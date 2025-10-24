Apetit hakee kasvua Ruotsista

Ruokayhtiö Apetit julkisti perjantaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa hieman vertailukauden 40,5 miljoonasta eurosta 41,4 miljoonaan euroon.
Liiketulos sen sijaan laski 3,7 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon. Öljykasvituotteet-liiketoiminta paransi liiketulostaan hieman vertailukaudesta, mutta ruokaratkaisuissa liiketulos laski vahvasta vertailukaudesta.
Yhtiön mukaan tulosheikennykseen vaikutti pakasteherneen satokauden aikaiset haasteet, joiden myötä osaa viljelyalasta ei päästy puimaan. Viljelysopimusten mukaisesti Apetit on korvannut viljelijöille puimatta jääneistä hernepelloista.
Ruokaratkaisujen liiketulos sisältää 0,4 miljoonaa euroa Foodhillsin yrityskauppaan liittyviä asiantuntijakuluja.
Yhtiön toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo, että Apetitin ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta heikentänyt toimitusvarmuustilanne normalisoitui molemmissa liiketoiminnoissa kesäkuussa, minkä jälkeen toimitusvarmuus on pysynyt hyvällä tasolla.
Apetit hakee kasvua länsinaapurista tuoreen yrityskaupan turvin.
Apetit tiedotti 9. lokakuuta allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Apetit ostaa 100 prosenttia Foodhillsin osakekannasta. Foodhills on Ruotsin suurin pakasteherneen viljelyttäjä ja tuottaja. Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin ISP-viranomaisen hyväksyntää.
”Foodhillsin hankinta on strategiamme mukainen kasvuhanke. Saamme vahvan alustan Ruotsin markkinaan ja kasvatamme merkittävästi pakasteherneen volyymia. Apetit on vahvistanut viime vuosien aikana asemaansa Ruotsissa, ja nyt on aika ottaa merkittävä askel yhtiön kansainvälistymisessä”, Mäki kertoo.
Toimitusjohtajan mukaan öljykasvituotteiden käyttöönottovaihe toteutui lokakuun alussa.
”Strategisesti merkittävä hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.”
Apetit on käynnistänyt Kantvikin kasviöljypuristamolle tehtävän strategisen investoinnin, jolla parannetaan BlackGrain from Yellow Fields -rapsijauheen raaka-aineen valmistusprosessia ja moninkertaistetaan senvalmistuskapasiteetti.
Investointi on edennyt pääosin suunnitellusti ja Apetit odottaa sen valmistuvan vuoden 2026 ensimmäisen kvartaalin aikana.
Mäki kertoo, että kotimaisen syyskylvöisten rypsin ja rapsin satotasot ovat olleet paikoin erinomaisia.
”Luonnonvarakeskuksen 22.9. julkaiseman satoarvion mukaan kotimaisen rypsin ja rapsin sato kasvaisi viime vuodesta yli 60 prosentilla ja olisi korkein kahdeksaan vuoteen. Öljykasvien onnistunut kasvukausi näkyi myös RypsiRapsi-foorumin lajikekokeissa, joissa nähtiin usealla eri lajikkeella poikkeuksellisen korkeita satotasoja.”
Lajikekokeiden tulokset antavat yhtiölle hyvän pohjan koetoiminnan jatkolle ja uskoa kotimaan öljykasvien viljelijöille, vaikka satokauden poikkeuksellisen hyvät kasvuolosuhteet onkin syytä huomioida tuloksia arvioidessa.
Apetit lanseerasi syksyllä useita uutuustuotteita. Vähittäiskaupassa yhtiö toi uuden makuvaihtoehdon Apetit Superior -pakastepizzatuoteperheeseen sekä lisäsi tarjontaa vahvan suosion saaneeseen woktuoteperheeseen. Yhtiö toi kauppoihin myös kotimaisen purjoviipaleen, joka sai erittäin hyvän vastaanoton kauppojen valikoimissa, Mäki kertoo.
”Näemme kasvavaa kysyntää tuotteille, jotka helpottavat ja monipuolistavat kasvisten käyttöä”, toimitusjohtaja arvioi.
Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.
Apetit odottaa liiketuloksen ilman yrityskaupan tulosvaikutusta laskevan hieman vertailuvuodesta, jolloin se oli 9,3 miljoonaa euroa.
Foodhills AB:n yrityskaupan toteutuessa Apetit tulee kirjaamaan kaupasta viimeiselle kvartaalille merkittävän IFRS 3 – standardin tarkoittaman edullisen kaupan laskennallisen tulosvaikutuksen.