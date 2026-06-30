Suomen vienti vahvassa nousussa huhtikuussa

Tulli julkaisi maanantaina huhtikuun tavaraviennin luvut. Tavaraviennin arvo nousi huhtikuussa 19,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Vienti oli arvoltaan 7,2 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 12,0 prosenttia, ja vientihinnat nousivat 7,2 prosenttia vuoden 2025 huhtikuusta. Tuonnin arvo kasvoi 18,1 prosenttia ja oli 7,5 miljardia euroa huhtikuussa. Tuontihinnat nousivat 11,1 prosenttia, ja tuonnin volyymi kasvoi 9,2 prosenttia vuoden 2025 huhtikuuhun verrattuna.

Tammi-huhtikuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 9,3 prosenttia, ja viennin volyymi nousi 3,4 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi 13,0 prosenttia ja tuonnin volyymi 7,3 prosenttia edellisen vuoden huhtikuusta.

Kauppatase oli huhtikuussa 288 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa 2026 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,0 miljardia euroa.

Viennin volyymi EU-maihin laski huhtikuussa 2,0 prosenttia, mutta nousi EU:n ulkopuolisiin maihin 33,0 prosenttia. Tuonnin volyymi EU-maista nousi 11,6 prosenttia ja EU:n ulkopuolisista maista 7,0 prosenttia.

Huhtikuussa viennin arvo Saksaan kasvoi 3,7 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 21,8 prosenttia. Vienti Kiinaan nousi 21,6 prosenttia, ja vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 77,5 prosenttia. Tammi-huhtikuussa viennin volyymi laski EU-maihin 0,8 prosenttia, mutta nousi ulkokaupan maihin 10,1 prosenttia. Tuonnin volyymi EU-maista nousi 5,9 prosenttia ja ulkokaupan maista 9,2 prosenttia tammi-huhtikuussa.

Suomen viennin lähes kolmen vuoden mittainen viennin arvon lasku kääntyi nousuun noin vuosi sitten kesällä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viennin arvon kasvoi vuoden takaiseen 5,4 prosenttia.

Viennin kasvuvaihe on siis käynnissä, mutta ensimmäisellä neljänneksellä (+14,1 prosenttia) se oli suurelta osin öljytuotteiden viennin arvon kasvun varassa. Öljytuotteiden viennin arvo kääntynee kesällä laskuun, sillä Brent raakaöljyn hinta on laskenut viime viikoin yli 20 dollaria tynnyriltä.

Metsäteollisuuden viennin huippuvuosi oli 2022, mutta sen jälkeen sellun vientihinnat romahtivat puoleen ja ylikapasiteetin vuoksi merkittäviä hintojen korotuksia ei ole nähty. Kiina suurimpana sellun ostajana on kontrolloinut sellun hintoja. Tuottajat yrittivät säilyttää 2023-2024 sellun hinnat paikallaan antamalla sellun listahinnoista peräti 50 prosentin alennuksia.

Selluhinnat Kiinan satamissa ovat pysyneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä paikallaan. Pohjoismaisen havusellun hinta Kiinassa on pudonnut muutaman vuoden aikana hyvin lähelle Latinalaisen Amerikan eukalyptussellun hintaa.

Maamme suurimman tuoteryhmän, (koneet ja laitteet) viennin arvo ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi vain 0,4 prosenttia, mutta huhtikuussa kasvua vuoden takaiseen oli +7,9 prosenttia. Kesäkuussa loistoristeilijän toimitus nostaa viennin kuukausilukemia lähes kahdella miljardilla. Seuraava loistoristeilijän luovutus on ensi vuoden aikana.

Tullin tavaraviennin tilasto paljastaa, että kullan (ei monetäärinen) vienti oli huhtikuussa 262,5 miljoonaa euroa ja viennin arvo kasvoi 36,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa kultaa vietiin 945,3 miljoonan eurolla ja kasvua vuoden takaiseen jaksoon oli 97,6 prosenttia.

Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa maamme puutavaran viennin arvo oli 774,7 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 5,8 prosenttia. Sellun viennin arvo oli tammi-huhtikuussa 824,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden takaiseen 26,1 prosenttia.