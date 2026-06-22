Rauha ja korkohaukat painavat hopean hintaa

Tammikuussa hopean hinta kävi ensi kertaa yli sadan dollarin, ja vuodentakaiseen verrattuna hinta on yhä noin 80 prosenttia korkeammalla. Kuukauden sisällä suunta on silti kääntynyt jyrkästi: pudotusta on kertynyt noin 14 prosenttia.

Finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Rania Gule asettaa hopean kahden vastakkaisen voiman puristukseen jo ennen viimeisintä laskua. Toisella puolella ovat geopoliittinen riski, inflaatio-odotukset ja teollinen kysyntä, toisella Yhdysvaltain keskuspankin kireä linja ja vahva dollari.

Tämä asetelma ratkesi kesäkuussa tavalla, joka söi metallin nousua.

Gulen analyysin ydin nojasi epävarmuuteen. ”Markkinat inhoavat luonnostaan ennen kaikkea epävarmuutta”, hän kirjoittaa sijoittajakirjeessään.

Epäilyt Yhdysvaltain ja Iranin diplomaattisen tien kestävyydestä pitäisivät yllä jännitettä alueella, joka on maailman energiahuollon valtimo. Hopea hyötyy tällaisissa tilanteissa turvasatamavirroista kullan rinnalla, etenkin kun geopoliittinen riski osuu yksiin kohoavan inflaatiohuolen kanssa.

Diplomatia eteni kuitenkin toiseen suuntaan kuin epäily antoi odottaa. Helmikuun 28. päivänä alkanut sota sulki käytännössä Hormuzinsalmen, jonka kautta kulki aiemmin noin viidennes maailman öljystä. Kesäkuun puolivälissä Donald Trump ja Iranin presidentti allekirjoittivat aiesopimuksen, joka avaa salmen ja käynnistää 60 päivän neuvotteluikkunan lopullisesta ratkaisusta. Öljy halpeni nopeasti maaliskuun alun tasoille.

Jännitteen lientyminen vei pohjaa hopean turvasatamakysynnältä. Metalli ylsi aiesopimuksen jälkeen yli 69 dollariin mutta palasi pian alemmas.

Toinen vastatuuli rahapolitiikasta

Kireä keskuspankkilinja on Gulen mukaan hopean suurin yksittäinen haaste jo silloin, kun korkoja ei nostettu.

”Nämä signaalit voivat vaikuttaa hopeaan enemmän kuin itse korkopäätös, sillä markkinat reagoivat voimakkaammin tuleviin odotuksiin kuin nykyhetken tapahtumiin”, hän arvioi. Korkojen pysyessä koholla tuottamattoman metallin hallussapidon vaihtoehtoiskustannus kasvaa.

Viesti kallistui kesäkuussa juuri tähän suuntaan. Uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäisessä kokouksessa ohjauskorko pidettiin 3,5–3,75 prosentissa, mutta korkoennusteet siirtyivät ylöspäin. Yhdeksän kahdeksastatoista jäsenestä näkee noston ennen vuoden loppua, ja mediaaniennuste päätyy 3,8 prosenttiin.

Toukokuun kuluttajahintojen vuosivauhti oli 4,2 prosenttia, korkein sitten huhtikuun 2023.

”Tarkasti seuraamani heikompi skenaario on se, että keskuspankki onnistuu vahvistamaan odotuksia pidempään koholla pysyvistä koroista samalla, kun poliittiset jännitteet lientyvät”, Gule toteaa.

Molemmat ehdot täyttyivät muutaman päivän sisällä toisistaan kesäkuun puolivälissä, ja hopea korjasi alaspäin.

Teollinen kysyntä pitää pohjaa

Laskun vastapainoksi Gule korostaa rakenteellista kysyntää.

”Siirtymä puhtaaseen energiaan, aurinkopaneelien yleistyminen sekä elektroniikan ja modernin teknologian kehitys tukevat metallin pitkän aikavälin kysyntää.”

Tämä perusta vähentää aiemmista markkinasykleistä tuttujen syvien hintaromahdusten todennäköisyyttä, analyytikko uskoo,

Lukujen valossa kuva on mutkikkaampi. Silver Instituten ja Metals Focusin mukaan hopeamarkkina painuu vuonna 2026 kuudetta vuotta peräkkäin alijäämälle, jonka koko on noin 46 miljoonaa unssia. Vuosina 2021–2026 maanpäällisistä varastoista on kulutettu yhteensä noin 762 miljoonaa unssia, mikä lähestyy kokonaisen vuoden kaivostuotantoa.

Aurinkosähkö, jota Gule pitää kasvavana ajurina, supistaa tosiasiassa hopean käyttöä. Paneelivalmistajat ohentavat metallin määrää kennoissa, ja alan hopeankäytön ennakoidaan putoavan tänä vuonna noin 19 prosenttia.

Alijäämä silti säilyy, koska sijoituskysyntä imee markkinalta sen metallin, jonka teollisuus jättää käyttämättä. Gulen kuvaama pohja siis kestää, mutta osin eri syystä kuin hän painottaa.

Inflaation Gule uskoo hinnoittuvan markkinoille uudelleen loppuvuonna.

”Jos öljy jatkaa kallistumista geopoliittisten jännitteiden tai Hormuzinsalmen häiriöiden vuoksi, inflaatiopaineet voivat palata voimakkaammin kuin markkinat nyt odottavat”.

Aiesopimuksen jälkeen öljy on kuitenkin halventunut ja vaimentanut juuri tätä impulssia ainakin lyhyellä aikavälillä.

Gulen mukaan hopean laajempi trendi on keskipitkällä aikavälillä yhä nouseva huolimatta todennäköisestä lyhyen aikavälin heilunnasta.

Strateginen kuva osoittaa ylös, mutta tie sinne on epätasainen

Hopean strategista kuvaa Gule pitää yhä nousun puolelle kallistuneena.

”Valkoisen metallin strateginen näkymä on edelleen kallellaan nousuun, vaikka tie korkeammille tasoille pysyy heilunnan ja haasteiden leimaamana ja edellyttää sijoittajilta huomattavaa varovaisuutta ja kurinalaista riskienhallintaa”, hän kirjoittaa.

Lähikuukausien ristipaineet ovat konkreettiset. Warsh karsi keskuspankin ennakoivaa ohjeistusta eikä antanut omaa korkoennustettaan, ja inflaatio pyörii yhä selvästi kahden prosentin tavoitteen yläpuolella.

Iranin aiesopimus on toistaiseksi vasta 60 päivän aiepöytäkirja, ja Trump on varoittanut voivansa käynnistää iskut uudelleen. Varustamot pitävät yhä aluksia ankkurissa Persianlahdella, ja energiavirtojen palautuminen voi viedä kuukausia.

Yhdysvaltain ja Iranin lopullisen sovun neuvotteluikkuna umpeutuu elokuun puolivälissä, ja markkinat hinnoittelevat keskuspankin koronnoston todennäköisimmin lokakuun kokoukseen, noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Hopean kannalta nämä kaksi ajankohtaa ovat seuraavat käännekohdat.