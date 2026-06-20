Katumaasturi ohitti farmarin myydyimpänä korimallina

Kuva: Saka.

Perheautoilun symboli farmari on jäänyt kakkoseksi. Katumaasturit ovat kuluneen vuoden aikana kiilanneet sen ohi sekä kysynnässä että myynnissä, käy ilmi käytettyjen autojen myyntiketju Sakan tuoreesta myyntidatasta.

Muutos tapahtui nopeasti. Vielä vuonna 2024 myydyistä autoista farmareita oli 33 prosenttia ja katumaastureita 24 prosenttia. Tänä vuonna osuudet ovat kääntyneet lähes peilikuvaksi: maastureita on myyty 32 ja farmareita noin 25 prosenttia. Luvut kuvaavat yhden vaihtoautokaupan omaa myyntiä, joten ne kertovat ennen kaikkea Sakan asiakkaiden valinnoista.

Kolmanneksi suosituin korimalli viistoperä on pitänyt 16 prosentin osuutensa jokseenkin muuttumattomana vuodesta toiseen. Kärkisija ratkeaa siis farmarin ja katumaasturin välillä.

Suosion taustalla on arjen käytännöllisyys. Korkeampi maavara helpottaa autoon nousemista, parantaa näkyvyyttä liikenteessä ja sujuvoittaa lastenistuinten kiinnittämistä.

Mielikuva tilavuudesta ei silti aina vastaa todellisuutta. Saman kokoluokan vertailussa farmari tarjoaa usein yhtä paljon tai enemmän pituussuuntaista tavaratilaa kuin katumaasturi. Maasturin tavaratila on tyypillisesti korkea mutta lyhyt, ja juuri se hankaloittaa esimerkiksi lastenrattaiden lastaamista.

Suuremmasta korista maksetaan käyttökuluissa

Korin koko näkyy tankilla ja latauspisteellä. Korkeampi rakenne kasvattaa ilmanvastusta, ja suurempi omamassa nostaa kulutusta käyttövoimasta riippumatta. Sakan mukaan ero vastaavaan farmariin on luokkaa 10–20 prosenttia.

Paino kasvattaa myös huoltolaskua. Raskaampi auto kuluttaa alustaa ja jarruja nopeammin kuin kevyempi farmari.

Renkaat ovat oma menoeränsä. Suurempi kantavuusluokka sekä leveämmät vanteet ja renkaat nostavat hintaa niin paljon, että uusiminen voi maksaa jopa puolet enemmän.

Korimallin valinta kannattaa perustaa todelliseen käyttöön eikä pelkkään trendiin. Kustannusero kertyy hiljalleen, eikä se näy ostohetken hintalapussa.

Myyntijohtaja erottaa kaksi ostajatyyppiä

Sakan myyntijohtaja Jaakko Poukkula jakaa ostajat karkeasti kahteen sen mukaan, painottavatko he ajomukavuutta vai käyttötaloutta.

“Jos ajat paljon huonokuntoisilla teillä tai arvostat helppoa autoon astumista, katumaasturi on loistava valinta. Meiltä löytyvät markkinoiden parhaat ja tarkastetuimmat katumaasturit. Maasturilla ajaminen maastossa kuin maastossa on nautinto”, Poukkula sanoo.

Taloudellisuutta arvostavalle ostajalle hän suosittelee perinteisempää ratkaisua.

“Jos taas tavoitteena on maksimoida tavaratila suhteessa taloudellisuuteen ja pieniin käyttökustannuksiin, moderni farmari on edelleen järkiratkaisu”, Poukkula päättää.

Yksi tekijä keventää katumaasturin kulupuolta. Laadukas maasturi pitää arvonsa tällä hetkellä hyvin, joten osa suuremmista käyttökuluista palautuu myyntihetkellä.