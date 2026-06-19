Sijoittaja Tom Gardner nimesi viisi osaketta pitkään salkkuun

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Motley Foolin toimitusjohtaja ja perustaja Tom Gardner on julkaissut videon, jolla hän nimeää viisi osaketta vähintään viideksi vuodeksi. Samaan hengenvetoon hän kehottaa unohtamaan ajatuksen tasaisesta noususta. Jokainen valinta voi hänen mukaansa pudota matkan varrella 20–30 prosenttia ilman, että teesi rikkoutuu.

Lista kattaa viisi teemaa: tekoälyinfrastruktuurin, julkisen sektorin menot, biotekniikan alustat, vähittäiskaupan kasvun ja logistiikan ohjelmistot.

Nimiä on silti kuusi, sillä tekoälyteeman alle Gardner asetti kaksi yhtiötä.

Yhtiöitä yhdistävä tekijä ei ole turvallisuus vaan rakenteellinen kysyntä, joka jatkuu suhdanteesta riippumatta.

Gardner perusti Motley Foolin veljensä David Gardnerin ja Erik Rydholmin kanssa vuonna 1993. Yhtiö syntyi vastareaktiona Wall Streetin oletukselle, ettei tavallinen sijoittaja ymmärrä osakemarkkinoita. Printtiuutiskirjeestä on kasvanut tilauspohjainen mediayhtiö, jonka tunnetuin palvelu Stock Advisor suositteli Nvidiaa jo vuonna 2005.

Sijoitustyyliltään Gardner on pitkän linjan ostaja. Hän lisää panoksiaan voittajiinsa ja kavahtaa myymästä niitä liian aikaisin, sillä pahin virhe on hänen mielestään menettää suuri voittaja: nousun ylärajaa ei ole. Salkku rakennetaan hajauttaen, parista kymmenestä viiteenkymmeneen osakkeeseen, ja niistä pidetään kiinni vähintään viisi vuotta.

Markkinoiden myllerryksessä Gardnerin viesti on pysynyt samana.

”Emme aio sanoa, että alkakaa myydä osakkeitanne ja siirtykää pois markkinoilta. Se ei vain ole meidän tyylimme, eikä ole ollut 31 vuoteen”, Gardner sanoi yhtiön neljännesvuosipuhelussa loppuvuodesta 2025.

Pieni varauma on paikallaan. Video on samalla mainos Motley Foolin maksullisille palveluille.

Velaton tase rahoittaa Aritzian laajentumisen Yhdysvaltoihin

Listan tutuin kasvutarina on kanadalainen Aritzia. Vancouverilainen muotitalo myy omaa mallistoaan, jonka se asemoi keskihintaisen ja niin sanotun sub-luksuksen väliin ”Everyday Luxury” -käsitteen alle.

Yhtiö suunnittelee tuotteensa itse ja myy ne pääosin omissa myymälöissään ja verkossa. Malli pitää sekä katteet että brändin tiukasti omissa käsissä. Kasvun moottori on Yhdysvallat.

Päättyneellä tilikaudella, joka ulottui maaliskuun alkuun 2026, liikevaihto nousi 3,7 miljardiin Kanadan dollariin eli 35 prosenttia edellisvuodesta. Nettotulos lähes kaksinkertaistui noin 382 miljoonaan dollariin, ja kolmas neljännes oli yhtiön ensimmäinen miljardin dollarin kvartaali. Uudet yhdysvaltalaismyymälät maksavat itsensä takaisin alle vuodessa, eikä taseessa ole velkaa.

Kuluvalle tilikaudelle johto ohjeistaa 19–24 prosentin liikevaihdon kasvua. Hinnassa piilee riski: osake on noussut rajusti, ja tullit söivät viime neljänneksellä bruttokatetta lähes neljä prosenttiyksikköä. Gardner itse arvioi Aritzialle noin 13–15 prosentin vuosituottoa.

Karooooon perustaja omistaa yhä enemmistön yhtiöstä

Perustajavetoisuutta listalla edustaa yhtiö, jonka nimi on sanahirviö: Karooooo. Singaporelainen ohjelmistoyhtiö omistaa eteläafrikkalaisen Cartrackin, joka myy ajoneuvojen telematiikkaa ja kalustonhallintaa palveluna.

Zak Calisto perusti Cartrackin vuonna 2001 ja omistaa yhä enemmistön listatusta emoyhtiöstä. Johdon ja omistajien edut kulkevat siten käsi kädessä. Juuri tällaista intressien yhteensovitusta Gardner pitkän linjan sijoittajana arvostaa.

Liiketoiminta lepää toistuvan laskutuksen varassa. Noin 96 prosenttia liikevaihdosta on jatkuvaa tilaustuloa, ja bruttokate liikkuu lähellä 70:tä prosenttia. Kolmannella neljänneksellä tilausliikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja vuotuinen toistuva liikevaihto 22 prosenttia noin 298 miljoonaan dollariin.

Tilaajia on jo yli 2,5 miljoonaa runsaassa kahdessakymmenessä maassa. Yhtiö rakentaa itse sekä laitteet että ohjelmiston ja kerää kuukausittain yli 200 miljardia datapistettä. Kysyntä ylittää tällä hetkellä yhtiön kyvyn ottaa uusia asiakkaita käyttöön, ja kasvua haetaan Kaakkois-Aasiasta ja Euroopasta.

Tilauskanta kattaa Amentumilla yli kolme vuotta liikevaihtoa

Julkisen sektorin hankintoihin Gardner pääsee käsiksi Amentumin kautta. Yhtiö myy insinööri- ja teknologiapalveluita Yhdysvaltain ja sen liittolaisten viranomaisille puolustuksen, avaruuden, ydinvoiman, tiedustelun ja kriittisen digitaali-infran aloilla yli 80 maassa. Jacobs Solutions irrotti sen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi syksyllä 2024.

Kilpailuetu perustuu mittakaavaan ja syviin viranomaissuhteisiin. Salaisen turvaluokituksen vaativaa työtä ja ydinosaamista on vaikea korvata, ja vaihtamisen kynnys asiakkaalle on korkea.

Tilauskanta nousi viime neljänneksellä ennätykselliseen lähes 48 miljardiin dollariin, mikä vastaa yli kolmen vuoden liikevaihtoa. Tuoreita voittoja ovat noin miljardin dollarin ydinvoimasopimukset, pienydinreaktorin urakka, NASAn Artemis II -tuki sekä 425 miljoonan dollarin sopimus Kalifornian ilmasammutuksesta. Ohjeistus kuluvalle tilikaudelle on 13,95–14,3 miljardia dollaria, kasvua vajaat kolme prosenttia.

Heikko kohta on kannattavuus. Liikevoittomarginaali jää muutamaan prosenttiin, ja johto siirtää tarjouspohjaa kohti korkeakatteisempaa digitaali- ja ydinvoimatyötä.

Alkuvuonna liikevaihto jopa supistui viisi prosenttia, kun liittovaltion budjettisulku ja yritysjärjestelyt viivästyttivät töitä.

Sijoitusteesi nojaa siihen, että puolustuksen, ydinvoiman ja infrastruktuurin määrärahat kasvavat tasaisesti suhdanteesta riippumatta.

Moderna rahoittaa syöpähankkeensa rokotekaupalla

Biotekniikan alustaa listalle tuo Moderna, koronarokotteistaan tunnettu yhdysvaltalaisyhtiö. Liikevaihto romahti pandemian jälkeen noin 1,9 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Toimitusjohtaja Stéphane Bancel on rakentanut yhtiötä uudelle perustalle. Strategia on suoraviivainen: kausirokotteiden franchise koronasta ja RSV:stä influenssaan ja yhdistelmävalmisteisiin tuottaa kassavirtaa, joka rahoittaa siirtymän syöpä- ja harvinaislääkkeisiin.

Kuluvalle vuodelle yhtiö lupaa enintään kymmenen prosentin liikevaihdon kasvua ja tähtää kassavirran nollatasoon vuonna 2028.

Modernan mRNA-alusta on yhtiön varsinainen vahvuus. Samaa teknologista runkoa voi soveltaa taudista toiseen verraten nopeasti, ja taseessa on noin kahdeksan miljardin dollarin kassapuskuri uusien ohjelmien rahoittamiseen.

Tärkein syöpähanke on rokote, joka räätälöidään jokaiselle potilaalle erikseen tämän oman kasvaimen perusteella. Lääkejätti Merckin kanssa kehitettävä valmiste on edennyt jo kliinisten kokeiden viimeiseen vaiheeseen.

Riskit ovat biotekniikalle tyypillisiä. Suurin osa Wall Streetin odottamasta uudesta liikevaihdosta ajoittuu vasta vuoteen 2027 ja siitä eteenpäin. Kliiniset ja viranomaispäätökset ratkeavat usein kertarysäyksellä.

Sähköistys ja kotimainen sirutuotanto jakavat tekoälypanoksen

Tekoälyinfrastruktuurin Gardner jakaa kahtia. Vakaampi puolikas on ranskalainen Schneider Electric, joka myy energianhallinnan ja teollisuusautomaation laitteita ja ohjelmistoja.

Ensimmäisellä neljänneksellä konsernin liikevaihto nousi ennätykselliseen 9,77 miljardiin euroon, orgaanista kasvua 11,2 prosenttia. Energianhallinnan segmentti veti datakeskuskysynnän voimin lähes 13 prosentin tahtia. Etu on kokonaisvaltaisuus: yhtiö kattaa datakeskuksen koko elinkaaren sähkönsyötöstä ja jäähdytyksestä ohjelmistoihin, mukaan lukien Motivair-yritysoston neste- ja ilmajäähdytys, AVEVA-ohjelmistot, EcoStruxure-alusta sekä Nvidian kanssa rakennettu digitaalisen kaksosen kumppanuus.

Kuluvalle vuodelle Schneiderin johto ohjeistaa 7–10 prosentin orgaanista kasvua. Vastatuulta tuovat valuuttakurssit ja tullit, joita yhtiö hillitsee yli 700 miljoonan dollarin laajennusinvestoinnilla Yhdysvaltoihin vuoteen 2027 mennessä.

Listan villikortti on Intel. Pörssin entinen jättiläinen on jäänyt sirukilpailussa jälkeen, ja maaliskuussa 2025 toimitusjohtajaksi noussut Lip-Bu Tan ajaa läpi alan kunnianhimoisinta käännettä: muutosta suunnitteluyhtiöstä sopimusvalmistajaksi.

Yhtiön liikevaihto polki viime vuonna paikallaan noin 52,9 miljardissa dollarissa, ja valimoliiketoiminta tekee yhä raskasta tappiota.

Käänne lepää valtion tuen ja kotimaisen tuotannon varassa. Intel on CHIPS-lain suurin hyötyjä noin 19,5 miljardin dollarin rahoituksella, ja Yhdysvaltain valtio muunsi osan tuesta noin kymmenen prosentin omistusosuudeksi.

Vastapuolella painavat valtavat investoinnit, negatiivinen vapaa kassavirta ja osakkeen raju nousu uusiin huippuihin. Kallis kääntötarina jakaa analyytikot jyrkästi kahteen leiriin.