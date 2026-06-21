Metso kasvaa megatrendien vahvalla tuella

Metso on globaalisti toimiva prosessiteknologian ja kaivosteollisuuden yhtiö. Se tarjoaa kestävää kehitystä edistäviä teknologioita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä palveluita kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa.

Nykyisen muotonsa Metso sai vuonna 2020, kun kotimainen prosessiteknologiayhtiö Outotec fuusioitui Metso Mineralsin kanssa, ja Metson aikaisempi virtauksensäätöliiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen.

Metso on laajasti mukana mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen koko arvoketjussa, ja tarjoaa kattavia erikoisratkaisuja koko prosessiin aina murskauksesta lopputuotteisiin. Yhtiön liiketoiminta keskittyy kahteen asiakassegmenttiin:

Kivenmurskaus palvelee louhoksia ja urakoitsijoita tarjoamalla murskaus- ja seulontalaitteita, joilla tuotetaan tai kierrätetään rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa tarvittavaa kiviainesta. Metson kivenmurskausliiketoiminnan myyntiverkosto on maailmanlaajuinen ja yhtiö kuuluu alan markkinajohtajiin.

Mineraalit tarjoaa kaivosalan asiakkaille laitteita ja prosessiratkaisuja sekä laajan valikoiman jälkimarkkinapalveluita mineraalien käsittelyyn. Tarjontaan kuuluu myös hydrometallurgisia, eli vesikemiallisia, ja pyrometallurgisia, eli korkeita lämpötiloja hyödyntäviä ratkaisuja metallien talteenottoon ja jalostukseen.

Lisäksi Metso tarjoaa materiaalinkäsittelylaitteita ja pumppuja lietteen käsittelyyn sekä laajan valikoiman kulutus- ja varaosia sekä asiantuntijapalveluita.

Asiakassegmenteistä liikevaihdoltaan suurempi on Mineraalit, joka vastasi vuonna 2025 76 prosentista yhtiön liikevaihdosta. Vuonna 2025 Metson jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 5 240 miljoonaa euroa ja liiketulos 735 miljoonaa euroa.

Liiketoiminta on lujasti megatrendien tukemaa

Kaivosteollisuus on tänä päivänä yhä yhteiskuntakriittisempi teollisuudenala. Rakentamisen ohella kaivosten louhimat mineraalit ja niistä jalostetut jatkotuotteet ovat välttämättömiä muun muassa teknologiasektorin ja kestävän kehityksen ratkaisuille. Metson liiketoiminta onkin useiden globaalien megatrendien tukemaa.

Mineraalit-segmentin kautta Metso hyötyy useista teknologiseen kehitykseen tai sitä vaativista megatrendeistä. Näitä ovat muun muassa digitalisaation, sähköistymisen ja uusiutuvan energian megatrendit.

Metson tarjoamia jalostuksessa käytettäviä laitteita ja prosessiteknologiaratkaisuja tarvitaan teknologisten ratkaisujen valmistuksessa kriittisten materiaalien ja mineraalien, kuten kuparin, käsittelyssä. Kuparia käytetään esimerkiksi datakeskuksissa hyödynnetyssä IT-infrastruktuurissa, minkä takia Metson Mineraalit-segmentti on välillisesti sitoutunut tekoäly-megatrendiin.

Erityisesti sähköistymisen ja uusiutuvan energian megatrendeistä Metso hyötyy akkumineraalien käsittelyratkaisuilla. Kun maailma sähköistyy ja energiasiirtymä vie energiantuotantoa kohti vähähiilisesti tuotettuun sähköön, korostuvat sähkön varastoinnin ja siirron sekä akkuteknologian merkitys.

Metsolla on vahva asema akkumineraalimarkkinoilla, johon Mineraalit-segmentti tarjoaa kattavan valikoiman vastuullisia teknologioita ja palveluita. Näihin kuuluvat muun muassa litiumin, nikkelin tai koboltin käsittely malmeista akkumineraaleiksi sekä akkujen mustan massan kierrätys.

Kobolttia ja litiumia hyödynnetään myös puolustusteollisuuden ratkaisuissa, minkä takia Metso hyötyy välillisesti puolustuksen ja uudelleenvarustautumisen trendeistä.

Metso on sitoutunut kestävään kehitykseen

Kaivosteollisuus on kuitenkin luontoa kuormittava ala, jolla on kansainvälisesti merkittäviä ilmastovaikutuksia. Metso on linjannut ensisijaiseksi tavoitteekseen tehdä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja yhteisöjen kanssa, jotta kiviainesten ja mineraalien käsittelystä tulisi entistä kestävämpiä teollisuudenaloja.

Yhtiön kehittämien innovaatioiden ytimessä ovat erityisesti energiasiirtymää tukevat ratkaisut.

Kestävyys edellä kehitettyjen ratkaisujen ja teknologioiden ansiosta Metso hyötyy kestävän kehityksen megatrendistä. Mineraalit-segmentissä Metson tavoitteena on vahvistaa asemaansa alan johtavana toimijana keskittymällä erityisesti energiasiirtymän mineraaleihin sekä tehostamalla mineraalien rikastusta.

Yhtiön mukaan hyvin suunniteltu rikastusprosessi varmistaa parhaan mahdollisen tuoton ja samalla vähentää energiankulutusta, vedenkäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä.

Metso tarjoaa myös ratkaisuja kaivostoiminnasta syntyvän lieteveden käsittelyyn sekä rauta- ja terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen DRI-sulatusteknologian avulla.

Kivenmurskaus-segmentti on puolestaan kiinni kestävän kehityksen megatrendissä kiviaineksen kierrätyksessä hyödynnettävillä murskaus- ja seulontalaitteilla.

Neliosaisen strategian perustana ovat Metson vahvuudet

Syyskuussa 2025 Metso julkisti päivitetyn strategian kaudelle 2026-2030. Uuden strategian keskiössä ovat liiketoiminnan kasvu ja kannattavuuden parantaminen, asiakaskeskeisyys, markkinajohtajuus sekä jälkimarkkinaliiketoiminnan kasvattaminen.

Päivitetty strategia perustuu yhtiön mukaan globaalien megatrendien tukemiin positiivisiin markkinanäkymiin, joiden odotetaan lisäävän yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Kivenmurskaus-segmentissä Metso arvioi markkinoiden kasvavan rakentamisen ja infrastruktuurihankkeiden kasvun sekä rakennusmateriaalien kierrätyksen lisääntymisen myötä.

Mineraalit-segmentissä erityisesti kuparin tuotannon odotetaan kasvavan sähköistymisen sekä uusiutuvan energian ja datakeskusten lisääntymisen ansiosta.

Ennustetun markkinakasvun lisäksi Metson kasvutavoitteet perustuvat segmenttien valintoihin kohdentaa resursseja niihin ratkaisuihin ja asiakassegmentteihin, jotka nopeimmin edistävät kannattavaa kasvua.

Metson johdon mukaan strategiassa on määritelty painopistealueet molemmille yhtiön asiakassegmenteille.

Kivenmurskauksessa fokus on jälkimarkkinaliiketoiminnan kasvattamisessa, vahvassa alueellisessa markkina-asemassa sekä johtavan aseman vakiinnuttamisessa kiviaineksen ja rakennusmateriaalien kierrätyksessä. Mineraaleissa tavoitteena on puolestaan tulla johtavaksi toimijaksi energiasiirtymän mineraaleissa hyödyntämällä teknologiajohtajuutta ja läheisyyttä asiakkaisiin.

Metson taloudelliset tavoitteet

Syyskuun strategiapäivityksen oheessa Metso päivitti myös taloudelliset tavoitteensa uudelle strategiakaudelle. Tavoitteet on määrä saavuttaa jo vuoden 2028 loppuun mennessä.

Vuoteen 2024 päättyneellä strategiakaudella Metson tavoitteina olivat yli 17 prosentin oikaistu EBITA-marginaali syklin yli, luottoluokituksen säilyttäminen sijoituskelpoisena (investment grade) ja vastuullisuuden edistäminen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Vuosittaista osinkoa koskeva tavoite oli aikaisemmalla strategiakaudella sama.

Metson osinko

Metso on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa tilikaudelta 2020 lähtien. Samana vuonna yhtiö päätti alkaa jakaa osinkonsa kahdessa yhtäsuuressa erässä. Osingon ensimmäinen erä on tyypillisesti irronnut heti yhtiökokouksen jälkeen, ja toinen erä on jaettu hallituksen päätöksellä myöhemmin saman vuoden aikana.

Tilikaudelta 2025 yhtiö päätti jakaa yhteensä 0,40 euron osakekohtaisen osingon, joka vastasi 69,0 prosenttia tilikauden jatkuvien toimintojen 0,58 euron osakekohtaisesta tuloksesta. Osingon ensimmäinen 0,20 euron erä jaettiin toukokuun alussa ja toinen erä on määrä maksaa lokakuussa 2026.

Metson osake – Sijoittajan näkökulma

Metso on kiinnostava kotimainen megatrendiyhtiö. Kansainvälisesti toimivan yhtiön markkinapotentiaali on suuri ja pitkän aikavälin kasvuajurit ovat lupaavat. Sijoittaja.fi:n osaketyökalun pisteytyksessä Metson osake saakin parhaat pisteet (9) kasvusta. Kasvufaktorin pisteet muodostuvat liikevaihdon toteutuneesta ja ennustetusta kasvusta, toteutuneesta tuloskasvusta sekä osakekohtaisen tuloksen kasvuennusteista.

Tällä hetkellä analyytikot odottavat Metson EPS:n kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana noin 15,2 prosenttia vuosittain.

Metso toimii kuitenkin suhdanneherkällä teollisuussektorilla. Prosessiteollisuuden investoinnit ovat tyypillisesti syklisiä, mikä voi aiheuttaa merkittävää vaihtelua Metson lyhyen aikavälin kysyntään.

Lyhyen aikavälin riskejä ovat myös geopoliittisen ja kauppapoliittisen tilanteen kiristyminen sekä sen vaikutukset Metson toimitusketjuihin ja asiakkaiden investointihalukkuuteen.

Suhdannevaihteluihin liittyvää riskiä Metso on pyrkinyt kuitenkin hallitsemaan panostamalla yhä vahvemmin jälkimarkkinaratkaisuihin ja -palveluihin. Näitä ovat Metson kohdalla esimerkiksi laitteiden ja ohjelmistojen huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä vara- ja kulutusosien tarjonta.

Jälkimarkkinapalvelut lisäävät yhtiön säännöllistä liikevaihtoa ja vakauttavat kannattavuutta. Jälkimarkkinat muodostivat vuonna 2025 jo 60 prosenttia Mineraalit-segmentin ja 32 prosenttia Kivenmurskaus-segmentin liikevaihdosta.

Metson sijoittajalle tukea syklien välillä luo yhtiön vakaa osinko. Osake saa Työkalussa 8 pistettä osinkofaktorista, pääasiassa vakaasti kasvaneen osinkohistoriansa ansiosta.

Vakaa voitonjako osakkeenomistajille vaikuttaa olevan keskeinen osa Metson strategiaa. Tuleville vuosille ennustettu tuloskasvu yhdistettynä yli 50 prosentin osingonjakotavoitteeseen ennakoisi vakaata osinkovirtaa myös tulevaisuudessa.

Artikkelin kirjoitushetkellä analyytikot odottavat yhtiön nostavan osakekohtaista osinkoaan 0,42 euroon tilikaudelta 2026. Nykyisellä osakekurssilla (15,60 euroa) tämä tarkoittaisi kohtuullista 2,7 prosentin osinkotuottoa.

Viimeisen vuoden aikana Metson osakekurssi on nauttinut vahvasta nousutrendistä, ja helmikuussa 2026 yhtiön osake kohosi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen noin 17,6 euroon. Helmi-maaliskuussa alkaneen Iranin sodan sekä kohonneen markkinaepävarmuuden myötä osake laski huipuistaan ja on sen jälkeen hakenut uutta tasoa 14 ja 16 euron väliltä.

Maanantaina 15. kesäkuuta Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat sopimuksesta sodan päättämiseksi, minkä sijoittajat tulkitsivat myös Metson kannalta positiivisena uutisena. Artikkelin kirjoitushetkellä osake saa momenttipisteitä 6.

Vahvan momentin myötä Metson arvostus on hieman koholla. Analyytikoiden konsensusennuste povaa vuoden 2026 osakekohtaisen tuloksen kasvavan 0,72 euroon, mutta 15,60 euron päätöskurssilla tämä tarkoittaa P/E-lukua 21x. Luku on kansainvälisiin kilpailijoihin nähden kuitenkin keskimääräinen.

Ensi vuonna EPS:n ennustetaan olevan jopa 0,85 euroa, jolla laskettu P/E on hieman edullisempi 18x.

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