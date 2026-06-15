Endominesille hahmottuu uusi kaivos – Ukkolanvaaran kultalävistykset Suomen kärkeä

Endomines Finland on julkistanut uusia malminetsintätuloksia Ukkolanvaaran alueelta Eteläiseltä kultalinjalta. Yhtiön mukaan tulokset yltävät kullanetsinnän kansainväliseen kärkeen, eikä vastaavia ole ennen raportoitu Karjalan kultalinjalta saati muualta Suomesta.

Keskiössä on vuonna 2025 löydetty UKKO-esiintymä, jonka potentiaalia yhtiö luonnehtii maailmanluokan kohteeksi. Talven ja kevään resurssikairaukset ovat tuottaneet johdonmukaisesti paksuja ja kultapitoisia lävistyksiä esiintymän luoteisjatkeelta.

Kahden kairareiän tulokset erottuvat muista. Reikä UKKO-068 lävisti malmia 49,35 metrin matkalta keskipitoisuudella 2,10 grammaa kultaa malmitonnissa, ja reiässä UKKO-058 vastaava vyöhyke oli 47,95 metriä pitoisuudella 1,98 grammaa kultaa malmitonnissa.

Yksittäisissä jaksoissa pitoisuudet nousivat paikoin selvästi korkeammalle. UKKO-068:ssa kapea metrin lävistys ylsi 9,13 grammaan tonnissa, ja UKKO-058:n sisältä mitattiin 5,45 metrin osuus pitoisuudella 8,55 grammaan tonnissa.

Näin laajoja ja samalla korkeapitoisia pintavyöhykkeitä ei yhtiön mukaan ole ennen kuvattu Karjalan kultalinjan tutkimuksissa.

Esiintymän länsipuolelle kairatuissa rei’issä erottui paljaalla silmällä näkyviä kultarakeita, mikä viittaa mineralisaation jatkumiseen syvemmälle. Geologisesti kyse on raitaisesta rautamuodostumasta, jollaisesta tunnetaan kultaesiintymiä myös Australian ja Kanadan ikivanhoilta vihreäkivivyöhykkeiltä.

Yhtiö aikoo sijoittaa yhden suunnittelemistaan uusista kaivoksista juuri Ukkolanvaaraan. Tuotannon on määrä käynnistyä noin vuonna 2030, jos tarvittavat luvat järjestyvät.

Toimitusjohtaja Kari Vyhtinen pitää aloittamista realistisena tavoitteena, vaikka varsinainen kannattavuusselvitys valmistuu vasta vuonna 2027.

Vahva tuloskunto on jatkumassa

Tulokset osuvat yhtiön kannalta poikkeuksellisen otolliseen hetkeen. Vuosi 2025 jäi historiaan Endominesin parhaana. Liikevaihto kasvoi 59 prosenttia 45,5 miljoonaan euroon, ja käyttökate lähes kolminkertaistui 16,3 miljoonaan euroon. Kullan tuotanto kohosi 16,3 prosenttia 517,2 kiloon.

Alkuvuosi jatkoi samalla linjalla. Tammi–maaliskuussa liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon, ja nettotulos kipusi 7,1 miljoonaan euroon eli lähelle koko edellisvuoden lukemaa. Kuluvalle vuodelle yhtiö ohjeistaa 10–20 prosentin kasvua kullantuotantoon.

Vauhtia on antanut ennätyskorkea kullan hinta, joka kävi alkuvuonna hetkellisesti yli 5 000 dollarissa unssilta. Yhtiön osake on noussut vuodessa 23 prosenttia ja kolmessa vuodessa noin 598 prosenttia.

Maaliskuun pääomamarkkinapäivässä yhtiö jakoi kasvunsa kahteen vaiheeseen. Pampalon vuosituotanto on tarkoitus nostaa noin 25 000 unssiin vuoteen 2029 mennessä, minkä jälkeen Eteläisen kultalinjan uusi tuotanto käynnistyisi vuonna 2030.

Päivitetty varantoarvio nosti maaliskuussa yhtiön kultavarannot 619 600 unssiin, 26 prosenttia aiempaa korkeammalle.

Varantoarvio ratkaisee jatkon

Yhtiön viestiin sisältyy yksi olennainen varaus. Ukkolanvaaran luvut ovat yksittäisten kairareikien lävistyksiä, eivät vielä laskettu mineraalivaranto.

Ensimmäinen varantoarvio UKKO-esiintymästä valmistuu loppuvuonna 2026 tai alkuvuonna 2027, ja vasta se paljastaa, kuinka suuresta ja taloudellisesti hyödynnettävästä malmimäärästä on kyse.

Kairaukset jatkuvat vilkkaina. Aluetta on porattu tänä vuonna 65 reiän verran, yhteensä 15 495 metriä, ja tuloksia odotetaan vielä 38 reiästä. Näkyviä kultarakeita on tavattu 41 reiässä, mikä tukee käsitystä yhtenäisestä mineralisoituneesta vyöhykkeestä.

Analyysitalo Inderes arvioi yhtiön oikaistun liikevoiton kohoavan viime vuoden 11,5 miljoonasta eurosta 33,7 miljoonaan euroon kuluvana vuonna.

Endominesin oikaistu P/E-kerroin on kuitenkin Inderesin kuluvan ja ensi vuoden tulosennusteilla vain 11x, joten markkina ei hinnoittele osakkeeseen kovaa tuloskasvua.