Kasvuyhtiö Smart Eye on salkunhoitajan suosikkiosake

Salkunhoitaja Jukka Lepikkö kertoo viestipalvelu X:ssä pitävänsä ruotsalaista Smart Eye -yhtiötä tämänhetkisenä suosikkiosakkeenaan tekoäly-yhtiöiden ulkopuolelta.

Perustelu kiteytyy yhteen päivämäärään: heinäkuun alkuun, josta lähtien jokaisessa uudessa Euroopassa myytävässä autossa on oltava kuljettajaa valvova järjestelmä, jollaista Smart Eye myy.

Smart Eye kehittää näitä kuljettajan tilaa seuraavia järjestelmiä, alalla DMS-lyhenteellä (driver monitoring system) tunnettuja. Kamera ja tekoäly tarkkailevat kuljettajan silmiä, kasvoja ja pään asentoa ja päättelevät niistä, seuraako kuljettaja tietä vai onko tämä väsynyt tai hajamielinen.

Vuonna 1999 perustetun yhtiön kotipaikka on Göteborg, ja osake on listattu Tukholman First North -kasvumarkkinalle. Toimitusjohtaja ja perustaja on Martin Krantz.

Lepikön mainitsema pakko on EU:n yleiseen turvallisuusasetukseen kuuluva ADDW-vaatimus (advanced driver distraction warning), joka edellyttää kameraan perustuvaa kuljettajan tarkkaavaisuuden valvontaa. Vaatimus on koskenut uusia automalleja jo heinäkuusta 2024.

Seuraava porras astuu voimaan 7. heinäkuuta 2026, jolloin järjestelmä tulee pakolliseksi kaikkiin uutena rekisteröitäviin henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoihin. Ilman hyväksyttyä järjestelmää auto ei läpäise tyyppihyväksyntää EU-markkinalla.

Mikä on mun suosikkiosake tekoäly-yhtiöiden ulkopuolelta tällä hetkellä? -Ruotsalainen Smart Eye.



Ylihuomenna alkaa heinäkuu, ja heinäkuusta lähtien jokaisessa Euroopassa myytävässä autossa täytyy olla asennettuna Driver Monitoring System -teknologia, jota Smart Eye myy. Yhtiö… https://t.co/pIQggZ0q7N pic.twitter.com/Hv8wHkog9B — Jukka Lepikkö (@JukkaLepikko) June 29, 2026

Lepikön mukaan Smart Eyen myynti skaalautuu kertaheitolla premium-autoista massatuotantoon, ja koska tuote on pääosin ohjelmistoa, uusmyynnin kate on lähes sata prosenttia. Yhtiön bruttokate on jo nyt yli 90 prosenttia, joten sääntelyn pakottama kasvu valuu hänen mukaansa lähes suoraan tulosriville.

”Harvoin tulee vastaan yhtiöitä, jotka pystyvät myymään tuotteitaan yli 90 prosentin bruttokatteella”, Lepikkö kirjoittaa. Hän lisää, että yhtiö on ilmoittanut tavoittelevansa Euroopassa 40 prosentin markkinaosuutta.

Tuoreimmat luvut tukevat kasvukäännettä. Tammi–maaliskuussa 2026 liikevaihto oli 127 miljoonaa kruunua ja kasvua kertyi 40 prosenttia, orgaanisesti 51 prosenttia. Autoliiketoiminta kasvoi orgaanisesti 122 prosenttia ja sen rojaltitulot yli 200 prosenttia.

Yhtiön käyttökate nousi 27 miljoonaan kruunuun edellisvuoden 18 miljoonan tappiosta, ja koko tilikaudella 2025 käyttökate oli ensi kertaa positiivinen.

Mallisopimukset alkavat muuttua rojalteiksi

Ansaintamalli rakentuu niin sanottujen design winien varaan. Autonvalmistaja valitsee Smart Eyen ohjelmiston tiettyyn malliin, mutta rahaa alkaa kertyä vasta, kun malli menee sarjatuotantoon ja jokaisesta valmistetusta autosta maksetaan rojalti.

Maaliskuuhun 2026 mennessä yhtiöllä oli 372 design winiä 24 autonvalmistajalta, ja niiden arvioitu elinkaariarvo ylsi yli 8,79 miljardiin kruunuun.

”Kun ohjelmistomme on kerran asiakkaan tuotannossa, uudet nimitykset seuraavat tyypillisesti perässä”, Krantz on todennut.

Yhtiötä seuraavat kaksi analyytikkoa odottavat liikevaihdon nousevan viime vuoden noin 404 miljoonasta kruunusta noin 1 011 miljoonaan kruunuun vuonna 2027. Samalla osakekohtainen tulos kääntyisi viime vuoden 2,1 kruunun tappiosta 4,3 kruunun voittoon tänä vuonna ja 8,2 kruunuun ensi vuonna, jolloin osakkeen P/E-luku jäisi ennusteella alle kymmenen.

Sääntelyn täyttäminen on vasta lähtötaso. Autonvalmistajat siirtyvät vähitellen laajempaan sisätilan tunnistukseen, joka kattaa matkustajien valvonnan ja kuumaan autoon unohtuneen lapsen havaitsemisen.

Helmikuussa 2026 Smart Eye osti ruotsalaisen Sightic Analyticsin 61 miljoonalla kruunulla ja sai kyvyn tunnistaa alkoholin ja päihteiden heikentämää ajokykyä. Ensimmäiset kaksi tällaista sopimusta tulivat japanilaisilta valmistajilta.

Autopuolen rinnalla kulkee tutkimusliiketoiminta, joka nojaa vuonna 2021 ostettuihin Affectivaan ja iMotionsiin. Se tuottaa tunnetekoälyä ja biosensoridataa käyttäytymistutkimukseen, jonka asiakkaina ovat muun muassa Nasa, Harvard ja suuret kuluttajabrändit.

Liiketoiminta on kannattavaa ja tuottaa kassavirtaa, mutta alkuvuonna sen kehitys jäi vaisuksi valuuttakurssien ja tutkimusmarkkinan varovaisuuden vuoksi.

Pakko luo kysyntää myös kilpailijoille

Sama asetus, joka nostaa Smart Eyen myyntiä, kasvattaa koko markkinaa ja houkuttelee kilpailijoita. Pörssilistatuista vertaisista lähimpänä on australialainen Seeing Machines, ja kameravalvonnan ympärillä toimivat myös israelilainen Cipia, ruotsalaiset Tobii ja Neonode sekä autoteollisuuden suuret järjestelmätoimittajat omine ratkaisuineen.

Yhtiön ilmoittama 40 prosentin markkinaosuustavoite on siis tähtäin, joka pitää lunastaa kilpaillulla kentällä.

Smart Eyen valtti on sopimuskannan koko ja vuosien aikana kertynyt data. Yli kahdesta miljoonasta autosta ja neljännesvuosisadan kehitystyöstä on syntynyt todellisen liikenteen aineistoa, jolla algoritmit on opetettu lukemaan kuljettajan tilaa vaihtelevissa oloissa.

Korkea bruttokate kertoo ohjelmistovetoisesta mallista, ja jo voitetut asiakkuudet madaltavat kynnystä uusiin tilauksiin.

Design win ei kuitenkaan takaa euroakaan, vaan rojaltit kertyvät vasta toteutuneesta autotuotannosta. Jos automyynti yskii tai jokin keskeinen malli jää volyymiltaan odotettua pienemmäksi, kasvu jää ennakoitua laihemmaksi.

Alkuvuonna yhtiön lukuja heilutti esimerkiksi Hyundain ja Kian tuotantomäärien vaihtelu.

Kannattavuuskäänne on sekin vielä ennuste. Vaikka käyttökate kääntyi plussalle, koko tilikauden 2025 nettotulos oli 173 miljoonaa kruunua tappiolla ja alkuvuoden 2026 tappio 23 miljoonaa. Kassavaroja oli maaliskuun lopussa luottolimiitteineen 132 miljoonaa kruunua.