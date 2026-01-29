Tekoälyinvestoinnit hallitsevat tuloskautta – teknologiajätit kasvattavat panoksia, markkinat arvioivat tuottoja

Tekoäly on noussut jälleen keskiöön, kun Nvidia, Microsoft ja Amazon käyvät tiettävästi neuvotteluja jopa 60 miljardin dollarin sijoituksesta OpenAI:hin.

”Sijoittajat keskittyvät pääomamenotarinaan, joka vaikuttaa edelleen olevan kunnossa, ja infrastruktuurin rakentamiseen virtaa yhä paljon rahaa”, sanoi Frederique Carrier, RBC Wealth Managementin sijoitusstrategian johtaja Britteinsaarilla ja Aasiassa, Bloomberg TV:lle. ”Suurin kysymys, kuten viime vuonnakin, on se, millaisia tuottoja yritykset lopulta saavat.”

Tässä ympäristössä osavuosikatsauksilta odotetaan paitsi vahvoja tuloslukuja myös selkeitä viestejä siitä, miten nopeasti mittavat tekoälyinvestoinnit alkavat näkyä liiketoiminnan kasvuna ja kannattavuutena. Tulosraportit ovatkin toimineet tärkeänä mittarina sijoittajien luottamukselle.

Osavuosikatsauksien jälkeiset osakekurssireaktiot vaihtelivat

Keskiviikkona raportoineen Microsoftin investoinnit kasvoivat ennätystasolle, kun samalla yhtiön pilvipalveluiden myynnin kasvu hidastui, mikä herätti sijoittajissa ristiriitaisia tunteita. Yhtiön osake laski noin seitsemän prosenttia tulosraportin julkaisun jälkeen – tekoälyyn ja datakeskuskapasiteettiin kohdistuvat voimakkaasti kasvaneet investoinnit heikensivät lyhyen aikavälin kannattavuusnäkymiä. Vaikka Azure-pilvipalveluiden kasvu pysyi vahvana ja ylsi lähes markkinoiden odotuksiin, sijoittajat jäivät pohtimaan, kuinka nopeasti mittavat tekoälypanostukset alkavat näkyä parempana tuloksentekokykynä ja tuottoina osakkeenomistajille.

Meta jatkaa voimakasta tekoälystrategiaansa: yhtiön vahva mainosliiketoiminta nosti kuluvan neljänneksen näkymiä selvästi yli odotusten ja luo pohjan ennätyssuurille investoinneille tekoälyyn tänä vuonna. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan vahvana myös alkuvuonna ja aikoo lisätä merkittävästi panostuksiaan tekoälymallien kehitykseen, laskentakapasiteettiin ja datakeskuksiin. Tekoälyinvestointien odotetaan nousevan selvästi analyytikkoennusteiden yläpuolelle, mikä heijastaa yhtiön tavoitetta vahvistaa asemaansa generatiivisen tekoälyn ja niin sanotun superälyn kehittäjänä. Odotuksia parempi tulos ja vahva ohjeistus saivat sijoittajat innostumaan, ja yhtiön osakekurssi nousi yli seitsemän prosenttia.

Teslan vuoden 2025 liikevaihto sekä nettotulos laskivat vuodesta 2024. Yhtiö ilmoitti sijoittavansa kaksi miljardia dollaria Elon Muskin tekoäly-yhtiöön xAI:hin. Tesla painottaa yhä vahvemmin tulevaisuuden kasvuaan tekoälyyn ja autonomiaan: yhtiö aikoo lopettaa Model S- ja Model X -mallien tuotannon ja ohjata niiden tuotantolinjat Optimus-robottien valmistukseen. Samalla Tesla laajentaa robottitaksipalveluaan Yhdysvalloissa, kasvattaa nopeasti FSD-tilaajamäärää ja hakee viranomaishyväksyntöjä autonomiselle ajamiselle myös Euroopassa ja Kiinassa. Teslan osake tuotti noin kaksi prosenttia jälkimarkkinoilla.

Tietyt muut teknologiayhtiöt eivät yltäneet positiivisiin uutisiin. SAP:n osake laski eniten yli viiteen vuoteen, kun yhtiön pilvipalveluiden tilauskanta jäi neljännellä neljänneksellä tasolle, jota toimitusjohtaja Christian Klein oli aiemmin kuvannut pettymykseksi. Myös Nokia raportoi vaisummista luvuista, sillä yhtiön oikaistu liikevoitto laski noin kolme prosenttia edellisvuodesta. SAP:in markkina-arvo on pienentynyt torstaina noin 14 prosenttia, ja Nokian osake on laskenut viisi prosenttia.

Finanssisektorilla tunnelma oli kaksijakoisempi. Deutsche Bank päätti ennätyksellisen tulosvuoden vahvan kaupankäyntituloksen siivittämänä ja ilmoitti uudesta omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta. Tämä antoi tukea toimitusjohtaja Christian Sewingille vain päivä sen jälkeen, kun pankin Frankfurtin toimistoihin kohdistui viranomaistutkinta. Vahvasta tulosraportista huolimatta Deutsche Bankin osakkeella käydään kauppaa torstaina noin kaksi prosenttia miinuksella.

Samsungin markkina-arvon käänne hakee vertaistaan

Samsung Electronicsin voitto yli kolminkertaistui ja oli uusi vuoden viimeisen neljänneksen ennätys. Myös yhtiön puolijohdeyksikkö ylitti odotukset kirkkaasti, mikä viittaa mahdolliseen käänteeseen pitkään heikosti kehittyneillä muistisirumarkkinoilla. Tulosta tukivat muistisirujen hintojen voimakas nousu, tarjontapula sekä erityisen vahva kysyntä tekoälypalvelimissa käytettävälle korkean kaistanleveyden muistille (HBM), jota tarvitaan generatiivisen tekoälyn laskentaan.

Samsung on viime vuoden aikana suunnannut yhä enemmän resursseja HBM-teknologiaan, ja tekoälypiirien valmistajien, kuten Nvidian, kova kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Yhtiön mukaan tekoäly- ja palvelinmarkkinoiden vetovoima jatkuu myös tulevina neljänneksinä, ja puolijohdeliiketoiminnan odotetaan hyötyvän rakenteellisesta kasvusta, vaikka kustannuspaineet ja sykliset vaihtelut säilyvät taustalla. Vahvoista luvuista huolimatta Samsungin markkina-arvo on pienentynyt torstaina noin prosentin. Käänne on kuitenkin ollut poikkeuksellinen, sillä osake on tuottanut peräti 207 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Kokonaisuutena uutiset piirtävät kuvaa taloudesta, jossa tekoälyinvestoinnit kasvavat ennennäkemättömällä vauhdilla, mutta samaan aikaan pilvipalveluiden ja perinteisten liiketoimintojen kehitys asettaa yhtiöille ja sijoittajille uusia kysymysmerkkejä.

Teknologiaosakkeet ovat siivittäneet osakemarkkinoiden futuurien nousua torstaina Yhdysvalloissa, kun kulta ja hopea nousivat ennätyslukemiin.

Torstaina sijoittajien katse siirtyy vielä Yhdysvaltoihin, jossa tulosjulkistukset jatkuvat laajalla rintamalla. Tänään sijoittajien huomio kohdistuu erityisesti suuriin teknologiayhtiöihin ja teollisuuskonserneihin, kuten Appleen, Visaan, Mastercardiin ja Caterpillariin. Huomenna painopiste siirtyy energiasektorille, kun Exxon Mobil ja Chevron raportoivat.