttöä energiantuotannon polttoaineena Brasiliassa.

Brasilian liittovaltio on sisällyttänyt etanolin polttoainevaihtoehdoksi tulevaan, kesäkuussa 2025 pidettävään kapasiteettihuutokauppaan.

”Projekti voi merkittävästi edistää kestävien energiaratkaisujen käyttöönottoa ja muokata puhtaan sähkötuotannon tulevaisuutta Brasiliassa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Etanolilla voi olla merkittävä rooli sähkösektorin hiilestä irtautumisessa”, sanoo Wärtsilä Energyn johtaja Anders Lindberg.

Lindbergin mukaan etanolin saatavuus on jo tällä hetkellä hyvä, ja sen kuljettaminen maailmalaajuisesti on helppoa, joten se on aidosti käyttökelpoinen, skaalattavissa oleva ratkaisu.

Wärtsilä operoi ja huoltaa testissa käytettävää moottoria Energetica Suape II:n kanssa solmitun käyttö- ja huoltopalvelusopimuksen mukaisesti. Sopimus kirjattiin vuoden 2024 neljännelle neljännekselle.

Kahdeksi vuodeksi uusittu sopimus takaa energiantuotannon luotettavuuden ja sisältää suorituskykytakuut asiakkaan nykyisen, vuoden 2026 loppuun kestävän sähköntoimitussopimuksen ajan.