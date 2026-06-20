Suun kautta otettava Wegovy keräsi viidessä kuukaudessa yli kolme miljoonaa reseptiä, ja heinäkuussa lääke avautuu Medicare-ikäluokalle.

Wegovy-pilleri myy ennätystahtia, mutta hintapaine ja tietomurto painavat Novo Nordiskin osaketta

Novo Nordiskin 12 kuukauden konsensusennusteilla lasketun EV/EBITDA-arvostuskertoimen kehitys 10 vuode n ajalta. Arvostustaso on laskenut rajusti vuoden 2024 huipusta.

Tanskalaisen Novo Nordiskin suun kautta otettava Wegovy-pilleri on yksi kuluvan vuosikymmenen nopeimmin myyneistä lääkelanseerauksista Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoi kesäkuun alussa, että pilleriä oli määrätty yli kolme miljoonaa reseptiä reilussa viidessä kuukaudessa tammikuun 5. päivän lanseerauksesta. Tahti vastaa yhtä täytettyä reseptiä noin viiden sekunnin välein.

Yli 80 prosenttia uusista pilleriä saaneista potilaista ei ollut aiemmin käyttänyt lainkaan GLP-1-lääkkeitä. Se viittaa siihen, että tabletti kasvattaa koko laihdutuslääkemarkkinaa eikä pelkästään syö pistettävän Wegovyn myyntiä.

Pilleri sai Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n myyntiluvan jo joulukuun 22. päivänä 2025, ja se on nyt saatavilla yli 70 000 apteekissa. Heinäkuun alusta lääke ulottuu uuteen ja taloudellisesti merkittävään asiakaskuntaan, kun Medicare GLP-1 Bridge -ohjelma avaa oikeutetuille Medicare-asiakkaille pääsyn laihdutuslääkkeisiin 50 dollarin kuukausiomavastuulla.

Ohjelma ei koske vain Wegovya. Sama 50 dollarin omavastuu kattaa myös kilpailija Eli Lillyn Zepbound-pistoksen ja sen tuoreen Foundayo-pillerin.

Määräaikainen demonstraatio jatkuu vuoden 2027 loppuun, mutta se mursi ensi kertaa Medicaren pitkäaikaisen kiellon korvata pelkkään laihdutukseen tarkoitettuja lääkkeitä.

Potentiaalinen asiakaskunta on suuri, sillä ohjelmaan voivat hakeutua iäkkäät, joiden painoindeksi on vähintään 35.

Helmikuun hintashokki painaa yhä kurssia

Kilpailu kiristyy nopeasti. Eli Lilly sai oman Foundayo-pillerinsä FDA-luvan huhtikuussa, mutta Novo ehti markkinoille noin kolme kuukautta aiemmin. Toimitusjohtaja Mike Doustdar kertoi toukokuussa Wegovy-brändin vastaavan jo noin 65 prosentista kaikista uusista laihdutuslääkeresepteistä Yhdysvalloissa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylitti pillerin vetämänä odotukset, ja Novo nosti koko vuoden ohjeistustaan. Yhtiö arvioi nyt vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja liikevoittonsa supistuvan 4–12 prosenttia aiemman 5–13 prosentin sijaan.

Lähtöasetelma on silti vaikea. Helmikuun alussa Novo yllätti markkinat varoittamalla, että vuonna 2026 sen liikevaihto ja liikevoitto kääntyvät laskuun. Osake romahti julkistuspäivänä noin 15 prosenttia New Yorkissa ja lähes 18 prosenttia Kööpenhaminassa.

Doustdar ei kaunistellut näkymää. Hän kuvasi vuotta ennennäkemättömän hintapaineen ajaksi. Painetta tuovat etenkin Yhdysvaltain aleneva lääkehinnoittelu, niin sanottu Most Favoured Nations -mekanismi sekä semaglutidin patenttisuojan päättyminen.

Hintapaineen mittakaava näkyy kurssihistoriassa. Novon osake on halventunut 38 prosenttia viimeisen vuoden aikana, ja 52 viikon vaihteluväli Kööpenhaminassa on noin 224–493 kruunua. Maaliskuun pohjilta osake on kuitenkin toipunut noin 28 prosenttia.

Tähän ristipaineeseen iski kesäkuussa vielä tietoturvakriisi. Hakkeriryhmä FulcrumSec ilmoitti varastaneensa Novolta noin 1,3 teratavua dataa eli yli 700 000 tiedostoa, mukaan lukien lähdekoodia, tietoja markkinoilla olevista ja kehitysvaiheen lääkkeistä, kliinisten kokeiden aineistoa sekä yhtiön tekoälymalleja.

Ryhmä vaati 25 miljoonan dollarin lunnaita, joista Novo kieltäytyi, ja alkoi sen jälkeen vuotaa aineistoa ja etsiä sille ostajaa. Toinen tekijä, nimimerkki TheUSERS007, on vaatinut erikseen 50 miljoonaa dollaria.

Novo vahvisti kesäkuun 11. päivänä luvattoman pääsyn rajalliseen määrään sisäisiä järjestelmiä ja kertoi varastetun potilasdatan olleen pseudonymisoitua.

Sijoittajan kannalta tietomurron suurin riski ei ole välitön kassavirta vaan kilpailuetu. Tietoturvatutkijoiden mukaan vuodettu aineisto, etenkin tekoälymallit ja lääkekehityksen data, voisi pahimmillaan tarjota kilpailijoille oikotien ja säästää vuosia tuotekehitystä. Lisäksi tapaus voi poikia viranomaistutkintaa.

Analyytikot katsovat jo putkeen ja vuoteen 2027

Markkinoiden reaktio on ollut kaksijakoinen. Berenberg-pankin analyytikko Kerry Holford nosti kesäkuun puolivälissä Novon tavoitehinnan 325 kruunuun aiemmasta 300:sta ja piti osakkeen ostosuosituksen. Perusteena oli syvenevä tuotekehitysputki ja uudet annostelumuodot, joiden pitäisi vaimentaa lähivuosien patenttierääntymisten vaikutusta.

Berenberg uskoo Wegovy-pillerin vauhdin riittävän viemään Novon ohjeistuksensa ylälaitaan ja arvioi yhtiön palaavan kasvu-uralle 2027. Tukea haetaan putkesta: obesiteettilääke CagriSeman ja hemofilialääke mim-8:n odotetaan saavan Yhdysvaltain myyntiluvat vielä tämän vuoden jälkipuoliskolla.

Lähikuukaudet tarjoavat siis useita konkreettisia testejä. Heinäkuun 1. päivänä Medicare-ovi aukeaa, syksyllä ratkeavat CagriSeman ja mim-8:n lupapäätökset, ja Novo hakee parhaillaan Wegovy-pillerille myyntilupaa myös Kiinasta.