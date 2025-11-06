Näin työpaikan ristiriidat ratkeavat ennen kuin ne käyvät kalliiksi

Työpaikan konfliktit syntyvät usein pienestä ja pahenevat kiireen keskellä. Rakentava reagointi ja selkeät rajat ovat yhtä tärkeää ammattitaitoa kuin itse työn tekeminen.

Riidat ja väärinymmärrykset kuuluvat työelämään, mutta niiden käsittelytapa ratkaisee, miten työyhteisö niistä selviää. Ongelmien sivuuttaminen ei poista jännitteitä, vaan siirtää ne tulevaisuuteen ja kasvattaa niiden vaikutusta.

Työelämän kuormitus näkyy suomalaisten arjessa monin tavoin. Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan työuupumus lisääntyi pandemian aikana ja on sen jälkeen jäänyt korkeammalle tasolle kuin ennen vuotta 2020.

TTL:n Miten Suomi voi -tutkimus kertoo kuitenkin myös valoisammasta kehityksestä: työyhteisöissä koetaan nyt enemmän yhteenkuuluvuutta, tukea ja luottamusta kuin aiemmin. Perusluottamus ja yhteisöllisyys ovat vahvistuneet, vaikka kuormitus ja ristiriidat eivät koskaan täysin katoa.

Asiantuntijat muistuttavat, että ammatillisuus näkyy juuri silloin, kun tunteet kuumenevat: tilanteen hallinta, kuuntelukyky ja rauhallinen reagointi ovat keskeisiä työelämätaitoja.

Sovussa on taloudellista järkeä

Huono työilmapiiri ei ole pelkkä viihtyvyyshaaste, vaan myös kallis ongelma. Kun yhteistyö ei toimi, työteho laskee, päätöksenteko hidastuu ja poissaolot lisääntyvät. Työturvallisuuskeskuksen arvioiden mukaan ristiriidoista ja häiriökäyttäytymisestä aiheutuu suomalaisille työpaikoille vuosittain jopa satojen miljoonien eurojen suuruusluokkaa olevia kustannuksia.

Pitkittyneisiin ongelmiin puuttuminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa. Toimiva työyhteisö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja siihen, että asioista puhutaan ennen kuin ne ehtivät kasvaa ongelmiksi.

Pysähtyminen ennen reaktiota

Useimmat väärinymmärrykset ja erimielisyydet ratkeavat saman tien keskustelemalla. Aina se ei kuitenkaan onnistu.

Monesti työpaikkariidat eivät kaadu vain siihen, mitä sanotaan, vaan siihen, miten nopeasti asiaan reagoidaan. Kun tilanne kiristyy, ratkaiseva hetki on pysähtyminen. Lyhyt tauko antaa mahdollisuuden arvioida tilannetta ennen kuin sanat ehtivät satuttaa.

Pieni pysähdys auttaa myös näkemään tilanteen toisen näkökulmasta. Kun antaa hetken aikaa ajatella, on helpompi ymmärtää, miksi toinen nostaa asian esiin ja miten keskustelua voisi jatkaa rakentavasti.

Äänen madaltaminen ja puheen rauhoittaminen voivat vaikuttaa enemmän kuin kymmenen argumenttia. Tauko antaa tilaa sekä omille että toisen ajatuksille.

Hiljaisuus on monessa työyhteisössä aliarvostettu taito. Kun tunnekuohu laskee, ajattelu kirkastuu ja ratkaisut tulevat näkyviin. Jos kompromissia ei synny heti, yhteistyö voi silti jatkua. Pitkässä yhteistyössä pieni tappio voi olla voitto, jos se säilyttää työrauhan.

Avoin keskustelu ajoissa

Kun ristiriidan huomaa, asiasta kannattaa kertoa varhain, ensin asianosaisille ja tarvittaessa myös esimiehelle tai työterveyshuollolle. Työyhteisö hyötyy siitä, että ongelmat tulevat näkyviin mahdollisimman pian.

Avoin väittely avokonttorissa tai palaverissa voi jättää jälkiä, jotka vaikuttavat koko työyhteisön ilmapiiriin. Parempi on ottaa asia puheeksi kahden kesken ja rauhallisesti – tarvittaessa esimiehen tuella. Esimiehen tehtävä on huolehtia, että keskustelu pysyy rakentavana.

Kunnioittava keskustelu alkaa kuuntelemisesta ja siitä, että puhutaan omista kokemuksista syyttelyn sijaan. Jos virhe on tapahtunut, sen voi myöntää avoimesti. Rehellinen anteeksipyyntö voi avata oven yhteistyölle ja palauttaa luottamuksen.

Sovittelu auttaa eteenpäin

Organisaatiossa on hyvä ottaa käyttöön työyhteisösovittelu silloin, kun ristiriidat eivät ratkea omin voimin. Tyypillinen prosessi etenee infotilaisuudesta yksilöhaastattelujen kautta yhteiseen tapaamiseen ja lopuksi seurantaan.

Sovittelun ytimessä on se, että osapuolet saavat kertoa oman näkökulmansa ja kuulla toistensa kokemukset. Tavoitteena ei ole syyllisten etsiminen, vaan yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen palauttaminen. Usein jo kuunteleminen ja puolueettoman kolmannen osapuolen läsnäolo auttavat palauttamaan yhteistyön.

Suomen sovittelufoorumin hallituksen puheenjohtaja Timo Pehrman toteaa Duunitorille:

”Ihmisillä on voimakas tarve tulkita asioita, ja väärät tulkinnat ylläpitävät konflikteja. Kun heillä on mahdollisuus kuulla toisia ja tiedostaa oma käyttäytymisensä, moni pystyy muuttumaan.”

Pehrman on ollut mukana sovittelemassa satoja työyhteisöriitoja. Hänen mukaansa monet ongelmat kumpuavat ainakin osittain puutteellisesta johtamisesta ja vuorovaikutuksesta esimiesten ja työntekijöiden välillä.

Rajat suojaavat työn laatua

Konfliktien käsittely ja kyky asettaa rajoja kulkevat käsi kädessä. Työelämässä roolit ja vastuut laajenevat usein vähitellen. Usein ihmiselle vain vaikeinta on sanoa ”ei”. Rajojen vetämisen tarkoitus ei ole torjua mahdollisuuksia, vaan varmistaa, että työ tehdään hyvin ja kestävällä tavalla.

Selkeät rajat auttavat hallitsemaan kuormitusta ja ehkäisevät turhia väärinymmärryksiä. Ne suojaavat sekä työn laatua että tekijän hyvinvointia. Ammatillisuus näkyy siinä, että osaa arvioida, mihin oma aika ja energia riittävät ja uskaltaa myös sanoa ei, kun on tarve.

Rajat eivät siis rajoita, vaan luovat tilaa keskittymiselle, palautumiselle ja rakentavalle yhteistyölle. Kun työntekijä tunnistaa omat rajansa ja uskaltaa ilmaista ne, myös työyhteisö voi toimia avoimemmin ja tasapainoisemmin.

Lähteet: TTL, Business Insider, Duunitori