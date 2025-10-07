Finnairin Pohjois-Amerikan lennot laskivat roimasti

Finnair kuljetti syyskuussa 1 014 700 matkustajaa, mikä vastasi viime vuoden syyskuun tilannetta. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen matkustajamäärä kasvoi huomattavasti Aasian-liikenteessä ja hieman myös Euroopan-liikenteessä mutta laski huomattavasti Lähi-idän- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä ja selvästi myös kotimaanliikenteessä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna säilyi vakaana. Kapasiteetti kasvoi selvästi Aasian-liikenteessä Japanin Tokioon, Osakaan ja Nagoyaan lisättyjen vuorojen ansiosta. Myös Euroopan-liikenteessä kapasiteetti kasvoi hieman.

Pohjois-Amerikan-liikenteessä kapasiteetti laski selvästi Dallasin-vuorojen vähentämisen myötä. Lähi-idän-liikenteen kapasiteetin laskun taustalla oli Qatar Airwaysin kanssa solmitun yhteistyön päättyminen Tukholman, Kööpenhaminan ja Dohan välisillä lennoilla viime tammikuussa.

Myös kotimaanliikenteessä kapasiteetti laski hieman. Kun lentokoneiden ulosvuokraukset miehistöineen lasketaan mukaan, kokonaiskapasiteetti pysyi samoin vakaana.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna säilyi vakaana. Myydyt henkilökilometrit kasvoivat Aasian- ja Euroopan-liikenteessä mutta laskivat Lähi-idän-, Pohjois-Amerikan- ja kotimaanliikenteessä.

Matkustajakäyttöaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä ja oli 77,3 prosenttia. Matkustajakäyttöaste parani Lähi-idän- ja Aasian-liikenteessä mutta heikkeni Pohjois-Amerikan-, kotimaan- ja Euroopan-liikenteessä.

Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 5,7 prosenttia. Myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 3,0 prosenttia.

Lentoyhtiön toisen vuosineljänneksen tulos sakkasi pahasti. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta tulos niiasi pahasti lakkojen vuoksi.

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 2,8 prosenttia 788 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liiketulos jäi 10,3 miljoonaan euroon, kun se vertailukaudella oli 43,6 miljoonaa euroa.

Työtaistelut ovat heikentäneet Finnairin tulosta merkittävästi vuonna 2025. Ne vaikuttivat myös asiakastyytyväisyyteen negatiivisesti. Työtaistelutoimien välitön negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liiketulokseen oli noin 51 miljoonaa euroa vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhtiö joutui perumaan yli 2 300 lentoa katsauskaudella. Salosen mukaan yhtiö tekee hartiavoimin töitä asiakkaiden luottamuksen palauttamiseksi.



Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli -52,3 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Finnair on ennakoinut, että työtaistelutoimet tulevat vielä heikentämään kolmannen vuosineljänneksen tulosta noin 20 miljoonalla eurolla.

Lisäksi yhtiö on kärsinyt laskeutumis- ja navigointihintojen noususta erityisesti Pohjois-Euroopassa sekä uusiutuvaan polttoaineeseen liittyvistä kustannuksista.