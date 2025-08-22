Analyytikko yllättää: Kasvukomeetta Microsoft on osinkosuosikki

Microsoft on markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurin yhtiö ja todellinen kasvuraketti. Viimeisimmällä tilikaudella kasvu oli 15 prosenttia ja sitä edellisellä 16 prosenttia. Kuluvalle tilikaudelle ennustetaan yli 14 prosentin liikevaihdon kasvua. Erityisesti pilvipalvelut ja Azure kirittivät kasvua.

Yhtiön huhti–kesäkuun, eli tilikauden neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ja oli 76,4 miljardia dollaria, ylittäen analyytikoiden keskiarvoennusteen selvästi.

Etenkin pilvipalvelut, ja erityisesti Azure, olivat kvartaalin selkeät tähdet. Azure kasvatti liikevaihtoaan 39 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, mikä on selkeä kiihtyminen aiemmista vuosineljänneksistä ja selvästi ennusteita parempi suoritus.

Teknojätti kasvaa myös kannattavasti. Osakekohtainen tulos nousi viimeisimmällä vuosineljänneksellä 3,65 dollariin, mikä sekin ylitti analyytikoiden 3,37 dollarin konsensusennusteen selvästi.

Viime tilikaudella yhtiön oman pääoman tuotto oli peräti 33 prosenttia.

Microsoftia ei kuitenkaan pidetä osinkoyhtiönä. Analyytikoiden konsensusennusteella yhtiön osinkotuotto on vain 0,7 prosenttia.

Silti sijoitussivusto Motley Foolin avustava osakemarkkina-analyytikko ja Sparks Capital Management -yhtiön omistaja Daniel Sparks näkee Microsoftin tulevaisuudessa osinkoyhtiönä.

Näkemys voi yllättää, mutta Sparksilla on perustelut takataskussaan.

Microsoftin erinomaisesti öljytty koneisto

Sparksin mukaan Microsoftin osinkotuotto on vaatimaton, mutta tarkempi vilkaisu konepellin alle saattaa muuttaa käsitystä yhtiöstä.

”Pelkkä osinkotuotto ei määritä osinko-osaketta. Paljon tärkeämpiä ovat yhtiön kyky säilyttää asemansa, johdon kurinalaiset pääomanjakopäätökset sekä mahdollisuus kasvattaa osinkoa tasaisesti vaikeinakin aikoina – nämä ovat tärkeämpiä kuin pelkkä prosenttiluku”, Sparks toteaa.

Usein sijoittajat etsivät houkuttelevia osakepoimintoja pelkästään osinkotuoton perusteella. Microsoftin kohdalla tämä mittari voi kuitenkin johtaa harhaan, Sparks arvioi.

Yhtiön nykyinen osinkotuotto jää reilusti alle prosentin, mutta pinnan alla toimii erinomaisesti öljytty koneisto: vahva kassavirta, tasainen liikevaihdon kasvu sekä vuosia jatkunut johdonmukainen osinkohistoria.

Neljännellä neljänneksellä Microsoftin Azuren ja muiden pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi huimat 39 prosenttia edellisvuodesta. Tämä kasvatti koko älykkään pilven segmentin liikevaihtoa 26 prosentilla lähes 30 miljardiin dollariin.

Yhteensä Microsoftin pilviliiketoiminta tuotti viimeisellä vuosineljänneksellä lähes 47 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä tarkoittaa 27 prosentin kasvua.

Osinko turvallisella pohjalla

Microsoft maksaa neljännesvuosittain 0,83 dollarin osingon osakkeelta, mikä tekee 3,32 dollaria vuodessa. Kun tätä vertaa tilikauden 2025 laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen 13,64 dollaria, osingonjakosuhde jää noin 24 prosenttiin.

Käytännössä siis yhtiö voi käyttää kolme neljäsosaa voitoista joko uusiin investointeihin tai omien osakkeiden takaisinostoihin, Sparks toteaa.

Yhtiön hallitus nosti viime syksynä osinkoa 10 prosenttia, mikä on linjassa viimeisen kymmenen vuoden keskimääräisen osingonkasvuvauhdin kanssa.

Vakaus ja ennustettavuus ovat Microsoftin osingon tukipilareita.

Tilikauden aikana Microsoft palautti sijoittajille yli 37 miljardia dollaria osinkoina ja takaisinostoina, josta 24 miljardia dollaria maksettiin osinkoina.

Miksi Microsoftin omistajaystävällinen malli toimii

Sparksin mukaan Microsoftin luotettava osingonmaksu perustuu vankkaan taseeseen ja ensiluokkaiseen luottoluokitukseen.

Yhtiö kuuluu harvoihin luottoluokittajien ylimmän luottoluokituksen saaneisiin yrityksiin, mikä takaa alhaiset rahoituskustannukset ja kertoo kestävistä kassavirroista.

Microsoft tekee miljardien dollarien sijoituksia muun muassa tekoälyyn ja pilvi-infrastruktuuriin, mutta samalla se maksaa sijoittajille kasvavaa osinkoa.

Pelkkään tuoton maksimointiin teknojätti ei siis nojaa, vaan kasvu ja sijoittajalle palautuva raha kulkevat käsi kädessä, Sparks toteaa.

Lisäksi yhtiönsovellusten tilausmallit, Azure, Windowsin yritysversiot ja Dynamics muodostavat jatkuvan ja sykliseltä suhdannevaihtelulta osin suojatun liiketoiminnan.

Turvalliset osinkonäkymät

Microsoftin osinkotuotto ei ole korkea, eikä siitä todennäköisesti tulekaan, Sparks ennustaa. Sen sijaan sijoittaja saa turvallisuutta ja kasvua.

Pienellä osingonjakosuhteella yhtiöllä on varaa jatkaa osingon kasvattamista vuosikausia ilman pelkoa leikkauksista.

Yhtiöön liittyy luonnollisesti riskejä – teknologiamarkkinoiden kilpailu ja innovaatiovaatimukset ovat kovia. Microsoftin laaja palvelutarjonta ja markkina-asema kuitenkin tarjoavat puskureita vaikeuksia vastaan.

Analyytikoiden konsensus ennustaa Microsoftin osingon nousevan ensi tilikaudella yli 3,5 dollariin ja sitä seuraavalla tilikaudella jo lähes 4,1 dollariin.

Yhdessä omien osakkeiden ostojen kanssa sijoittaja voi odottaa Microsoftilta kiitettäviä pääomien palautuksia omistajilleen.

Microsoft ei ole korkean osinkotuoton osake, mutta se tarjoaa jotain paljon houkuttelevampaa pitkäjänteiselle sijoittajalle: vakaasti kasvavan ja kestävästi rahoitetun osingon, vahvan taseen ja liiketoimintamallin, joka pystyy kantamaan tulevaisuuteen.