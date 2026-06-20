Bitcoin-yhtiö Strive maksaa osinkoa nyt joka pörssipäivä

Tiistaina 16. kesäkuuta käynnistyi järjestely, jollaista Yhdysvaltain pääomamarkkinoilta ei aiemmin löydy. Edellisenä päivänä oli ensimmäinen virallinen täsmäytyspäivä Striven vaihtuvakorkoisen A-sarjan ikuisen etuosakkeen uudelle osinko-ohjelmalle. Kaupankäynnin sulkua ennen ostaneet saivat seuraavana aamuna ensimmäisen päivittäisen käteissuorituksensa.

Nimelliskorko on 13 prosenttia vuodessa sadan dollarin nimellisarvolle. Erona aiempaan summa maksetaan nyt pieninä erinä jokaisena arkipäivänä, ei kuukausittain eikä neljännesvuosittain.

Muutoksen ydin ei ole tuottoprosentti vaan rytmi. Päivittäinen maksu poistaa perinteisen irtoamispäivän ja sen mukanaan tuoman kuukausittaisen kaupankäyntipiikin.

Jokaisesta pörssipäivästä tulee tällöin irtoamispäivä. Yksittäinen päivämäärä ei enää aja osaketta liikkeelle muita voimakkaammin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Matt Cole kuvasi muutosta ennennäkemättömäksi. Hänen mukaansa Strive on nyt päivittäisen osingon yhtiö. Ostaja voi hankkia osakkeen minä tahansa arkipäivänä ja on heti oikeutettu seuraavan päivän osinkoon.

Päivittäinen tahti nostaa myös efektiivistä tuottoa. Kun 13 prosentin nimelliskorko jakautuu noin 250 pörssipäivälle ja korko kertyy korolle, efektiivinen vuosituotto kohoaa lähes 13,9 prosenttiin.

Lisäys on vaatimaton, mutta yhtiö markkinoi tuotetta vaihtoehtona rahamarkkinarahastoille ja muille lyhytaikaisille tuottokohteille.

Anti-ESG-talosta bitcoin-yhtiöksi

Maksujen taustalla on bitcoin-kone. Strive omistaa noin 19 000 bitcoinia, arvoltaan yli 1,2 miljardia dollaria, ja on pörssilistatuista bitcoin-omistajista seitsemänneksi suurin heti avaruusyhtiö SpaceX:n edellä. Tase on velaton.

Rahoitus toimii suoraviivaisesti. Kun etuosake käy kauppaa nimellisarvonsa yläpuolella, yhtiö laskee liikkeelle uusia etuosakkeita ja myy niitä pörssiin pikkuerissä vallitsevaan markkinahintaan. Näin kerätyt varat menevät suoraan bitcoin-ostoihin. Alle sadan dollarin yhtiö on luvannut olla myymättä.

Striven juuret ovat kaukana kryptomarkkinoilta.

Yhtiön perustivat vuonna 2022 Vivek Ramaswamy ja Anson Frericks vastapainoksi vastuullisuussijoittamisen eli ESG:n valtavirralle, tavoitteenaan ”depolitisoida” amerikkalaista yritysmaailmaa. Depolitisointi tarkoittaa tässä yhteydessä yritysmaailman riistämistä politiikan ulottuvuuden päätöksenteon piiristä.

Strive lanseerasi ETF-rahastoja ja ajoi yhtiökokouskampanjoita suuria pörssiyhtiöitä vastaan.

Ramaswamy jätti yhtiön vuonna 2023 asetuttuaan ehdolle Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Toimitusjohtajaksi nousi Cole, joka oli aiemmin vastannut noin 70 miljardin dollarin korkosalkusta eläkejätti CalPERSissä.

Käänne tapahtui syyskuussa 2025. Strive vei läpi käänteisen sulautumisen teknologiayhtiö Asset Entitiesin kanssa, ja syntyi Nasdaqissa kauppaa käyvä Strive, Inc. Se on yhtiön mukaan ensimmäinen pörssilistattu varainhoitaja bitcoin-kassastrategialla. Järjestelyyn kuului 750 miljoonan dollarin suunnattu rahoituskierros sekä mahdollisuus vaihtaa bitcoinit verovapaasti osakkeisiin Yhdysvaltain verolakien nojalla.

Etuosake tuli markkinoille marraskuussa 2025 kahdentoista prosentin korolla. Listautuminen keräsi noin 149 miljoonaa dollaria, jolla yhtiö osti ensimmäiset 1 567 bitcoiniaan reilun 103 000 dollarin keskihintaan.

Korkoa nostettiin portaittain 12,75 ja sittemmin 13 prosenttiin, ja omistukset kasvoivat maaliskuun noin 13 300 kolikosta lähes 19 100:aan kesäkuuhun mennessä. Vauhtia antoi muun muassa terveysteknologiayhtiö Semler Scientificin osakevaihtona toteutettu yritysosto.

Riski piilee osingon rahoituksessa

Strive rakentaa etuosakkeen ympärille mielikuvaa turvasta. Yhtiö kertoo pitävänsä käteistä ja jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita 18 kuukauden osingonmaksua vastaavan summan ja arvioi kattavansa maksut näillä reserveillä noin kahdenkymmenen vuoden ajan.

Osingot luokitellaan pääoman palautukseksi, mikä lykkää niiden verotusta yhdysvaltalaisille sijoittajille. Tavoiteltu vaihteluväli osakkeelle on 99–101 dollaria.

Taseen toinen puoli muistuttaa riskistä. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Strive kirjasi 266 miljoonan dollarin liiketappion, josta suurin osa selittyi bitcoin-omistusten käyvän arvon laskulla.

Osingon kestävyys on kysymyksistä avoimin. Nimelliskorko ei ole lukittu, vaan yhtiön hallitus päättää siitä kuukausittain, ja liikkeelle on lähdetty 12,25 prosentista.

Maksujen jatkuvuus nojaa siihen, että yhtiön bitcoin-tuotto pysyy riittävänä; ensimmäisellä neljänneksellä se oli 11,1 ja toisen alussa 4,6 prosenttia. Samalla uusien osakkeiden jatkuva myynti laimentaa nykyisten omistajien osuutta, sillä osakemäärä kasvoi reilussa kymmenessä päivässä yli 30 prosenttia.

Varoittava ennakkotapaus löytyy läheltä.

Toimialan suurin nimi Strategy myi keväällä bitcoineja ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kattaakseen oman etuosakkeensa osinkovelvoitteet. Jos etuosakkeen kurssi valuu selvästi nimellisarvonsa alle, laskennallinen tuotto nousee paperilla, mutta pääomatappiot syövät kokonaistuoton.

Seuraavat kuukaudet näyttävät, pitääkö päivärakenne osakkeen nimellisarvon tuntumassa ja riittääkö bitcoin-tuotto kantamaan 13 prosentin lupauksen kantaosakkeenomistajia liikaa laimentamatta.

Tulivoimaa yhtiö kasvattaa joka tapauksessa: kesäkuun alussa jätetyn ilmoituksen mukaan se aikoo nostaa etuosakkeiden myyntiohjelmansa enimmäismäärän 2,6 miljardiin dollariin osana noin 4,2 miljardin dollarin rahoitussuunnitelmaa.