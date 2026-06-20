Euroopan yleisindeksi uusissa ennätyksissä

Pariisi ja Eiffel-torni. Kuva: Depositphotos.

Vuosina 1996-2026 Helsingin pörssin OMXHCAP-portfolioindeksin kehitys muistuttaa Euroopan Stoxx 600 -indeksin kehitystä. Stoxx 600 -indeksi on noussut vuosina 1996-2026 yhteensä 353 prosenttia, kun OMXHCAP-indeksin tuotto oli 572 prosenttia.

Tuottoero indeksien välillä on syntynyt vuosina 1996-1999, sillä Stoxx 600 -indeksin tuotto oli tuolla jaksolla 169 prosenttia, kun Helsingin pörssin portfolioindeksi OMXHCAP tuotti 254 prosenttia.

Helsingin pörssin ylituotto tuli valtaosin rahamarkkinoiden vapauttamisen seurauksista ja Nokian osakkeen hyvästä kurssikehityksestä.

Vuosina 2000-2026 Euroopan Stoxx 600 -indeksin tuotto oli 68 prosenttia, kun OMXHCAP-indeksi tuotti 90 prosenttia. Indeksien välisessä tuottoerossa ei ole huomioitu osinkotuottoa, mikä nostaisi Helsingin pörssin tuottoa.

Helsingin pörssin osinkotuotto on perinteisesti ylittänyt Stoxx 600 -indeksin tuoton vuosittain 1-2 prosenttiyksiköllä.

Euroopan Stoxx 600 -indeksin ja Helsingin pörssin portfolioindeksin huiput pitkällä aikavälillä ovat osuneet samoihin kuukausiin, mikä johtuu lähinnä kansainvälisen talouden muutoshetkistä. Vuoden 2000 teknokuplan huippu osui maaliskuuhun molemmilla indekseillä. Toki Helsingin pörssin yleisindeksi kirjasi vuoden toukokuun 2. päivänä kaikkien aikojen, vieläkin voimassa olevan ennätyksen 18 304 pistettä.

Vuoden 2000 kevään jälkeen seuraava Stoxx 600 -indeksin kaikkien aikojen huippu saavutettiin heinäkuun puolivälissä, ja Helsingin pörssin uusi kaikkien aikojen huippu kirjattiin myös heinäkuun puolivälissä.

Euroopan pörssien vuoden 2007 huippujen osuminen vuoden 2007 kesään johtui kehittyvien markkinoiden vahvasta vedosta vuosina 2005-2007. USA:n orastavan finanssikriisin ensimmäiset merkit huomattiin markkinoilla jo vuoden 2007 keväällä muutamien pankkiiriliikkeiden haltuunoton jälkeen.

EKP:n pääjohtaja palautti luottamuksen legendaarisella lausahduksellaan

Euroopan Stoxx 600 -indeksin ja Helsingin pörssin seuraava pohja osui luonnollisesti kansainvälisen finanssikriisin ratkaisun aikaan vuoden 2009 maaliskuun alkuun. Silloin maailman suurimmat keskuspankit joutuivat markkinoiden pelastustoimiin. Keskuspankit palauttivat markkinoiden uskottavuuden korkojen laskulla ja erittäin suurilla tuhansien miljardien pumppaamisella markkinoille.

Seuraava Stoxx 600 -indeksin huippu nähtiin vasta vuoden 2015 keväällä, jolloin indeksi ylitti ensimmäistä kertaa 400 pisteen rajan.

Helsingin pörssin portfolioindeksin ennätystä jouduttiin odottamaan noin pari vuotta pidempään eli vuoden 2017 kevääseen. Euroopassa vuosina 2010-2012 riehunut eurokriisi siirsi uusien pörssien kurssiennätykset siis noin kymmenen vuoden päähän vuoden 2007 kaikkien aikojen huipusta.

Euroopan yleisindeksin ja Helsingin pörssin portfolioindeksin pohja osui vuoden 2012 kesään, kun EKP:n pääjohtaja Mario Draghin historiaan jäänyt lausahdus: ”whatever it takes”. EKP:n pääjohtajan puhe palautti sijoitusmarkkinoiden luottamuksen ja sijoittajat saattoivat palata hieman normaalimpaan markkinatilanteeseen.

Likviditeettiä koronakriisissä

Seuraava Stoxx 600 -indeksin ja Helsingin pörssin portfolioindeksin huippu koettiin juuri ennen kansainvälisen koronakriisin puhkeamista vuoden 2020 helmikuussa. Toki vuoden 2019 aikana indeksit kirjasivat hetkellisesti uuden kaikkien aikojen ennätyksen, mutta se jäi enemmän lyhytaikaiseksi heilunnaksi.

Koronakriisiä lääkittiin ennennäkemättömillä rahoitusmarkkinoiden likviditeetin pumppauksella vuoden 2020 keväällä. Samalla ohjauskorot painettiin alas torjumaan orastavaa deflaatiota.

Ei siis ihme, että uudet kaikkien aikojen ennätykset indekseissä kirjattiin vuoden 2021 keväästä lähtien Stoxx 600 -indeksille ja Helsingin portfolioindeksille heinäkuusta 2021 lähtien.

Helsingin pörssin toistaiseksi viimeisin portfolioindeksin huippu koettiin 6. syyskuuta 2021, joka rikkoutui vasta vuoden 2026 helmikuun alussa. Vastaavasti Euroopan Stoxx 600 -indeksin vuoden 2021 viimeinen huippu koettiin vasta 5. tammikuuta 2022, jolloin indeksin päätösarvo kirjattiin 494 pisteeseen.

Euroopan Stoxx 600 -indeksi kirjasi uuden kaikkien aikojen ennätyksen vuoden 2024 helmikuun lopulla, mutta maaliskuun alussa 2024 indeksi ylitti ensimmäistä kertaa 500 pisteen rajan. Uusi huippu kirjattiin 15. toukokuuta 2024 lukemaan 525 pistettä.

Vielä syyskuun 27. päivänä 2024 Stoxx 600 teki uuden ennätyksen ja lukema oli 528. Vasta vuoden 2025 maaliskuun alussa Stoxx 600 -indeksi kiipesi yli 560 pisteen rajan ja oli 563 pistettä.

Stoxx 600 -indeksi alkoi uudelleen tehdä uusia piste-ennätyksiä vuoden 2025 syksyllä, jolloin ylitti jo 577 pisteen rajan. Vuoden 2026 tammikuun alkupäivinä Stoxx 600 -indeksi kiipesi yli 600 pisteen rajan.

Tuorein Stoxx 600 -indeksin kaikkien aikojen huippu koettiin kuluvan vuoden kesäkuun 17. päivänä, jolloin indeksi sulkeutui lukemaan 639 pistettä.