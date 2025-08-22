Työsopimusneuvottelut ja raaka-ainehinnat nakersivat Apetitin kannattavuutta toisella vuosineljänneksellä

Pörssin elintarvikeyhtiö Apetit julkisti perjantaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 39 miljoonaan euroon viime vuoden 37 miljoonasta eurosta. Liiketulos kuitenkin laski -0,8 miljoonaan euroon vertailukauden -0,1 miljoonasta eurosta.
Analyysitalo Inderes odotti 39,4 miljoonan euron liikevaihtoa ja -0,1 miljoonan euron liikevoittoa, joten liikevaihdon ja tuloksen kehitys osui tarkasti odotuksiin.
Yhtioön ruokaratkaisujen liikevaihto nousi 17,3 miljoonaan euroon viime vuoden 16,5 miljoonasta eurosta ja liiketulos laski -0,4 miljoonaan euroon viime vuoden -0,1 miljoonasta eurosta. Öljykasvituotteiden liikevaihto nousi viime vuoden 20,7 miljoonasta eurosta 22,1 miljoonaan euroon, ja liiketulos laski viime vuoden 0,7 miljoonasta eurosta 0,2 miljoonaan euroon.
Apetitin mukaan ruokaratkaisuissa sekä liikevaihto että myyntivolyymit nousivat hieman vertailukaudesta erityisesti vähittäiskaupan myynnin kasvun myötä.
Öljykasvituotteissa tulosheikennykseen vaikutti erityisesti käytetyn raaka-aineen hinta sekä myynnin epäsuotuisa jakautuminen eri tuoteryhmien välillä.
Molemmissa liiketoiminnoissa tuloskehitystä heikensivät Elintarviketeollisuusliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton väliset pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä ruokaratkaisuja koskeneet lakkopäivät näkyivät haasteina toimitusvarmuudessa toisen kvartaalin aikana.
Työtaistelu heikensi toimintavarmuutta, tilanne normalisoitui kesäkuussa
Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo, että pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut Elintarviketeollisuusliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton välillä haastoivat Apetitin molempia liiketoimintoja vuoden kahdella ensimmäisellä kvartaalilla.
”Neuvottelujen aikaiset ylityö- ja vuoronvaihtokiellot vaikuttivat osaltaan toimitusvarmuuteen molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisuissa toimintaa vaikeuttivat myös neuvotteluihin liittyneet lakkopäivät.”
Ruokaratkaisuissa sekä myyntivolyymit että liikevaihto ovat kasvaneet hieman vertailuvuodesta. Toimitusjohtajan mukaan öljykasvituotteissa tulosheikennykseen vaikutti käytetyn raaka-aineen hinnan lisäksi raffinoidun öljyn myynnin lasku sekä haasteet toimitusvarmuudessa.
Yhtiön toimitusvarmuuden tilanne normalisoitui molemmissa liiketoiminnoissa kesäkuussa, Mäki kertoo.
Apetit kertoi heinäkuussa noin kahden miljoonan euron investoinnista Kantvikin kasviöljypuristamolle. Toimisjohtajan mukaan tämä strateginen investointi parantaa BlackGrain from Yellow Fields -rapsijauheen raaka-aineen valmistusprosessia.
”Loppuvuoden 2025 aikana tehtävä investointi tukee vahvasti BlackGrainin kaupallistamista. Investointi moninkertaistaa BlackGrainin raaka-aineen valmistuskapasiteetin ja parantaa merkittävästi prosessin laatua ja tehokkuutta. Kokonaisinvestointiin sisältyy korvausinvestointeja puristamon nykyisiin prosesseihin. Raaka-aineen saatavuus on ollut yksi pullonkaula varsinaisen tuotannon kasvattamiselle.”
BlackGrain-kehitystyö jatkuu
Apetit jatkaa käytännön kehitystyötä BlackGrainin eri tuotesovellusten parissa, Mäki kertoo. Monipuolisuutensa ansiosta BlackGrain sopii laajasti erilaisiin elintarviketeollisuuden tuotteisiin.
”Asiakaslähtöistä tuotesovellustyötä tehdään sekä BlackGrain-rapsijauheelle että BlackGrainista valmistetulle TVP-kasviproteiinille, joka sisältää BlackGrainin lisäksi herneproteiinia. Teemme samaan aikaan selvitystä vaihtoehdoista rapsijauhe BlackGrainin tuottamiseksi.”
Apetit arvioi mahdollisia yhteistyökumppanuuksia sekä tuotannon aloittamista investoimalla Kantvikin kasviöljypuristamolle tai ostopalveluilla.
Yhtioön strategisesti tärkeä ERP-hanke on edennyt aikataulun mukaisesti.
”Uusi ERP-järjestelmä on määrä ottaa käyttöön Öljykasvituotteissa vuoden lopulla, minkä jälkeen kaikki konsernin toiminnot ovat uuden järjestelmän piirissä”, toimitusjohtaja toteaa.
Sipuli on yhtiölle strategisesti tärkeä kasvi
Satokauden näkymät ovat tässä vaiheessa kohtalaiset. Mäki kertoo, että alkukesän paikoin viileätkin säät tarjosivat lupaavan aloituksen kasvukauteen, mistä erityisesti pinaatti ja herne hyötyivät. Mittaushistorian kuumin jakso heinäkuussa kuitenkin heikensi pakasteherneen satoa sadon nopean kypsymisen vuoksi. Lisäksi alueelliset rankkasateet ovat paikoin verottaneet pakastehernekasvustoja.
Toimitusjohtajan mukaan Apetitin sopimusviljelykasvina ensimmäistä kertaa olevan sipulin kasvukausi on sujunut pääosin odotusten mukaisesti.
”Sipuli on merkittävä kasvi Apetitin tuotteistossa ja strateginen lisäys sopimusviljelykasvien joukkoon.”
Kotimaisten öljykasvien viljelyalat kasvoivat voimakkaasti edellisvuodesta, Mäki toteaa.
”Kevätkylvöisten öljykasvien kasvukausi on pääosin edennyt odotusten mukaisesti ja satonäkymät ovat keskimääräisellä tasolla. Sääolosuhteiden ja tuholaistilanteen suhteen on alueellisia eroja. Kasvukauden alun sääolot olivat syysöljykasveille otollisia, joten alkukesästä öljykasvipellot loistivat poikkeuksellisen keltaisina. Syysöljykasvien satonäkymät ovat hyvät.”
Apetit jatkaa panostuksia kotimaiseen viljelykehitykseen
”RypsiRapsi-foorumissa on käynnissä useita lajikekokeita. Syysöljykasveissa tehdään kokeita muun muassa kylvötekniikkaan liittyen ja kevätöljykasveissa on käynnissä lannoite- ja kylvömenetelmäkokeita niin ruutu- kuin tilamittakaavassakin. Räpin koetilalla puolestaan käynnissä on kaksi erilaisiin uusiin kasvinsuojelumenetelmiin liittyvää hanketta”, Mäki toteaa.
Kotimaisen viljelyn parissa tehtävät kehityshankkeet luovat edellytyksiä Apetitille merkittävien kasvien viljelyn jatkumolle varsinkin ilmastomuutoksen tuomiin muutoksiin sopeutumisessa.
Apetit ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä. Konserni odottaa liiketuloksen laskevan hieman vertailuvuodesta, jolloin se oli 9,3 miljoonaa euroa.